von Ann-Kathrin Moritz

Der Trend im Tierreich

Im Reich der Tiere dominiert in diesem Jahr der Flamingo. Hierfür ein weißes Oberteil zu einem knallpinken Federrock (oder einer pinken Hose) kombinieren. Eine passende Federboa sollte natürlich auf keinen Fall fehlen. Viele werden bereits mit angefügtem Flamingokopf angeboten. Passende Haarreife sind ebenfalls auf dem Markt zu haben.

Noch immer oben mit dabei

Das Einhorn, das die Fasnachtsgesellschaft schon in den letzten Jahren fest im Griff hatte, wird auch in diesem Jahr keine Seltenheit bleiben – egal ob mit Tutu-Rock und aufgesetztem Horn oder im einteiligen Kuschelkostüm.

Zum Vernaschen

Egal ob Pizza oder Popcorn: Essen kommt nicht nur bei hungrigen Mäulern immer gut an, sondern auch als Outfit für die Fasnacht. Der Kreativität sind hierbei keine Grenzen gesetzt: Zuckerwatte, Trauben, Avokado – alles ist erlaubt!

Konstanz Noch kein Häs für die Fasnacht? Wir haben fünf Bastel-Ideen, die auch noch nachhaltig sind Das könnte Sie auch interessieren

Vorsicht, nicht anfassen!

Sie haben ein grünes Kleid im Schrank und wissen nicht, wozu sie es anziehen sollen? Dann kommt jetzt Ihr großer Tag. Bestückt mit kurzen, weißen Pfeifenputzern, verwandelt sich das Kleidungstück im Nullkommanichts in einen Kaktus.

Die bedrohte Art

Bienen sind momentan in aller Munde. Fast zwei Millionen Bayern haben sich in den vergangenen Wochen für mehr Artenvielfalt und den Schutz der Bienen eingesetzt. Demonstranten verkleideten sich als Bienen, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Und auch an Fasnacht können die Kostüme noch einmal hervorgeholt werden, denn das fleißige Bienchen gehört ebenfalls zu den Trends 2019.

Feiern wie vor hundert Jahren

Einer der Top-Trends wirft einen nostalgischen Blick zurück in eine der modisch und kulturell aufregendsten Zeiten des letzten Jahrhunderts.

Die „Goldenen Zwanziger“ oder „Roaring Twenties“, wie die 1920er Jahre auch genannt werden, bieten ausreichend Vorlage für einen echten Hingucker: Die schlicht geschnittenen Charlestonkleider stechen durch den aufälligen Pailettenbesatz sofort ins Auge. Elegante Handschuhe, die bis zum Ellenbogen reichen, lange Perlenketten und ein edles Stirnband vervollständigen das Bild. Wer noch einen draufsetzen möchte, der kann sich zusätzlich eine Federboa besorgen.

Auch für Männer hat das Jahrzehnt etwas Passendes zu bieten: Als Zeitungsjunge mit Kniebundhose, Weste mit Knopfleiste und Mütze – alles in Tweed-Optik – machen auch sie eine gute Figur.

Love and Peace

„If you're going to San Francisco

Be sure to wear some flowers in your hair.“

Auch wenn Sie Fasnacht kaum in der amerikanischen Metropole verbringen werden, können Sie sich diesen Ratschlag von Sänger Scott McKenzie durchaus zu Herzen nehmen. Denn nicht nur die 20er, sondern auch die 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts bieten immer wieder genug Stoff für ein ausgefallenes Kostüm.

Zum Hippie werden Sie bereits mit wenigen Handgriffen: Blumen dürfen natürlich nicht fehlen, vor allem auf der Kleidung, aber gerne auch im Haar. Bunt muss das Kostüm sein und weit, ein bisschen verwaschen vielleicht. Ein absolutes Muss sind auch die langen offenen Haare und das obligatorische Stirnband. Und natürlich das Peace-Zeichen: Egal ob als Kette, Aufsticker oder im Gesicht. Alternativ können Sie den Hippie-Look natürlich auch als Gesamtpaket kaufen.

Schlimmer geht nimmer

Die 80er Jahre schaffen es dieses Jahr ebenfalls unter die beliebtesten Verkleidungen. Besonders im Fokus steht hierbei der glänzende Trainingsanzug in stylischem Pink für die Damen und Babyblau für die Herren. Nicht zu vergessen die aufgedruckten Streifen und das farblich abgestimmte Schweiß-Stirnband.

Der Dauerbrenner

Für ein Outfit aus dem Star Wars Universum müssen Sie in der Regel etwas mehr Geld in die Hand nehmen. Dennoch werden Han Solo, Prinzessin Leia und die Stormtroopers auch dieses Jahr wieder zahlreich vertreten sein.

Aus dem Land der Drachen

Mit der achten Staffel des Welterfolgs Game of Thrones kommt die Serie in diesem Jahr zu ihrem Ende. Grund genug, diese Fasnacht noch einmal eine der vielgeliebten Figuren zu verkörpern. Auch hier sind Aufwand und Kosten höher als bei manch anderen Kostümen. Echte Fans lassen sich davon jedoch nicht aufhalten und so werden Daenerys Targaryen, John Snow und so mancher andere Charakter erneut den Sprung ins echte Leben schaffen.