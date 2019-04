Wie gut, dass die Fastenzeit an einem Mittwoch beginnt. So konnte ich meinen Mecker-Verzicht immerhin fünf Tage recht problemlos durchziehen. Aber dann kam ein Montag. Und wer montags nicht motzt, muss Rentner, Kind oder tot sein. Wer einem Beruf nachgeht und Montags nicht zumindest mal kurz pampig ist, nicht mal wenn morgens der Wecker das Wochenende erbarmungslos schrill beendet, der muss über übermenschliche Motivation verfügen. Ich habe sie nicht.

Eine Fastenzeit lang nicht motzen wollte Dominik Dose. | Bild: Gora, Aldo

Dass mein Fastenversuch jetzt nach fünf von 40 Tagen gescheitert ist, also schon einem Achtel der Distanz, lässt sich nicht wirklich schönreden. Zwar habe ich es auch danach immer mal wieder über ein paar Tage versucht, bin aber auch immer wieder gescheitert. Warum? Weil es einfach wahnsinnig anstregend ist, nicht zu motzen.

Mecker-Maultasche

Anlässe gibt es ja immer noch genug. Und dann muss man halt auch mal Druck ablassen. Klar, man kann sagen "das könnte man so und so besser machen" statt "das ist wieder totale kacke". Wäre deutlich produktiver. Ist aber anstregend und fordert Disziplin. Die hat man halt nicht in jeder Situation.

Und natürlich kann man alles in der dritten Person sagen, nach dem Motto: "einige fänden das jetzt sicher zu recht schlecht." Das ist aber einfach Selbstbetrug, quasi die Mecker-Maultasche, das Herrgottsbscheißerle des Nicht-Motzens.

Motzen ist Freiheit

Wäre unsere Welt ein besserer Ort, wenn keiner mehr motzen würde? Wahrscheinlich schon. Aber sie wäre auch wahnsinnig nervenzehrend und eine reine Geduldsprobe. Jedes Wort müsste man auf die Goldwaage legen.

Motzen ist ein Stück Freiheit, nicht umsonst beenden Diktatoren die Meinungsfreiheit immer zuerst. Also, wie man sieht: Man kann sich auch ein totales Fastenversagen schön reden.

