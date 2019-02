Im Fall der seit zehn Tagen vermissten 15-jährigen Rebecca aus Berlin hat es eine Festnahme gegeben. Die Ermittlungen der Mordkommission hätten den Verdacht einer Straftat erhärtet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.

Näheres zu dem Festgenommenen wurde zunächst nicht veröffentlicht, die Vernehmung und die Ermittlungen dauerten der Polizei zufolge noch an.

Rebecca war am Morgen des 18. Februar von Familienangehörigen im Berliner Stadtteil Britz aus losgegangen. Sie kam danach aber nicht in der Schule an.

Mit diesem Bild wird nach der 15-Jährigen gesucht. | Bild: Polizei

(AFP)