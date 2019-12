Seit Sonntag können sich Autofahrer auf einigen grenznahen österreichischen Autobahnstrecken die Vignette sparen. Rechtzeitig zum Start der Skisaison tritt auf fünf Abschnitten die in Österreich und Deutschland lange diskutierte Mautbefreiung in Kraft. Die Änderung zugunsten vieler Grenzpendler und Touristen soll den Ausweichverkehr über Landstraßen und durch Orte verringern. Denn viele Autofahrer nutzen auf ihrem Weg nach oder durch Österreich Landstraßen, weil so keine Maut fällig wird.

Verkehrsproblem rund um Kufstein kann nicht mit einem Schlag gelöst werden

Zu den wichtigsten, nun mautfreien Abschnitten zählen die Westautobahn (A1) zwischen dem Walserberg und der Anschlussstelle Salzburg Nord und die Inntalautobahn (A12) zwischen Kiefersfelden und Kufstein-Süd. Mit der Neuregelung sei das Verkehrsproblem in und rund um Kufstein nicht mit einem Schlag gelöst, sagte der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter. Es sei aber eine wichtige Maßnahme, um die Verkehrsbelastung zu reduzieren. Der Kufsteiner Bürgermeister Martin Krumschnabel hofft, dass sich jetzt vor den Skiwochenenden die Vignettenfreiheit bis Kufstein-Süd rasch herumspreche.

Neben der Inntalautobahn A12 bei Kufstein und der Westautobahn A1 bei Salzburg wird auch die Rheintal/Walgau-Autobahn A14 von Hörbranz bis Hohenems in Vorarlberg, die Linzer Autobahn A26 sowie die noch zu bauende Bypassbrücke zwischen Hafenstraße und Urfahr auf der Mühlkreisautobahn A7 mautfrei.

Deutsche Gemeinden leiden unter Ausweichverkehr

Mehrere Gemeinden in Vorarlberg sehen die Mautbefreiung weitaus kritischer als die Tiroler. Sie fürchten eine noch höhere Verkehrsbelastung durch die Mautbefreiung und wollen dagegen vor den Verfassungsgerichtshof in Wien ziehen.

Auch Gemeinden auf deutscher Seite litten zuletzt unter dem Ausweichverkehr. Der Bürgermeister von Kiefersfelden in Oberbayern, Hajo Gruber, hofft mit der Neuregelung auf ein „Mehr an Lebensqualität“. „Der Ausweichverkehr und das massive Verkehrschaos – vor allem im Winter – waren in den vergangenen Jahren ein stets dominierendes Thema“, sagte Gruber. Mit der Vignettenbefreiung kehre für die Einwohner aus Kiefersfelden wieder Normalität ein.

Bis zu 60 Euro Strafe

Schon im Sommer hatte Tirol solche Fahrverbote an Wochenenden verhängt, um Anwohnern mehr Ruhe zu verschaffen. Tausende Autofahrer wurden damals von der Polizei wieder auf die Autobahn geschickt. „Im Sommer waren viele unvorbereitet. Inzwischen hat sich das herumgesprochen“, sagte Widmann.

Insgesamt zehn Strecken sind in Tirol für den Transitverkehr gesperrt. Wer ertappt wird, muss bis zu 60 Euro Strafe zahlen. Die Polizei kontrolliert an stationären Checkpoints und mit mobilen Streifen. Die Fahrverbote gelten bis Mitte April an Wochenenden und Feiertagen tagsüber – an Samstagen von 7.00 bis 19.00 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 8.00 bis 17.00 Uhr. Ausgenommen sind der Ziel-, Quell- und Anrainerverkehr. Die Regelung sei mit großen Tafeln deutlich ausgeschildert, sagte Widmann.

Bayerns Ministerpräsident Söder rät vom Skiurlaub in Österreich ab

Von der Maßnahme sind wie im Sommer die Bezirke Innsbruck-Land, Kufstein und Reutte betroffen. Erstmals gibt es im Bezirk Schwaz ein Fahrverbot. Darüber hinaus kommen entlang der Transitrouten etwa in Ebbs, Gries am Brenner, Kufstein, Matrei am Brenner und Niederndorf Dosierampeln zum Einsatz. Sie werden bei Überlastung aktiviert.

Die Winter-Fahrverbote hatten zuletzt erneut zu massiver Kritik aus Bayern geführt. CSU-Ministerpräsident Markus Söder riet sogar vom Skiurlaub im Nachbarland ab.

Blockabfertigungen führen zu kilometerlangen Staus auf deutscher Seite

In Tirol ist die Belastung von Mensch, Infrastruktur und Umwelt durch den Transitverkehr ein wichtiges Thema. Jährlich fahren rund 2,4 Millionen Lastwagen über den Grenzpass Brenner nach Italien – mehr als über andere Alpenpässe. Das von ÖVP und Grünen regierte Bundesland dringt auf eine einheitliche Maut für Lastwagen von München bis Verona.

Eine ebenfalls umstrittene Maßnahme ist die Blockabfertigung von Lastwagen an der Grenze bei Kufstein. Dann darf nur eine bestimmte Zahl von Transportern pro Stunde nach Österreich fahren, was zu kilometerlangen Staus auf deutschem Gebiet führt. Im ersten Halbjahr 2020 sollen die Lastwagen an 20 Tagen blockweise abgefertigt werden. (dpa)