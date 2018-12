„Es begab sich aber zur der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe; die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.“ (Die Weihnachtsgeschichte nach Lukas, Kap. 2)

* * *

Ein Baby kommt in einem Stall zur Welt. Die Eltern sind unterwegs auf einer langen Reise, die Mutter ist nicht etwa vom mitgereisten Ehemann schwanger, sondern von einem Heiligen Geist, wie an anderer Stelle im Glaubensbekenntnis versichert wird. Für den Verstandesmenschen, der sich jahrhundertelang Aufklärung angelesen hat, ist diese Geschichte schwer zu glauben. Soll man das wörtlich nehmen? Oder ist das Ganze nichts als eine nette Geschichte vor der Bescherung?

Viele Menschen sind längst aus der Kirche ausgetreten, allenfalls an Heiligabend füllen sich die Gotteshäuser noch zur Christmette, weil die Stimmung beim Abendgottesdienst so schön ist. Wir sind stolz darauf, alles rational und vernünftig zu entscheiden, ob das nun der Wahrheit entspricht oder nicht. Die Partnerin oder der Partner wird bei Parship oder Elite per Algorhythmus gesucht und abgeglichen, das neue Auto wird nach der Lektüre diverser Autotests gekauft, aus der Kirche tritt man aus, um die Kirchensteuer zu sparen. Es lebt sich sehr gut ohne Glauben, zumindest eine ganze Weile.

Bis Dinge passieren, die uns aus der Bahn werfen. Tillmann Prüfer, ansonsten mit Mode befasster Redakteur des Zeit-Magazins, schildert in seinem neuen Buch „Weiß der Himmel...?“, wie er über den Tod eines Freundes, der an einem Gehirntumor starb, ins Grübeln kam über den Tod und seine Unausweichlichkeit. Er fand zurück in die Kirche, geht in Gottesdienste, er betet, schätzt das Gemeindeleben.

„Das Thema Glauben beschäftigt in Wirklichkeit jeden Menschen, weil jeder Mensch Dinge kennt, die er nicht begreift“, sagt Prüfer. Die Menschen gingen nicht in einen spirituellen Schamanenkurs, weil sie sich langweilten, sondern weil sie ein Bedürfnis stillen wollten. „Sie trauen sich nur nicht, das Bedürfnis im Glauben zu stillen.“

Wenn Unschuldige leiden

Niemand kann rational begründen, warum Naturkatastrophen Hunderttausende von Menschen dahinraffen oder liebenswerte Menschen Opfer schwerer Krankheiten werden. Sie sind nicht schuld daran, und es wird auch niemand für etwas bestraft. Unglück passiert eben, schicksalhaft. Erst das schwere Erdbeben von Lissabon 1755, bei dem die portugiesische Großstadt am Meer nahezu völlig zerstört wurde, brachte die Menschen in Europa zu dieser Einsicht. Große Philosophen wie Voltaire, Kant und Lessing stritten sich damals darüber, warum Gott bei dieser Katastrophe im Herzland des Katholizismus nicht eingegriffen hatte!

Leid, Tod und Krankheit machten Menschen schon immer ratlos. Zur Zeit der Urmenschen war der Schamane des Clans gefragt, wenn ein Höhlenbär den Anführer tötete, zu viele Frauen beim Kindergebären starben oder das Jagdglück zu lange ausblieb. Visionen und Rituale erklärten das Unerklärbare, und manchmal wendete sich das Schicksal. Ob es der Jagdtanz war, wusste man nicht, aber man glaubte daran.

"Was wäre Glaube ohne Furcht?"

