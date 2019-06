von trauner

„Die warme Meeresluft trocknet immer mehr ab, so dass sich zu Beginn der neuen Woche oft die Sonne zeigt“, sagte die Meteorologin. Kleinere Quellwolken bleiben meist harmlos, lediglich über den Bergen sind einzelne Schauer oder kurze Gewitter möglich. Die Temperatur steigt auf bis zu 29 Grad am Montag und 31 Grad am Dienstag. Nur auf den Inseln und im Bergland ist es etwas kühler.

Ab Mitte der Woche wieder Gewitter möglich

Am Mittwoch nähert sich laut Wetterdienst von Westen her „eine Störung“: Im Westen ist das trockene und sonnige Wetter dann schon wieder zu Ende. „Es kann zu kräftigen Gewittern mit Starkregen und Sturmböen kommen“, sagte Kernn. In der Nacht zum Donnerstag zieht die „Störung“ langsam nach Osten und bringt am Donnerstag auch dort teils kräftige Gewitter.

Wechselhaftes Wetter zum Wochenstart im Südwesten

Zu Beginn der neuen Woche zeigt sich das Wetter im Südwesten erneut launisch und wechselhaft. So scheint am Montag zwar zunächst die Sonne im Land, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Aber in der zweiten Tageshälfte dürften Wolken aufziehen. In höheren Lagen könnte es Schauer und Gewitter samt Sturmböen geben. Die Höchsttemperaturen steigen indes auf bis zu 29 Grad.

In der Nacht zum Dienstag zeigen sich demnach kaum Wolken. Tagsüber scheint die Sonne in weiten Teilen Baden-Württembergs. Nur wenige Wolken kommen auf. Es bleibt trocken bei Höchstwerten von 25 bis 31 Grad. Die Nacht zum Mittwoch bleibt nach Angaben des DWD ebenfalls klar. Tiefstwerte liegen zwischen 17 und 12 Grad. Der Mittwoch startet sonnig, die Temperatur steigt auf 27 bis 32 Grad. Im Laufe des Tages ziehen im Bergland aber Wolken auf. Dort könnte es Schauer und Gewitter geben. (dpa/lsw)