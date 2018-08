von Janne Kieselbach, dpa

Das Flammenmeer in Brandenburg schreckt auch viele Bewohner Berlins auf. Gigantische Rauchwolken wehten vom Örtchen Treuenbrietzen in Potsdam-Mittelmark bis ins Regierungszentrum in der Hauptstadt.

Hunderte Einsatzkräfte haben den Waldbrand südwestlich von Berlin mittlerweile eingedämmt, aber noch nicht unter Kontrolle gebracht. Denn bei Treuenbrietzen geht der Kampf gegen den Waldbrand auf rund 400 Hektar Fläche jetzt in die entscheidende Phase.

Feuerwehrmänner bekämpfen zwischen eng stehenden Bäumen den Waldbrand unweit des Orts Treuenbrietzen. | Bild: dpa

Zwei Dörfer in Brandenburg blieben bis auf Weiteres evakuiert. „Die Lage ist noch nicht entspannt“, sagte ein Sprecher des Brandenburger Innenministeriums. Es sei kein Regen in Sicht und der Wind frische auf.

Brandfläche so groß wie 400 Fußballfelder

Das Feuer hatte sich gut 50 Kilometer vor den Toren der Hauptstadt rasch ausgebreitet: Nach zunächst fünf Hektar Waldbrandgebiet stand zuletzt eine Fläche in Flammen, die 400 Fußballfeldern entsprach.

Eine gigantische Rauchwolke bei Frohnsdorf zeigen die Ausmaße der Waldbrände. | Bild: dpa

600 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Munitionsreste aus dem Zweiten Weltkrieg, die im Wald liegen, erschwerten das Löschen. „Wir kommen stellenweise nicht ran, nur von befahrbaren und geräumten Wegen“, sagte ein Sprecher der Einsatzleitstelle. Unter anderem vom Technischen Hilfswerk (THW) kam die Forderung, dass Löschflugzeuge auch in Deutschland verfügbar sein sollten.

Zwei erschöpfte Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr ruhen sich nach ihrem Einsatz aus. | Bild: dpa

Eine Sprecherin des Landkreises Potsdam-Mittelmark sagte, sie rechne mit tagelangen Löscharbeiten rund um Treuenbrietzen. Die Glut reiche 40 bis 50 Zentimeter tief in den Waldboden. Wann die Bewohner der evakuierten Orte Klausdorf und Tiefenbrunnen in ihre Häuser zurückkehren können, war der Sprecherin zufolge unklar. Der Ort Frohnsdorf war bereits am Freitagmittag wieder freigegeben worden.

So groß waren Brände noch nie

Das betroffene Areal ist den Behörden zufolge mehr als halb so groß wie die Schadensfläche der mehr als 400 vorhergehenden Brände im Land seit Jahresbeginn. „Wir haben schon einige große Waldbrände in der Region gehabt. In dieser Dimension, wo es sich zwischen den Ortschaften bewegt, haben wir das noch nicht gehabt“, sagte der Bürgermeister von Treuenbrietzen, Michael Knape.

Warum trifft es so oft Brandenburg? Ein Funke, kleine Flammen, schnell brennt ein ganzer Wald. Warum passiert das in Brandenburg öfter als in anderen Regionen? Wo brennt es am meisten in Deutschland? Im Schnitt der vergangenen zehn Jahre gab es in Deutschland fast 700 Waldbrände pro Jahr. Am häufigsten sind die Regionen Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern sowie Teile von Sachsen und Sachsen-Anhalt betroffen. 2017 lag Brandenburg mit 141 Bränden an der Spitze. In diesem Jahr wurden dort bis Mitte August sogar 405 Waldbrände gezählt. Warum ist Brandenburg so häufig betroffen? Nirgends in Deutschland gibt es laut Potsdamer Forstministerium so viele Kiefern wie in Brandenburg – auf rund 70 Prozent der Waldfläche des Bundeslandes stehen die Nadelbäume. Schon im 18. Jahrhundert war der Holzbedarf groß, weshalb die im Mittelalter noch vorherrschenden Eichen und Buchen durch schnell wachsenden Kiefern ersetzt wurden. Das setzte auch die DDR fort. Diese Monokulturen sind stärker waldbrandgefährdet als Laub- und Mischwälder. Was macht Brandenburg gegen Waldbrände? In Brandenburg gibt es flächendeckend ein Früherkennungssystem mit dem Namen „Fire Watch“. Dazu wurden 108 Sensoren auf Türmen installiert, die jeweils bis zu 70 000 Hektar überwachen können. (dpa)

