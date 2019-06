Auf Deutschland kommen neue Unwetter mit Starkregen zu. Meteorologen erwarteten am Dienstag örtlich „tischtennisballgroße Hagelkörner und einzelne Orkanböen“. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, sollte es tagsüber noch ruhig bleiben.

Am Abend sollten im Osten und Südosten beispielsweise im Erzgebirge Gewitter entstehen, die sich dann im Laufe der Nacht Richtung Nordwesten ausbreiten.

Die Temperaturen bewegen sich im Westen bei bewölktem Wetter zwischen 19 und 24 Grad. Im Nordwesten fällt vereinzelt Regen. Im Osten und Südosten scheint mitunter die Sonne bei Temperaturen zwischen 24 und 32 Grad, bis dort die erwähnten Gewitter aufziehen.

Bis zu sechs Zentimeter große Hagelkörner

Gewitter mit starken Regen- und Hagelschauern waren in der Nacht zum Dienstag vor allem über den Süden und Osten Deutschlands gezogen. In Bayern gab es laut DWD dazu Orkanböen von bis zu 120 Kilometern pro Stunde und große Hagelkörner mit einem Durchmesser von bis zu sechs Zentimetern.

Kaputte Scheibe eines Autos. Der Deutsche Wetterdienst registrierte über Radargeräte Hagelkörner mit einem Durchmesser von bis zu vier Zentimetern. | Bild: Sina Schuldt

Gewitterwahrscheinlichkeit sinkt ab Donnerstag

In mehreren Orten im Großraum München waren durch den Hagel Autoscheiben und Dachfenster zu Bruch gegangen. Häuser standen unter Wasser. Im Stadtgebiet von München wurden rund 550 Einsätze gezählt.

Am Mittwoch soll das Wetter nach Angaben des DWD ähnlich werden: Im Westen ist es wolkig mit lokalen Regenschauern bei 19 bis 23 Grad. Der Osten kriegt mehr Sonne ab, muss sich aber spätern erneut auf Schauer und Gewitter einstellen. Die Temperaturen liegen zwischen 25 und 33 Grad.

Am Donnerstag und Freitag sinkt dann die Gewitterwahrscheinlichkeit in ganz Deutschland. Die Temperaturen steigen bei einem freundlichen Mix aus Sonne und Wolken. Am Donnerstag werden 22 bis 27 Grad erwartet, am Freitag soll es zwischen 25 und 32 Grad warm sein.