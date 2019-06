Die zwei Frauen staunen. Sie blicken nach rechts, wo das Tageslicht die großen Kirchenfenster der jüngst renovierten Singener Klinikkapelle intensiv leuchten lässt. Die ältere Dame hat ein Pflaster auf dem Handrücken, die jüngere könnte vielleicht ihre Tochter sein. Die beiden Frauen holen sich zwei Kerzen und wenden sich der hölzernen Madonnen-Figur zu, die auf der linken Seite steht. Gleich werden sie beten.

Das linke Kirchenfenster: Die Auferweckung der Tochter des Jairus. | Bild: Schierle, Beate

Die Figur ist mehrere Hundert Jahre alt. Sie hat eines dieser Gesichter, die einen an überzeitliche Göttinnen denken lassen. Ihr rechter Arm fehlt. Im linken Arm hält sie das Jesuskind. Auch die Madonna ist verletzt im Singener Krankenhaus, scheint zu verstehen, wenn Menschen der Figur ihr Leid klagen.

Dominiert wird die Kapelle aber von den drei Fenstern des südwestdeutschen, von den Nazis als „entartet“ geschmähten Expressionisten August Babberger. Sie zeigen Szenen aus Jesu Leben, zentral ist die Szene am Kreuz.

Das mittlere Kirchenfenster: Die Kreuzigung Jesu. | Bild: Schierle, Beate

Links ist die Auferweckung der Tochter des Jairus zu sehen („Mägdlein, steh auf!“), rechts, wie Jesus einen Kranken heilt. Die Menschen auf den Bildern haben individuelle, schöne, interessante Gesichter. Die Farben der Fenster scheinen aus eigener Kraft zu strahlen. Es ist ein besonderer Ort hier.

Unaufdringlich, aber eine Einladung

Wer mit dem Aufzug hinauf in den dritten Stock zur Kapelle fährt, blickt links auf die Madonnen-Figur, die vom Vorraum der Kapelle aus schon sichtbar ist. Zur Rechten befindet sich die onkologische Ambulanz. „Dass man von dort die Madonna sieht, war so gewollt“, sagt Kliniksprecherin Andrea Jagode.

Das rechte Kirchenfenster: Jesus heilt einen Kranken. | Bild: Schierle, Beate

Gerade Krebskranke haben oft viel hinter sich, müssen belastende Therapien ertragen. Die Zukunft ist ungewiss, die Todesangst sitzt immer mit am Bett. Wenn sie die Ambulanz nach ihrer Behandlung verlassen, richtet sich ihr Blick direkt auf die Madonna einige Meter weiter. Es ist eine Einladung. Aber eine unaufdringliche.

August Babberger, südwestdeutscher Expressionist. | Bild: Repro

Die renovierte Kapelle wurde erst vor Kurzem eingeweiht, unspektakulär und ökumenisch vom evangelischen Bischof Jochen Cornelius-Bundschuh und dem ehemaligen katholischen Weihbischof Paul Wehrle. Modernes Mobiliar, heller Fußboden, eine erhöhte Decke und indirektes Licht lenken den Blick auf die großartigen Fenster des Expressionisten. Sie wurden gereinigt, mehr war angesichts der exquisiten Qualität nicht nötig.

Braucht es ein gesondertes Kreuz?

Waltraud Reichle, katholische Klinikseelsorgerin am Hegau-Bodensee-Klinikum Singen. | Bild: HBH-Kliniken

Ein gesondertes Kreuz auf dem Altar gibt es nicht, was manche Menschen in der Stadt stört. Die Diskussion darüber ist in vollem Gange. „Das Kreuz ist doch auf dem mittleren Fenster zu sehen“, hält die katholische Klinikseelsorgerin Waltraud Reichle den Kritikern entgegen. Man habe den Raum reduziert auf das Wesentliche, habe einen modernen Raum für Menschen schaffen wollen, die durchatmen und auch einmal weinen wollten. Auch wenn nicht alle der Kirche nahestünden.