Jahrhunderte später spendete die christliche Religion zwar ebenfalls Trost, nutzte aber gleichzeitig ihre Macht, das Verhalten der Menschen mit Hinweis auf Strafen im Jenseits streng zu kontrollieren, mit der Hölle als Höchstsanktion. In der Verfilmung von Umberto Ecos Roman „Der Name der Rose“ debattiert Sean Connery als kluger Franziskaner Bruder William mit dem blinden ehemaligen Bibliothekar Jorge, der ein Buch des griechischen Philosophen Aristoteles über das Lachen unter Verschluss hält. Jorge sagt: „Was wäre der Glaube ohne Furcht?“

Da war man im antiken Griechenland schon weiter. Der Mythos der drei Schicksalsgöttinnen ist näher an der Lebenserfahrung, dass Glück und Unglück ziemlich wahllos über die Menschen ergossen werden. Sie haben eine bestimmte Menge an Gutem und Schlechtem zu verteilen, und das wird ohne Ansehen der Person vergeben, fertig. Da kann es sein, dass ein Böser reichlich mit Geld und Gesundheit überschüttet wird, und ein guter Mensch in Armut und Krankheit stirbt. Ein Mythos, der den Zufall des Schicksalsschlages sehr gut erklärt.

Religion Marke Eigenbau

Heute sind Religion und Glaube nicht mehr unbedingt das Gleiche. Höllenangst und jenseitige Strafen sind passé. Es gibt aufmüpfige Katholiken und evangelische Christen, die engagiert das Gemeindeleben am Laufen halten. Viele bauen sich ihren Glauben aus verschiedenen Bereichen gleich ganz selbst zusammen. Da treffen sich buddhistische Elemente, Esoterikbräuche und Druidentum, das Christentum spielt nur noch am Rande mit. Man glaubt an den lieben Gott, eine höhere Macht oder an Bestellungen beim Universum.

„Der Mensch glaubt, weil er gar nicht anders kann als zu glauben“, formuliert die britische Soziologin Linda Woodhead in der Psychologie Heute (12/2018). Auch Konfessionslose seien nicht immer Atheisten, sondern oft Menschen, die christlich erzogen worden seien und verschiedene Rituale und Werte daraus schätzten. Es sei die organisierte Religion, die abgelehnt werde, nicht Aspekte der Religion an sich.

Die Vielfalt der Paradiese

Manche beklagen die Vielfalt der Paradiese, andere finden das weniger schlimm. Sie sagen: Auch ein selbstgebastelter Glaube kann Menschen trösten und in schweren Lebenssituationen Kraft geben. Gläubigen Menschen fällt die Demut leichter, die andere sich erst mühsam erarbeiten müssen. Kurz auf den Punkt gebracht: Wer an gar nichts glaubt, ist arm dran.

Thomas Jammerthal ist evangelischer Pfarrer, Dekan in Baden-Baden/Rastatt und war vom 1994 bis 2004 Pfarrer in Bonndorf im Schwarzwald. | Bild: Michael Hornung - Ekiba

Thomas Jammerthal ist evangelischer Pfarrer. Von 1994 bis 2004 war er Pfarrer in Bonndorf im Schwarzwald, heute ist er Dekan in Baden-Baden/Rastatt und Vizepräsident der Landessynode der evangelischen Landeskirche in Baden. Er sagt: „Ich finde es wichtig, dass man sich überhaupt mit der Glaubensfrage auseinandersetzt.“ Grundsätzlich sei es gut, wenn Menschen an etwas glaubten, das heilsam sei und zum Frieden führe. „Diese Einschränkung muss man im Hinblick auf die zerstörerischen Effekte des Fundamentalismus machen, den wir gerade erleben.“

Die Frage, ob Maria bei der Geburt von Jesus nun noch Jungfrau gewesen sei, oder nicht, findet Jammerthal nicht entscheidend. Die Geschichte wolle etwas ausdrücken: dass da etwas ganz und gar Ungewöhnliches geschehen und ein ganz besonderes Kind auf die Welt gekommen sei.

Ist Glaube im Menschen angelegt? Jammerthal vermutet es: „Ich glaube schon, dass Menschen eine Ahnung haben, dass es mehr gibt als nur das, was wir rational erleben. Zumindest gibt es eine Sehnsucht danach. Das spüren an Weihnachten auch die Menschen, die sonst nie in die Kirche gehen. Dass es da doch etwas gibt, das guttut.“

Buchtipp: Tillmann Prüfer: Weiß der Himmel...? Gütersloher Verlagshaus, 18 Euro