Frau Jäger, was von den Fleischprodukten, die im Supermarkt oder beim Metzger in der Kühltheke liegen, würden Sie auf gar keinen Fall mitnehmen?

Masthähnchen oder Putenfleisch. Zum einen, weil diese Tiere sehr schnell wachsen – die Turbomast zieht eine ganze Reihe von gesundheitlichen Risiken nach sich –, und zum anderen, weil sie extreme Nahrungsmittelkonkurrenten des Menschen sind. Denn sie werden mit Futtermitteln gefüttert, mit denen man auch Menschen ernähren könnte. Die Flächen, auf denen Soja als Tierfutter angebaut wird, fehlen dann. Noch schlimmer wird es, wenn Waldflächen und Grasland zu Ackerland umgewandelt werden, um darauf Soja anzubauen und damit Tiere zu ernähren. Die Diskussion um Antibiotika dagegen finde ich weniger relevant. Da gibt es ein großes Gefälle zwischen tatsächlichem und gefühltem Risiko.

Und welches Fleisch sollte es dann sein?

Das ist ein echtes Dilemma. Unter reinen Klimagesichtspunkten schneidet Puten- und Hähnchenfleisch im Gegensatz zu Wiederkäuern eigentlich gut ab. Aber man muss überlegen, womit man das erkauft. Den Königsweg gibt es nicht. Ich selbst bevorzuge Fleisch von Wiederkäuern. Der Verbraucher sollte maßvoll und hochwertig einkaufen.

Und leisten sollte man es sich auch können.

Das meine ich mit hochwertig. Es muss doch nicht zwangsläufig das preiswerteste Fleisch sein. Und indem ich weniger konsumiere, kann ich mir auch hochwertigeres leisten. Zum Beispiel Kalbfleisch, das ist hochwertig und hochpreisig. Und es fällt zwangsläufig an, wenn ich Wiederkäuer halte, weil ich Grünfutter verwerten und Milch haben möchte. Keine Milch ohne Kalb. Ich plädiere für eine multifunktionale Tierhaltung.

Wo gibt es hier Probleme?

Es gibt ja Leute, die auf Fleisch verzichten, aber Käse essen. Nur: Käse wird aus Milch gemacht, und die entsteht nur, wenn ein Kalb geboren wird. Aber jedes zweite Kalb ist männlich, das unerwünschte Geschlecht ist zurzeit oft fast wertlos. Wir sollten das zu Ende denken. Jeder isst Eier, keiner isst mehr ein Suppenhuhn. Aber ohne Huhn keine Eier – also sollte man gelegentlich auch ein Suppenhuhn kochen, was ziemlich unüblich geworden ist. So werden die Hühner am Ende der Legeperiode verramscht – das tut den Tieren nicht gut.

Was Fleisch angeht, gibt es einen Label-Dschungel, in dem sich niemand zurechtfindet. Discounter und Supermärkte wie Edeka oder Lidl haben ihr eigenes Qualitätslabel, dazu gibt es Hofglück, die Initiative Tierwohl, Neuland, das Tierwohl-Label, es gibt Bio-Kennzeichnungen und andere. Warum eigentlich?

Weil eine einheitliche, für alle verständliche Kennzeichnung politisch bisher nicht gewollt war. In der gesamten Tierhaltungs- und Tierschutzdebatte ist seit Jahren von der Bundesregierung keine klare Entscheidung mehr getroffen worden. Auch für die Tierhalter stellt das ein Riesenproblem dar. Selbst der Bauernverband und der Handel sagen, dass wir nicht noch ein zusätzliches Label brauchen, sondern eine klare Kennzeichnung.

Wie kann sich der Verbraucher denn überhaupt orientieren?

Im Moment ist das völlig unübersichtlich. Er kann versuchen, sich ein oder zwei Label auszusuchen, die er versteht, und sich daran orientieren. Aber die sind ja nicht alle in jedem Laden erhältlich. Ansonsten kann der Verbraucher als Bürger eine klare Kennzeichnung nur immer wieder einfordern. Der lokale Metzger kann eine Lösung sein, muss es aber nicht sein. Denn der kann seine Schweinehälften genauso anonym von Fleischkonzernen kaufen. Wir brauchen einfach ein Leitbild für die Tierhaltung.

