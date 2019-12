Einer der schönsten Sätze über Weihnachten findet sich nicht bei Charles Dickens, sondern in den Stilblüten des Klassikers Loriot. „Früher war mehr Lametta“, lässt er eine seiner Figuren sagen. Der Satz bringt auf den Punkt, was die kommenden Tage sein wollen: eine Reise zurück in die Kindheit, die je milder gezeichnet wird, desto älter der Vergleichende selbst wird. Immer nach dem Motto: Als wir noch jung waren, fiel am 24. Dezember pünktlich Schnee, am Baum hingen Äpfel und Nüsse und geschenkt wurde vor allem Unterwäsche.

Drei Wochen für Dinge, für die man sonst drei Monate braucht

Und noch etwas: Früher war weniger Hektik und Trubel, sagen die Älteren. Wer eine Statistik der häufigsten Worte im Dezember führen will, hätte vor allem die Vokabeln der Unruhe ganz vorne. Der Spitzenreiter ist der Stress. Es gehört geradezu zum guten Ton, im Advent viel Stress zu haben und das auch zu sagen. Man erledigt in drei Wochen Dinge, für die man sonst drei Monate Zeit braucht. Der Advent ist für viele ein Marathon der guten Werke, der schönen Absichten und der Konzerte geworden. Alles mit Anwesenheitspflicht.

Und das soll besinnlich sein? Mit 60 000 Lichtern hat ein Ehepaar sein Haus und Grundstück in Delmenhorst weihnachtlich geschmückt. | Bild: Mohssen Assanimoghaddam

Dieser Leistungskatalog gipfelt im Ruf nach Besinnlichkeit. Sobald die ersten Lichterketten an den Häusern klettern und über die Straßen spannen und beißendes LED-Licht dem milden Schummer weicht, erschallt der Ruf nach Besinnlichkeit. Schwer nur lässt sich der Wunsch umsetzen. Buddhistische Mönche benötigen Jahre, um das Herz zur Ruhe zu bringen und meditierend den Sinn zu ergründen. Dafür legen sie alles ab, was ablenkt. Sie scheren sich den Kopf, tragen eine einfarbige Tunika und sie verzichten auf Fleisch und Alkohol.

Im Schnäppchenfieber

Der Advent der Weihnachtsmärkte und Glühweinstände wird sich auf asketische Übungen nicht einlassen. Nicht Abstinenz ist das Ziel, sondern das Befeuern aller Sinne. Wie ein Herd, auf dem vier Platten und der Ofen gleichzeitig benutzt werden. Weihnachten ist zur Geschäftsidee geworden. In der Kombination von „Alles muss raus“ und Schnäppchenfieber machen wir uns auf zur Einkaufsmeile. Am schönsten sind die Käufe, bei denen Rabatt winkt: Sie vermitteln dem Kunden jene Zufriedenheit, die nur der Moment des Sparens vermittelt. Unter Umständen erwirbt der Käufer gerne ein zweites Fondue-Set oder einen 1A-Hometrainer. Er braucht diese Gerätschaften nicht unbedingt, aber gespart hat er. Das gilt übrigens nicht nur für Schwaben.

Zwei Besucherinnen stoßen auf dem Weihnachtsmarkt unter dem Aquädukt in der Ravennaschlucht mit Glühwein an. | Bild: Philipp von Ditfurth

In kulturkritischen Kommentaren gilt es als chic, über den Mega-Konsum am Jahresende zu spotten. Menschen, die mit Weihnachtsoratorium und Heringssalat zufrieden sind, lehnen die hastig getätigten Einkäufe mit ihren verführerischen Oberflächen ab – als unnütz, kommerziell und – das auch noch – als nicht ökologisch. Und besinnlich kann die Einkaufstour schon gar nicht sein. Das Abhaken von Wunschzetteln ist ungemütlich, ebenso die vielen Paketdienste, die im Dezember auf die Straße gejagt werden, damit der neue Badeanzug rechtzeitig ankommt.

Etwas zu Ende bringen

Aber warum nicht? Die ansteigenden Käufe und Suchbewegungen zeigen doch, dass ein tief liegender Bedarf vorliegt, der über das Lebensnötige hinausreicht. Der gesamte, bis in den Heiligen Abend dauernde Rummel zeigt, dass viele Menschen etwas zu Ende bringen wollen. Das Jahr blättert die letzten Tage um, die Tage werden wieder länger und eilen bald dem Sommer zu. Höchste Zeit also, das Alte abzuschließen und einen Knoten dran zu machen. Noch schnell alles erledigen. Erst dann, erst nach der totalen Inventur an Leib und Seele kann die neue Ära heraufziehen.

Christi Geburt am Tag des Sonnengotts

Wann Jesus von Nazareth genau geboren wurde, wissen selbst die Evangelisten nicht. Von der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember ist in der Bibel nichts geschrieben. Das Datum ist kein biologisches, sondern ein symbolisches: Am 25. Dezember feierten die Römer den Gott der Sonne. Die Christen nahmen das populäre Datum und pflanzten Christi Geburt hinein. Hier beginnt etwas Neues, das Alte verschwindet. Die Jahreszählung „nach Christi Geburt“ wurde beibehalten.

Weihnachten Alle wollen zurück ins Dorf – warum wir Weihnachtsmärkte lieben Das könnte Sie auch interessieren

Geblieben ist eines: Menschen sind froh über diesen Einschnitt, den die vier letzten Wochen eines Jahres bieten. Sie nutzen ihn nur unterschiedlich, was in einer stolz-freiheitlichen Gesellschaft normal ist. Der religiöse Impuls dürfte die tiefste Deutung sein: Ein Kind wird geboren und wird alles auf den Kopf stellen. Doch auch Handel und Ausverkauf sind finale Handlungen. Es bleiben noch die Flüchtenden, die dem Fest entkommen wollen und ins Warme fliehen. Dort staunen sie: Auch in Thailand stehen dünne Plastikbäumchen mit Lichterkette in der Hotellobby. Auch für Lametta ist gesorgt. Im fernen Asien wird daran nicht gespart. Und Loriot zwinkert uns von höherer Warte zu.