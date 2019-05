Die Titel sind vorhersehbar: „Harvey Weinstein kauft sich frei.“ Die Nachricht, dass der umstrittene Hollywood-Produzent sich mit Geld einem für ihn unangenehmen Prozess entledigen kann, hat einen faden Beigeschmack.

Es geht um mehr als 100 Frauen

Denn als die ersten Frauen ihre Erlebnisse öffentlich machten, wurde eine Welle der Empörung ausgelöst – und mit ihr die Bewegung „Me too“, die Opfer sexueller Belästigung bis hin zu Gewalt Mut machen sollte, nicht weiter zu schweigen. Im Fall von Weinstein geht es um mehr als 100 Frauen. die ihm sexuelle Übergriffe vorwerfen. Und das soll mit einer finanziellen Entschädigung weggewischt werden können? Und welches Opfer will von seinem Peiniger Geld annehmen?

Die Unterstellung mag nahe liegen, dass einige Opfer es von vorne herein nur auf eine finanzielle Entschädigung abgesehen haben. Das wäre allerdings einseitig betrachtet. Denn in den meisten Fällen gilt, dass sie strafrechtlich inzwischen verjährt sind, Weinstein also nicht mehr belangt werden kann. Zivilrechtliche Klagen hingegen bleiben möglich.

Er wird bald in New York vor Gericht stehen

Wenn der einzige Weg, Weinstein für seine mutmaßlichen Taten zu bestrafen darin besteht, in finanziell zu belasten, wird die Einigung, die noch zur Unterzeichnung aussteht, schon ein ganzes Stück nachvollziehbarer.

Das dicke Ende kommt ohnehin noch: Weinstein wird im September in New York vor Gericht stehen – wegen des Vorwurfs von Vergewaltigung von zwei Frauen. Hier ist die Verjährungsfrist noch nicht erfüllt. Und Weinstein droht im Fall einer Verurteilung lebenslange Haft. Dass er zu den Vorwürfen schweigt, ist wenig verwunderlich.

Das Trauma der Frauen dürfte sehr groß sein

Wenn die Einigung mit den übrigen Opfer zustande kommt, hat auch er etwas gewonnen: Zwar gesteht er damit zumindest zum Teil seine Schuld ein, verhindert aber zugleich, dass es zu einem zivilrechtlichen Prozess mit Zeugenaussagen kommt, die ihn im New Yorker Gericht zusätzlich belasten könnten.

Dass die betroffenen Frauen darauf verzichten, mag mit Blick auf die Opfer, die Weinstein strafrechtlich belangen wollen, nicht nachvollziehbar sein. Doch wie schwer das Trauma der Frauen wirklich ist, wissen nur die Betroffenen selbst. Sie dafür zu verurteilen, wenn sie es vorziehen, ihre Erlebnisse nicht noch einmal ausführlich beschreiben zu müssen, darf sich niemand anmaßen.