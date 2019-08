Mann, was war das für eine Aufregung. Ein junger Kerl mit blauen Haaren versetzt die CDU in ein Zittern, Beben, Bibbern, wie sie es seit Brandts Zeiten nicht mehr erlebt hat. Rezo hieß der Zerstörer, der sich vor medialen und politischen Avancen kaum retten konnte. Knapp drei Monate ist dieses Schauspiel deutscher Total-Aufregung jetzt her. Und jetzt? Bereitet der YouTuber die Gründung einer Partei vor, ist er bereit, der CDU den Todesstoß zu verpassen? Wem davor immer noch bange ist, der sei beruhigt. Ein Blick auf Rezos Netz-Aktivitäten genügt, um Entwarnung geben zu können.

Auf Twitter bittet er in einem seiner letzten Einträge um „kreative oder außergewöhnliche Beleidigungen“, er brauche diese für ein Video. Während man hier immerhin noch denken könnte, er wolle damit AKK und Co. bepöbeln, zeigen seine YouTube-Beiträge, dass er derzeit andere Dinge im Kopf hat. Er trifft sich dort mit Sex-Bloggerin Katja Krasavice und remixt ihren schrecklichen Song „Gucci Girl“.

Weiteres aktuelles Material: Die „Flachwitz-Anspuck Challenge mit Julien Bam“, „Extrem Smoothie Challenge mit Julia Beautx“ und „Der größte Burger der Welt...oder so – Kochen mit Rezo“. Politisch ist das eher nicht. Ebenso wenig ist es anspruchsvoll. Muss es aber auch nicht, denn das war nie Rezos Anspruch. Aber umso mehr zum Schmunzeln ist es im Nachhinein, dass ausgerechnet er die Demokratie so in Aufregung versetzt hat.

Hauptsache billig, das ist immer eine gute Richtlinie bei der Wahl eines Fluges. Zumindest, wenn man sich gerne über fehlenden Komfort aufregt. Doch das, was eine Passagierin auf dem Easyjet-Flug von London nach Genf vorfand, ging zu weit.

Die Lehne eines Sitzes fehlte einfach komplett. Ein Foto des Vorfalls verbreitete sich im Netz. Easyjet räumte das Problem ein – allerdings sei der Sitz während des Fluges freigeblieben. Die Passagierin bestätigte daraufhin, dass sie vor dem Start umgesetzt wurde.

YouTube-Videos, die von vielen mehr oder weniger Prominenten unterstützt werden, haben seit Rezo (siehe oben) ja eine gewisse Tradition. Jetzt setzt auch „Prinzen“-Sänger Sebastian Krumbiegel auf diese Taktik.

Er hat einen Popsong gegen Demokratiefeindlichkeit und Rechtspopulismus herausgebracht, der Titel: „Die Demokratie ist weiblich.“ Im YouTube-Film dazu wird Krumbiegel von über 60 Prominenten unterstützt, darunter Udo Lindenberg, Herbert Grönemeyer, Iris Berben und Til Schweiger.

Elon Musk ist vieles: Tesla-Chef, Raketenbauer, Milliardär und angriffslustiger Twitterer. In dieser Rolle war er auch diese Woche wieder unterwegs.

Der 48-Jährige postete erst ein Bild der vier Teletubbies, der Figuren aus einer TV-Serie für Kinder, auf einer Wiese. Dann schickte Musk eine Fotomontage, die die britische Königin Elisabeth II. in vier farblich identischen Versionen ebenfalls auf einer Wiese zeigt. Was das sollte? Das weiß bis heute keiner. Aber weit über 100.000 Menschen gefielen die Bilder.

