Bild: Schierle, Beate

Eine schrille Klingel, ein Ruckeln, und dann gehts los. Vogelzwitschern, das leise Mahlen des Seils, während sich die Oberweißbacher Bergbahn nach oben schiebt. Gemächlich, Meter um Meter. Da kommt die Gegenbahn entgegen – man winkt sich gegenseitig zu. Die gelben Sonnenschirme auf dem Cabriowagen leuchten in der Sonne. Es geht vorbei an duftenden Kräuterwiesen, eine Holzskulptur einer Kräuterfrau säumt den Weg. Auf der anderen Seite steht eine Männer-Skulptur mit Kiepe auf dem Rücken. Dann Anhalten oben an der Bergstation, wieder die schrille Klingel. So gemächlich sind wir schon lange nicht mehr Bahn gefahren!

Video: Mariana Gawollek / Oberweißbacher Berg- und Schwarzatalbahn

Oberweißbach liegt in Thüringen, etwa anderthalb Zugstunden von Erfurt entfernt. Irgendwo auf der Strecke steigt man um in einen ulkigen kleinen Bahnbus, die "Fürstenkutsche". Die ist mit Comicfiguren historischer Adliger aus der Region – Henriette und Prinz Ludwig Friedrich II. – beklebt. Die "Fürstenkutsche" fährt im Schwarzatal auf und ab, ideal für die Feriengäste, denn in der ganzen Region Thüringer Wald wird viel gewandert.

In traditioneller Tracht: Kräuterfrau Katharina Eichhorn und „Buckelapotheker“ Gerd Eberhardt. Bild: Dörthe Hagenguth, Thüringer Tourismus GmbH | Bild: Doerthe Hagenguth

Katharina Eichhorn ist Kräuterfrau. Mit ihr zusammen gehen wir auf Kräuterwanderung. Sie kennt sich bestens aus, zeigt Färberginster und die lilafarbene Jakobsleiter. In früheren Jahrhunderten waren Kräuter die einzige Apotheke der Armen. Kundige Frauen ernteten die Kräuter und bereiteten Salben und Tinkturen daraus. Sie wurden von Buckelapothekern in viele Länder verkauft. Daran wird in Thüringen heute wieder erinnert.

Wandervesper: ein Kräuterquark mit blauen Borretschblüten. | Bild: Schierle, Beate

Thüringen ist das Land der Kräuter. Wer heute auf dem Wochenmarkt einen guten Oregano sucht, wird wahrscheinlich einen aus Thüringen bekommen. Das Mikroklima ist für Kräuter ideal. Die Thüringer kochen gern mit Kräutern. Sie sind in der berühmten Bratwurst, natürlich auch in jeder Kräuterbutter und in jedem Kräuterquark. Hier einer mit blauen Borretschblüten.

In Oberweißbach engagiert sich Gerd Eberhardt im Fröbelmuseum, das Friedrich Fröbel, dem Begründer der modernen Kindergartenpädagogik, gewidmet ist. In dem Fachwerkhäuschen mit seinen knarzenden Holztreppen kann man heute Kräuterkurse besuchen und mehr über Fröbel erfahren, der nach einer traurigen Kindheit einst hier als Pädagoge wirkte. „Erziehung ist Vorbild und Liebe“ – zitiert Eberhardt mit seiner herzlichen, kräftigen Stimme Fröbel: ein Satz, der bis heute für die Kindererziehung gültig bleibt.

Bild: Schierle, Beate

Noch mehr Bahnfahren! Aber klar doch! An der Bergstation der Oberweißbacher Bergbahn kann man umsteigen in den Olitätenwagen, das ist ein altes Wort für Naturheilmittel. Der mit Kräutern bemalte Wagen fährt nach Cursdorf, zu Porzellankünstlerin Kati Zorn. Sie fertigt witzige Frauenbüsten, erotische Figuren und eine Leda mit Schwan, die an Eindeutigkeit nichts zu wünschen übrig lässt; Porzellankunst für Erwachsene also.