Waltraud Reichle und ihr evangelischer Kollege Christoph Labuhn sehen jeden Tag Menschen in Not. Sie hören zu, sie trösten, sie beten mit den Kranken, wenn es gewünscht wird. „Die Menschen entfernen sich von den Religionen, aber die spirituellen Fragen nehmen zu“, hat Reichle beobachtet. „Sie haben einen Buddha in der Tasche oder einen Engel.“

Christoph Labuhn, evangelischer Klinikseelsorger am Hegau-Bodensee-Klinikum Singen. | Bild: HBH-Kliniken

Warum aber beten Menschen? Es könne helfen, in Worte zu fassen, was einen umtreibt, sagt Reichle. Labuhn ergänzt: „In existenziellen Momenten suchen Menschen nach Kraftquellen. Sie suchen danach, was Halt und Kraft gibt.“ Natürlich gebe es im Krankenhaus immer die Hoffnung, wieder gesund zu werden.

Aber auch wenn das Leben ende, sehne man sich „nach dem, was trägt“. Beten helfe, „nicht in der eigenen Situation zu ersticken“, sagt Reichle. Es gebe Gebete mit großer Kraft wie den Psalm 23 oder Bonhoeffers „Von guten Mächten wunderbar geborgen...“ Andere Gebete wirkten floskelhaft, sie hätten ihre Kraft verloren.

Eine junge Frau betet in einem buddhistischen Tempel in Saigon/Vietnam. Bild: Beate Schierle | Bild: Schierle, Beate

Gebetet wird rund um den Erdball. In einem buddhistischen Tempel im vietnamesischen Saigon zünden die Menschen im Tempel Räucherstäbchen an. Sie sollen die Gebete hinauf zum Himmel tragen. An den Wänden hängen kleine rosafarbene Zettel, auf denen die Wünsche der Gläubigen stehen.

In der Höhle der Tanit bei Sant Vicent de sa Cala auf Ibiza liegen auf dem riesigen altarähnlichen Felsblock im Inneren der Höhle Zettel mit ergreifenden Geschichten und mit Bildern kranker Menschen, die die punische Göttin um Heilung bitten.

„Mütterliche Gestalten wie Maria gibt es in vielen Religionen“, hat Waltraud Reichle beobachtet. Den alten Satz „Not lernt beten“ findet die Seelsorgerin zu schlicht. „Das ist nur die halbe Wahrheit.“ Beten könne man auch aus Dankbarkeit, dass etwas gut gegangen sei, oder aus Demut. Wobei Gott kein Wunscherfüller sei. „Man kann nichts erzwingen.“ Und formuliert noch klarer: „Vom Bild des allmächtigen Gottes müssen wir uns verabschieden.“

„Wir missionieren hier nicht“

Gott ist nicht allmächtig, Menschen aber auch nicht. Ganz im Gegensatz zur amerikanischen Lebenslüge, dass jeder alles schaffen kann, wenn er nur will. „Wer betet, erkennt seine eigene Bedürftigkeit an“, sagt Labuhn. „Manchmal sagen Menschen auch zu mir: ‚Ich kann nicht mehr beten’.“

Dann fragt der Klinikseelsorger, ob er in Worte fassen kann, was den Menschen vor ihm bedrückt. Ums Missionieren gehe es im Krankenhaus ohnehin nicht. „Wir müssen nicht mit dem Vaterunser enden, aber oft ergibt sich das so.“ Labuhn hat auch schon mit Moslems und Juden gebetet. In gegenseitigem Respekt sei das durchaus möglich.

Bild: Andrea Jagode

Und was ist mit der Idee von „Bestellungen beim Universum“, wie sie in der Esoterik-Szene populär ist? Dahinter sei die Vorstellung von einer höheren Macht zu spüren, meint Waltraud Reichle. Symbole und Rituale seien auch bei vielen kirchenfernen Menschen beliebt. Kerzen etwa. „Sie bringen Licht, wenn wir verunsichert sind, in unsere Sorgen und Wünsche.“

In der Singener Klinikkapelle wird oft um große Dinge gebeten – um Heilung, Gesundheit, noch ein paar Jahre Lebenszeit. Es wird auch gedankt – für die glückliche Geburt eines Kindes, eine erfolgreiche OP. Manchmal geht es auch um kleinere, alltäglichere Sorgen. „Hier haben auch schon Ärzte Kerzen für ein gutes Mathe-Abitur ihrer Kinder angezündet“, erzählen die beiden Seelsorger mit einem Lächeln. Schaden kann es ja nix.