Nicht das Fahrrad, also Vélo, begründete die Tour de France, sondern das Auto, L‘Auto. Vélo und L‘Auto waren Sportzeitschriften im Frankreich des frühen 20. Jahrhunderts. Um sich von der Konkurrenz abzusetzen, erfand der damalige Chefredakteur Henri Desgrange das erste Etappenrennen der Welt, das über einen ganzen Monat ging. Viele Mythen und Legenden erinnern noch heute an diese Zeit, als in den Pyrenäen Bären herumstreiften und Radprofis ohne Gangschaltung fuhren. Die Idee, den Führenden mit einem gelben Trikot auszustatten, kam Desgrange dabei erst vor genau 100 Jahren. Und warum gelb? Weil seine Sportzeitschrift L‘Auto in gelber Farbe gedruckt wurde. Auch die heutige L‘Équipe als Nachfolgerin der L‘Auto erscheint übrigens mit einigen Ausgaben noch in Gelb. Es gibt aber noch eine andere Geschichte zum Ursprung der Trikotfarbe. Da es nach dem 1. Weltkrieg an allem mangelte, hatte der Schneider, den Desgrange beauftragte, ein grelles Trikot herzustellen, nur gelbes Tuch zur Verfügung.

Der Ursprung des rot-gepunkteten Trikots für den Führenden der Bergwertung ist dagegen übrigens eindeutig belegt. Diese Kategorie wurde 1975 eingeführt, Sponsor der Wertung war eine Schokoladenfabrik, deren Produkte in weißem Papier mit roten Punkten verpackt waren.