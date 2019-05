In dem Rechtsstreit zwischen Georg Friedrich Prinz von Preußen und dem Land Rheinland-Pfalz geht es um das Gemäuer über St. Goar im Herzen des Welterbes Oberes Mittelrheintal. Der Ururenkel des letzten deutschen Kaisers Wilhelm II. war am Landgericht selbst nicht anwesend, nur sein Anwalt und sein persönlicher Berater.

Ist eine Rückübertragung der Burg möglich?

Das Haus Hohenzollern hatte Burg Rheinfels seit dem 19. Jahrhundert besessen. Nach dem Untergang des Kaiserreichs wurde die Stadt St. Goar 1924 Eigentümerin, mit der Auflage, das Gemäuer nicht zu verkaufen. 1998 schloss das Städtchen mit der Betreibergesellschaft des luxuriösen Hotels direkt neben der Burgruine einen Erbpachtvertrag für 99 Jahre mit der Option auf eine ebenso lange Verlängerung. Der Prinz von Preußen argumentiert in seiner Klage, dieser Vertrag komme einem untersagten Verkauf gleich.

Es gebe eine sogenannte Rückauflassungsvormerkung, die in bestimmten Fällen eine Rückübertragung eines Grundstücks an einen Alteigentümer ermöglicht. „Für mich hat das den Anschein eines kleinen Beutezugs der Hohenzollern, die ernten wollen, was sie nicht gesät haben“, sagte der Stadtbürgermeister von St. Goar, Horst Vogt (CDU).

Die Luftaufnahme mit einer Drohne zeigt Burg Rheinfels. Der Chef des Hauses Hohenzollern fordert den einstigen Familienbesitz Burg Rheinfels zurück. | Bild: dpa

Hotel nahm millionenschwere Investitionen vor

Doch vor Gericht musste der Chef des Hauses Hohenzollern zunächst einen Dämpfer hinnehmen: Das Landgericht Koblenz bezweifelt seinen Besitzanspruch. Der Vorsitzende Richter Christian Stumm äußerte Zweifel an der Argumentation des Hohenzollern-Chefs. Richter Stumm betonte, nach dem Untergang des Kaiserreichs sei das „gebundene Staatsvermögen“ des preußischen Königs an die damalige Krongutsverwaltung gegangen.

Bei Verstoß gegen die Rückauflassungsvormerkung hätte die Burg nicht in die Hände der Hohenzollern, sondern allenfalls in das Eigentum des preußischen Staats fallen können. Dessen Rechtsnachfolger ist hier das Land Rheinland-Pfalz.

Der Anwalt des Bundeslandes warf dem Prinzen vor, bei den Millioneninvestitionen des Hoteliers in dessen Vier-Sterne-plus-Hotel tatenlos zugesehen zu haben und nun dessen Pacht kassieren zu wollen. Der Anwalt des Hohenzollern-Chefs wies dies zurück. (dpa)