Unwetter mit Starkregen und Blitzen sind über weite Teile Bayerns gezogen und haben vielerorts für vollgelaufene Keller und überflutete Straßen gesorgt. Dies führte vor allem für die Feuerwehren im Freistaat zu zahlreichen Einsätzen. Allein im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord rückten die Helfer bis Samstagnacht zu 195 Einsätzen aus, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag sagte. Im Landkreis München half die Feuerwehr bei 50 Einsätzen Keller auszupumpen und Straßen von der Überflutung zu befreien.

Am Flughafen München musste der Flugbetrieb aufgrund des Unwetters am Samstagabend für mehr als eine Stunde ruhen. 23 Flügen fielen aus, wie eine Sprecherin des Flughafens am Sonntag sagte. Ein Musikfestival in München wurde wegen des Unwetters von den Veranstaltern vorzeitig beendet.

Unfälle aufgrund von Starkregen

Auch wenn große Teile Bayerns vom Unwetter betroffen waren, kam es zu verhältnismäßig wenigen schweren Unfällen, wie ein Polizeisprecher des Polizeipräsidiums in Kempten sagte. Auf der Autobahn 3 im Landkreis Main-Spessart wurden ein 21 Jahre alter Autofahrer und sein Beifahrer schwer verletzt, als sie sich am Samstagabend bei starkem Regen und überhöhter Geschwindigkeit mit ihrem Wagen mehrfach überschlugen. Zuvor war der junge Mann laut Polizei mit seinem Auto gegen die Mittelleitplanke gefahren.

Bayern, Kaufbeuren: Die Straße eines Wohngebietes ist mit Wasser überflutet. In Bayern hat es stark geregnet. | Bild: Karl-Josef Hildenbrand (dpa)

Ebenfalls bei heftigem Regen kam eine 23-jährige Autofahrerin im Landkreis Aichach-Friedberg mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn und verursachte so beinahe einen Zusammenstoß. Der entgegenkommende Fahrer konnte aber laut Polizei noch ausweichen und beide Autos landeten im Graben. Sechs Menschen aus den beiden Autos wurden leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht.

Im Einsatzbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord kam es laut einem Sprecher zu acht Unfällen mit zwei Leichtverletzten auf überfluteten Straßen. In Obertraubling in der Oberpfalz schlug am Samstagabend ein Blitz in ein Wohnhaus und löste einen Brand aus. Verletzt wurde laut Polizei niemand, der Schaden beträgt 300 000 Euro.

(dpa)