Frisch restauriert und als Museum eingerichtet: Das Zeughaus von Schloss Schwarzburg birgt eine umfangreiche Waffensammlung. Auch ein kritischer Blick aufs Thema fehlt nicht. | Bild: Schierle, Beate

Wer’s traditioneller mag, sollte die Waffensammlung der Schwarzburg im neu renovierten und frisch eröffneten Zeughaus besuchen. Die historischen Schauwaffen sind schön, aber eine bedrückende Zahl von Gewehren mit aufgepflanzten Bajonetten lässt keinen Zweifel am Ursprungszweck der Stücke. Im letzten Raum zeigt eine Kunstinstallation die Auswüchse der Waffenvernarrtheit in den USA: Bunt lackierte Gewehre und kleine Kinder bei Schießübungen mit scharfen Waffen. Lutz Unbehaun, Leiter des Landesmuseums Heidecksburg, bringt es auf den Punkt: „Waffen gehören ins Museum.“

Herrin über 180 Kräuter- und 25 Minzsorten: Claudia Wallnisch kümmert sich um den Kräutergarten in Paulinzella. Bild: Schierle | Bild: Schierle, Beate

Paulinzella: Der Name des kleinen Ortes erinnert ein wenig an Radolfzell, und tatsächlich war auch dieser Ort Sitz eines Klosters. Das ist längst verfallen, aber das nahe Museum lohnt einen Besuch. Ganz toll ist der Kräutergarten von Claudia Wallnischunterhalb. In ihrem Garten tanzen die Schmetterlinge, und sie hat 180 Kräuter- und 25 Minzarten in Pflege. Für Kräuterhexen unverzichtbar!

Einmalig: Die Erfurter Krämerbrücke birgt viele Lädchen. Die Goldhelm-Schokolade ist legendär. Im Laden „Erfurter Blau“ wird an die frühere Färbetradition der Stadt und den Handel mit Waid erinnert. | Bild: Schierle, Beate

Wer Erfurt noch nicht kennt: Diese Stadt lohnt eine kleine Kurzreise! Vom Ambiente erinnert sie ein wenig an Freiburg, es fehlen nur die Bächle. Mächtig steht der Dom über der Stadt, die Altadt ist fußläufig gut zu erkunden. Charmant ist die mit Fachwerkhäuschen bebaute Krämerbrücke, in der kleine Kunsthandwerksläden untergebracht sind. Zum Abendessen sollte man sich typische Kartoffelklöße (der Thüringer sagt Kloß, nicht Knödel!), gönnen, z.B. mit Rinderroulade oder Braten. Sie sind fluffig und leicht. Kulinarisches Fazit: Die Thüringer essen gern gut. Ab und zu auch ohne Kräuter. Aber meist mit.

mit der Bahn z.B. über Ulm mit dem ICE nach Erfurt. Oder per Auto. Internet: http://www.thueringen-entdecken.de; http://www.oberweissbacher-bergbahn.com (es gibt auch Kombi-Tickets); allgemein: http://www.erfurt-tourismus.de Tipps für Erfurt: Bummeln an der „Langen Brücke“ (Straße) und auf der

Krämerbrücke. Abendessen im „Kromer’s“, http://www.kromers-restaurant.de,

Kleine Arche 4. Sehenswert: Alte Synagoge und Museum: Waagegasse 8.

Bummeln an der „Langen Brücke“ (Straße) und auf der Krämerbrücke. Abendessen im „Kromer’s“, http://www.kromers-restaurant.de, Kleine Arche 4. Sehenswert: Alte Synagoge und Museum: Waagegasse 8. Außerhalb Erfurts: Paulinzella:

Kloster-, Jagd- und Forstmuseum. Daneben: Kräutergarten von Claudia Wallnisch ,

http://www.kraeuterwerkstattwallnisch.de. Oberweißbach: u.a. Fröbelhaus:

http://www.oberweissbach.de;

Cursdorf: Porzellankunst von Kati Zorn;

http://www.katizornporzellan.de;

Schwarzburg: Zeughaus:

http://www.schloss-schwarzburg.com (bea)

