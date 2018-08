Herr Gallwitz, was bringt Menschen dazu, Feuer zu legen?

Der allergrößte Teil der Brandstiftungen ist Versicherungsbetrug oder ein Umgehen von Denkmalschutzauflagen, wenn man bauen will. Das sagen zumindest die Zahlen der aufgeklärten Fälle, was nur bei der Hälfte der Taten gelingt.

Ein kleinerer Teil geschieht aus niederen Beweggründen, Hass, Neid, Wut über eine Zurückweisung. Noch geringer ist der Anteil der Brandstiftungen aus reiner Zerstörungswut. Und, als ganz kleinen Anteil an Brandstiftungen gibt es die Pyromanen. Also Menschen, die krankhafte psychische Störungen haben und deswegen Feuer legen.

Wie äußert sich das?

Pyromanen sind vor der Tat angespannt, haben einen inneren Handlungsdruck und fühlen sich erleichtert, wenn sie das Feuer gelegt haben.

Adolf Gallwitz ist Polizeipsychologe und Profiler und war lange Jahre Professor an der Polizeihochschule in Villingen-Schwenningen. Er gilt als einer der renommiertesten Kriminalisten in Deutschland. | Bild: Adolf Gallwitz

In Gaienhofen brannten in den vergangenen Monaten zuerst Holzstapel, jetzt ein Ferienbauernhof. Wenn alle Brände von demselben Täter gelegt worden sein sollten: Welcher Tätertyp könnte darauf passen?

Das ist aus der Ferne schwer zu bewerten. Doch die Polizei hat Experten, die das aufklären können, anhand der Tatorte, den Tageszeiten, an denen es gebrannt hat, anhand der Brandbeschleuniger.

Die Polizei prüft, ob die Fälle auf der Höri in einem Zusammenhang stehen. Wenn das so wäre, könnte man eine Steigerung erkennen: Erst hat Holz gebrannt, jetzt ein bewohnter Hof – wäre das typisch, dass ein Brandstifter sozusagen erst mal übt?

Das kann man so nicht sagen. Anders als bei Kapitalverbrechen gibt es dieses Üben eigentlich nicht wirklich. Wenn ein Pyromanen am Werk ist, handelt er einfach dann, wenn er seinen Impuls nicht mehr kontrollieren kann. Welches Objekt er dann wählt, hängt von bestimmten Faktoren ab, etwa wo und wie er zuletzt Feuer gelegt hat. So können auch Fahnder vorgehen und untersuchen, wo und wann die Serie angefangen hat und wie es weiterging.

Also folgen Brandserien gewissen Regeln?

Jede Brandserie hat ein Muster. Daran erkennt man auch, ob die Taten wirklich zusammenhängen oder es Nachahmer gibt oder Andere, die die Serie etwa für Versicherungsbetrug nutzen.

Stimmt das Klischee, dass Brandstifter oft selbst Feuerwehrleute sind?

Nein. Das ist Blödsinn, statistisch nicht haltbar. Feuerwehren haben da ihre eigenen Kontrollen, die achten darauf, wer zu ihnen kommt und wer sich wie verhält. Zwar haben Pyromanen die Neigung, sich eine Beschäftigung zu suchen, die mit Feuer zu tun hat. Untersuchungen zu Folge sind nur 0,3 Promille der Brandstifter Feuerwehrleute – also drei unter 10.000. Die Feuerwehr schafft sich nicht ihre eigene Arbeit.

