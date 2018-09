von Tobias Käufer

Sombra lässt sich nicht beirren. Mit einem gezielten Sprung bringt sich die Schäferhündin in Position. Ihre Nase bohrt sich ins Gepäck. Ein paar Sekunden reichen, dann ist klar: Entwarnung. Kein Kokain im Koffer. Diesmal nicht. Das kann beim nächsten Koffer schon anders sein.

Weiter geht der Spaziergang entlang der Gepäckstücke, die darauf warten, in den Flieger gestapelt zu werden. „Erst gestern hat sie wieder angeschlagen“, erzählt Oberst Wilson Ramírez, 41. „Eine alleinerziehende Mutter eines fünfjährigen Mädchens“, ergänzt der Kommandant der „Antinarcóticos“, der Drogenfahnder am Flughafen von Bogotá. „Es gibt leider immer noch viele Menschen, meist mit persönlichen und wirtschaftlichen Problemen, die gezielt von der Drogenmafia angeworben werden. Sie suchen sich die, die scheinbar schnell verdientes Geld brauchen.“

Sombra ist für die Mafia ein Problem

Sombra, Spanisch für Schatten, hat ein mattes, braun-schwarzes Fell und ein ausgeprägt ruhiges Gemüt. Die deutsche Schäferhündin lässt sich streicheln, verliert aber die Umgebung nie aus dem Blick. Nur wenn in der Hektik des Flughafengeschehens in Kolumbiens Hauptstadt ein anderer Hund in die Nähe kommt, lässt sich auch Sombra mal aus der Ruhe bringen. Sonst hört das Tier wie eine Eins auf die Kommandos und weicht ihren Begleitern nicht von der Seite.

Das Tier ist inzwischen weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Gleich fünf Fernsehteams haben sich an diesem Tag angesagt, um die berühmteste Spürnase der kolumbianischen Drogenfahndung zu besuchen. Die Hündin hat an Containerhäfen und in Lastwagen schon oft große Mengen Kokain aufgespürt, mit ihrer Hilfe konnte die Polizei an die 250 Verdächtige festnehmen. Ihr Ruhm beruht auf einem besonders großen Fund: 2,9 Tonnen Kokain, versteckt in einem Container, der nach Belgien gehen sollte.

Polizeihündin Sombra schnüffelt am Flughafen El Dorado in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá ein Wagen mit Koffern nach Drogen ab. | Bild: AFP

Dazu muss man wissen: Kolumbien ist der weltweit größte Kokain-Produzent. Damit ist das Rauschgift, so zynisch es klingt, eines der wichtigsten Exportprodukte des Landes – auch für Lieferungen nach Europa. Es bestimmt das Leben von Kleinbauern, linken und rechten Rebellen, Industriellen und Politikern. Die Mafia kontrolliert das Geschäft. Wer ihr in die Quere kommt, hat ein Problem. Nun ist Sombra für die Mafia zum Problem geworden. Deshalb hat Dairo Antonio Úsuga alias „Otoniel“, Chef des „Clan del Golfo“, eines der brutalsten Kartelle, zu ihrer Ermordung aufgerufen. Umgerechnet etwa 55 000 Euro Kopfgeld soll derjenige kassieren, der Sombra beseitige, war auf eigens verteilten Flugblättern zu lesen. „Nicht nur Sombra ist bedroht worden, auch andere Polizeihunde sind Zielscheibe von Drohungen gewesen“, sagt Hundeausbilder Jeison Cardona.

Versetzung in die Hauptstadt

Die Polizei hat nun reagiert und das Tier nach Bogotá „versetzt“. Hier am neuen Flughafen „El Dorado“ kann es ein vergleichsweise ruhiges Leben führen und sich frei bewegen, obwohl es bei den Patrouillen immer wieder von Reisenden erkannt wird, und die wollen dann auch ein Foto mit Sombra machen.

Gut 250 Lieferungen Kokain hat Schäferhündin Sombra schon erschnüffelt. Damit ist sie für die Mafia in Kolumbien ein Problem. Umgerechnet 55 000 Euro zahlen die Verbrecher deshalb für ihren Kopf. | Bild: AFP

„Sombra ist jetzt sechseinhalb Jahre alt“, erzählt Oberst Ramírez. „Mit acht Jahren gehen die Hunde in der Regel in den Ruhestand.“ Der Tierarzt untersuche sie regelmäßig „und gibt am Ende eines Lebensjahres grünes Licht, ob ein Tier weiterhin im Einsatz bleiben darf“. Ob Sombras Ruhm durch die internationale Berichterstattung ein Problem oder eher ein Vorteil ist, will Ramírez nicht direkt beantworten. Aber er sei sicher, sagt er, dass es viele potenzielle Schmuggler abhalte, wenn diese wissen, dass eine besonders erfolgreiche Spürnase in Bogotá die Gepäckstücke durchsucht. Allein an den Flughäfen von Medellin und Bogotá soll „Sombra“ schon 250 Lieferungen erschnüffelt haben und letztlich zu den Morddrohungen führte. Für die Mafia sind das Millionenschäden, was die Wut der Kriminellen erklärt. Im Gegensatz zu Menschen sind Hunde nämlich nicht bestechlich – was in Kolumbien ein nicht zu unterschätzender Faktor ist.

Blühendes Geschäft Trotz eines Friedensvertrags mit der Guerilla-Organisation Farc ist die Kokain-Produktion in Kolumbien in den letzten Jahren noch einmal gestiegen. Das liegt auch daran, dass den Koka-Bauern Entschädigungszahlungen in Aussicht gestellt wurden. Woraufhin sich die Anbauflächen prompt vergrößerten, damit auch die Entschädigungszahlungen höher werden. (tf)

