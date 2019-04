von Stephan Brünjes

Hanni Hase kommt sich manchmal vor wie der Weihnachtsmann. Vor allem wegen der Briefe, die er täglich aus seinem Postkasten fischt. Da wünscht sich Lukas (5) ein Smartphone, Henrik (7) einen neues Tablet und Julia (6) ein Fahrrad. Deshalb haben die Kinder an Hanni geschrieben, den Osterhasen schlechthin. Als die seinerzeit noch amtierende Deutsche Bundespost diesen Service-Mümmelmann im Jahre 1982 erfand und ihm die drollige Adresse „Am Waldrand 12“ im tatsächlich existierenden Dorf 27404 Ostereistedt verpasste, da wünschten viele Briefschreiber dem Hanni einfach ein schönes Osterfest und baten allenfalls darum, dass er viele schöne Eier vorbeibringen möge.

Heute hingegen bräuchte Hanni nicht nur eine Kiepe auf dem Rücken (für die Eier), sondern einen Versand-Dienstleister, um alle Geschenke rechtzeitig anzuliefern. „Ostern ist ein Mini-Weihnachten geworden“, bestätigt ein Sprecher des Einzelhandelsverbandes auf Anfrage. „Immer mehr Menschen schenken sich Kleinigkeiten.“

Vor allem Versandhändler haben sich darauf eingestellt. „Die besten Ostergeschenke 2019!“ rufen sie auf ihren Webseiten und preisen Ukulelen-Bausätze, Flachmänner mit Gravur und Original-DDR-Süßigkeiten-Boxen an. Eigentlich harmloser Tand, aber mit tückischem Nebeneffekt. Denn Kinder kriegen schnell spitz, dass da ein zweites, (noch) kleines Geschenke-Fest entstanden ist, bei dem man mit etwas Geschick ein bisschen Geld von Oma und hübsch eingeschlagene Päckchen von den Eltern erquengeln kann.

Wieder ein Wunschzettel

Zumeist kommt hier der Hinweis auf „die anderen in der Klasse“ zum Einsatz, „die schon soooo gespannt sind, was sie zu Ostern kriegen.“ Und für den Fall, dass Mama und Papa diesen Wink mit der Dachlatte nicht kapieren, greift der Nachwuchs eben ausnahmsweise mal freiwillig zu Zettel und Stift: Was zu Weihnachten nicht unterm Baum lag, steht dann als Wunsch kurz vor Ostern wieder auf dem Zettel, nicht selten raffiniert begründet: „Mein Fahrrad ist inzwischen zu klein, darauf kann ich diesen Sommer wirklich nicht mehr fahren“, säuselt Julia, „ich wünsch mir zu Ostern ein neues.“

Die Eltern der Sechsjährigen sind hin- und hergerissen. Das alte Rad ist wirklich nicht mehr angemessen, aber andererseits hat Julia im Sommer Geburtstag und könnte dann ein neues bekommen. Aber der Hinweis auf „die anderen in der Klasse“ zeigt schon Wirkung. Zumindest bei Julias Mutter: „Du, ich hab mich mal umgehört“, sagt sie zu ihrem Mann, „alle Nachbarskinder bekommen zu Ostern wirklich Geschenke, da wäre unsere Julia bestimmt enttäuscht, wenn Sie nur mit selbstgesuchten Schoko-Eiern bei ihren Freundinnen auftaucht, die ihre Smartphones und coole, neue Turnschuhe präsentieren.“ Julias Vater grummelt:“Müssen wir wirklich mitmachen bei dieser „Geschenke-Inflation“? Werden die Kinder dadurch nicht von klein auf daran gewöhnt, dass es zu beinah jedem Fest selbstverständlich Überraschungspakete gibt?“

Das stimmt zweifellos, aber Kinder wie Julia sollten nicht das Gefühl haben, sie würden gegenüber Gleichaltrigen benachteiligt. Ein Ausweg aus dem Dilemma: zu Ostern auf das Groß-Geschenk im Weihnachtsformat verzichten und damit das Zeichen setzen: Wir machen beim Geschenke-Wettrüsten nicht mit! Dafür aber sollten Eltern ihren Kindern eine kleine Freude bereiten. Wie wär´s statt langweiligem Osterspaziergang mal mit einem Familienausflug in einen Freizeitpark? Ein Erlebnis mit Spaßgarantie für alle, Eltern und Kinder unternehmen mal wieder gemeinsam etwas, und Julia kann hinterher bei ihren Freunden in der Nachbarschaft mehr erzählen, als nur vom Eiersuchen.

Sofern der Freizeitpark zu teuer ist – ein gut ausgestatteter Abenteuerspielplatz tut´s auch. Bei schlechtem Wetter ist die ganze Familie bestens in einem Spaßbad aufgehoben oder in einer Indoor-Spiel-Landschaft mit riesigen Kletterwänden, Basketballfeldern und Trampolins.

Ferien im Heuhotel?

Oder man gönnt sich mit der Familie in den Oster-Kurzurlaub. Am besten in der Nähe, damit die Reise nicht im Stau auf der Autobahn endet! Vielleicht in ein Heuhotel? Viele Bauern bieten unter diesem Namen Übernachtungen in der Scheune an. Das ist preiswert und spannend: Mit einem Schlafsack legt sich die ganze Familie auf der Tenne ins Heu, übernachtet dort unter knackendem Gebälk und bei undefinierbarem, geheimnisvollen Geraschel. Am nächsten Morgen, nach einem Frühstück in der Bauernstube wird der Hof erkundet und so manches Großstadtkind soll dabei festgestellt haben, dass Kühe gar nicht lila sind.

Auch nicht das Richtige? Weil man eher der häusliche Typ ist und zu Ostern die Wohnung mit viel Liebe dekoriert? Klar, dass die Familie dann lieber zuhause sein und nicht in Freizeitparks, Schwimmbädern oder beim Bauern herumtollen soll. Vielleicht passt zum österlichen Heimspiel ein Gesellschaftsspiel als Überraschung. Doch Vorsicht: Vor dem Spielekauf überlegen, ob Spielemuffel in der Familie sind. Sie könnten die schöne Idee torpedieren, weil sie sich über die Feiertage in Geiselhaft genommen fühlen, wenn andauernd gespielt werden soll.

Ist die Entscheidung gefallen, dass der Osterhase nicht den Frühjahrs-Weihnachtsmann spielen soll, dann sollte potentiellen Auftraggeber des Osterhasen dies unmissverständlich mitgeteilt werden: Oma und Opa zum Beispiel, sowie Patentanten und –onkel. Denn wenn sie üppige Präsente an die Kinder verteilen, wecken sie bei ihnen erstens Begehrlichkeiten und zweitens stünden die Eltern mit ihrem Nur-Ostereier-Standpunkt dumm da.

Manche Großeltern können ihren Enkeln und Urenkeln viel Spaß bereiten, wenn sie erzählen, wie sie selbst Ostern als Kinder erlebt haben, etwa beim „Eier-ess-Abend“: Dazu versammelten sich früher Bauersfamilien mit ihren Knechten und Mägden in Schleswig-Holstein in der Diele und aßen hart gekochte Eier um die Wette. Nachgespült wurde mit Bier. Die besten Esser hatten meist die unruhigste Nacht – kein Wunder, mit bis zu 15 Eiern im Magen.