Wie soll das aussehen?

Ich plädiere für eine multifunktionale Tierhaltung, in der nicht nur ganz selektiv bloß Eier oder nur Brustfleisch produziert wird. Dieses hochspezialisierte Erzeugen von einem Produkt ist ein Problem. Ein Wiederkäuer zum Beispiel produziert Milch, Fleisch und hat durch die Grünlandnutzung auch positive Effekte auf die Umwelt. Es gibt auch negative, wie den Ausstoß von Methan. Außerdem sollte man dringend über eine Tierwohlumlage nachdenken. Man weiß, dass man etwa fünf Milliarden Euro braucht, um die Tierhaltung so zu gestalten, wie es sich der Verbraucher vorstellt. Wenn man das umlegt, kommt man pro Kilo Fleisch auf 61,7 Cent. Wenn der Verbraucher das bezahlt und der Handel es direkt weitergibt, könnte man damit die Tierhaltung verändern.

Würde es dann auch nur einen Massentierhaltungsbetrieb weniger geben?

Davon bin ich fest überzeugt. Ich glaube, dass sich viele Tierhalter im Moment nicht wohlfühlen mit dem, was sie tun, aber Gefangene des Systems sind. Wenn die Rentabilität eines Betriebs mit weniger Tieren möglich ist, gibt es die Bereitschaft bei den Tierhaltern, zu einem angemessenen Preis auch andere Bedingungen zu schaffen. Selbst der Geflügelwirtschaftsverband hat im Januar bei der Grünen Woche in Berlin vorgebracht, dass man über eine solche Umlage ja einmal nachdenken könnte.

Was kann der Verbraucher tun?

Gezielter einkaufen. Das geht schon los bei der Menge. Wenn man, ohne Vegetarier zu werden, nur die Fleischmenge essen würde, die von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlen wird – 300 bis 600 Gramm pro Woche – könnte eine erhebliche Menge anCO 2 eingespart werden. Das wäre ein Drittel der Fleischmenge, die derzeit konsumiert wird – etwa 15 bis 20 Kilo Verzehr im Jahr statt derzeit 60 Kilo. Damit könnte man einen großen Klimaschutzbeitrag leisten und es wäre gesundheitsförderlich.

Und gar kein Fleisch essen oder sogar vegan leben?

Das wäre einerseits für viele Menschen eine riesige Schwelle – aber andererseits auch keine Lösung und nur auf den ersten Blick konsequent. Es gibt Berechnungen, dass die Ackerfläche weltweit nicht ausreichen würde, wenn sich alle Menschen vegan ernähren würden. Man müsste Steppe, Prärie und Waldfläche zu Acker machen – was man aber aus Klimaschutzgründen nicht sollte. Die simple Lösung gibt es nicht. Und es gibt eben einfach Geschmackskonservativismus: dass die Leute gerne Fleisch essen. Trotz besseren Wissens kommt Fleischkonsum immer noch als Statussymbol daher. Es war ja lange so, dass Fleisch ein teures Lebensmittel war. Es ist ganz schwer, sich von der Vorstellung zu lösen, dass ein wertvolles Essen Fleisch enthalten muss.

Und was ist dann das Zukunftsmodell?

Ein bewusster, informierter Flexitarier, der gezielt Fleisch isst und dann eben wieder nicht. Davon profitieren am Ende alle. Mensch, Tier, Erzeuger und Klima.

Fragen: Ulrike Bäuerlein

Cornelie Jäger Bild: PIX (Jahrgang 1967) war von 2012 bis 2017 die erste Landesbeauftragte für Tierschutz in Baden-Württemberg. Zuvor bewirtschaftete die Veterinärin bereits einen kleinen landwirtschaftlichen Betrieb und war als Amtstierärztin in Thüringen und Baden-Württemberg tätig. Seit ihrem Ausscheiden aus dem Landesdienst ist sie unter anderem als Gutachterin im Bereich Tierschutz und als Autorin tätig. In ihrem zweiten Buch „Die Sache mit dem Suppenhuhn“ beleuchtet sie die Tierhaltung im Spannungsfeld von Tierwohl, Klimawandel, Umweltschutz und Verbraucherinteressen. (bub)

