von Jürgen Schelling

Flugtage in Südbaden: Sind dort Oldtimer-Maschinen zu Gast, in denen Passagiere einen Rundflug machen können, bleibt kein Platz leer. Das könnte bald Geschichte sein. Denn die Zukunft dieser Veteranen ist düster. Ein bekanntes Oldie-Exemplar macht das deutlich: die bekannte Schweizer Lockheed Super Constellation, eine US-Legende aus den 50er-Jahren, sollte im Frühjahr nach zweijähriger Reparatur-Pause in Zürich abheben. Aber sie wird in ihrer Halle bleiben müssen. Der Starttermin steht in den Sternen – falls die Maschine überhaupt nochmal abhebt.

Muss im Hangar in Zürich bleiben: die Schweizer Super Constellation sollte im Frühjahr nach zweijähriger Reparatur-Pause wieder für Passagierflüge abheben. Doch daraus wird nichts. | Bild: Jürgen Schelling

Die viermotorige Schönheit, die den Schriftzug eines Schweizer Uhrenherstellers auf dem Rumpf hat, ist in Südbaden bekannt. Am Bodensee ist der Oldie durch Landungen auf dem Flughafen St. Gallen-Altenrhein populär.

Aber die normalerweise in Basel-Mulhouse stationierte "Super Connie" ist in Turbulenzen. Diese wurden wohl auch durch den Absturz einer Schweizer Ju 52 im vergangenen Sommer ausgelöst. Damals starben 20 Menschen.

Ein Schrotthaufen auf einer alpinen Geröllfläche in Graubünden: Der Rumpf der abgestürzten Ju 52. Darin starben 20 Menschen. Warum genau die Maschine abschmierte und abstürzte, ist unklar. | Bild: Kantonspolizei Graubünden

Dieser Unfall beschäftigt das eidgenössische Bundesamt für Zivilluftfahrt (BaZL). Das hat sich an den schweizerischen Verein Super Constellation Flyers Association (SCFA) gewandt, dem die Maschine gehört. Die SCFA soll nachweisen, dass die Connie wirklich rundum sicher ist. Dazu müssten voraussichtlich die Tragflächen umfassend saniert werden. Das würde zusätzliche Millionen kosten.

Rost am Kabinenboden

Dass die Super Constellation vom Sog der Ju-52-Ermittlungen erfasst wurde, liegt an der Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST). Die ist das Pendant zur deutschen Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen (BfU). Drei Monate nach dem Crash der Ju kam die SuST zu einem überraschenden Befund: Am Wrack wurden an Flügelholmen und am Kabinenboden “erhebliche Korrosionsschäden” entdeckt.

An diesen Stellen ist die Tragfläche der verunglückten Schweizer Ju 52 von Rost befallen gewesen. | Bild: Sust

Diese Schäden waren zwar nicht Ursache für den Unfall, alarmierten aber das BaZL. Das schaut nun bei allen Oldtimer-Flugzeugen in der Schweiz viel genauer hin. Davon ist die 64-jährige Lockheed und die SCFA mit ihren 4000 Mitgliedern und Unterstützern betroffen.

Material abgesplittert

Bei der viermotorigen Lockheed wurde 2017 Korrosion an Teilen der Landeklappen entdeckt. Seither steht die Maschine in einem Hangar des Flughafens Zürich. Teure Teile mussten aufwendig neu gefertigt werden, denn Ersatz gibt es nicht mehr. Im November 2018 kam neuer Ärger hinzu: Am Vorderholm eines Tragflügels war Material abgesplittert. Fachleute rieten zur Sanierung der Tragflächen. Die kostet satte neun Millionen Euro. Ein Schlag ins Kontor.

Weitere Nackenschläge

Aber es kommt noch schlimmer: Da die Reparaturzeit vier Jahre betragen würde, sind weitere vier bis acht Millionen Euro für Löhne, Hangarmiete und Unvorhergesehenes fällig. Es fehlen also bis zu 17 Millionen Euro. Diese Summe muss vor Beginn der Reparatur gewährleistet sein, etwa durch eine Bankgarantie.

Man beschloss kürzlich, das Geld aufzutreiben. Andernfalls drohen Verkauf, Verschrottung oder Ausschlachten. Die SCFA steht unter Zeitdruck: Innerhalb der nächsten Monate muss das Geld da sein. Deshalb werden Gespräche mit Gönnern und Sponsoren geführt und eine Crowdfunding-Aktion erwogen.

Der Präsident der SCFA, Hans Breitenmoser, der die Super Connie als Flugkapitän fliegen darf, hat Hoffnung: “Unsere Connie kann wieder fliegen", sagt Breitenmoser. "Das ist die gute Nachricht. Aber dafür braucht es Geld und Geduld. Viel Geld und viel Geduld!” Die Schweizer Connie ist eine von nur noch zwei weltweit fliegenden Exemplaren dieses Typs. Sie ist aber die Einzige, die Passagiere mitnehmen darf.

100 Millionen Euro verloren?

Auch in Deutschland wollte man den Klassiker wieder sehen. Immerhin war die Lufthansa schon in den 50ern guter Kunde bei Lockheed und kaufte die "Super Connie" für den Transatlantikdienst. Kanzler Adenauer flog mit ihr nach Washington und 1955 nach Moskau, um die letzten deutschen Kriegsgefangenen durch Verhandlungen herauszuholen.

Damals das eleganteste und größte Flugzeug der Flotte: Eine Lockheed L-1649 A Super Star der Lufthansa 1957. | Bild: Archiv Deutsche Lufthansa AG

Aber das deutsche Projekt Super Constellation ist wohl gescheitert: Die Lufthansa Super Star gGmbH wollte seit zehn Jahren in den USA das damals größte Modell der Constellation-Baureihe, eine Starliner L-1649 A, flugfertig restaurieren. 2018 wurde das Projekt durch die Lufthansa AG abgebrochen, obwohl nach Schätzungen mehr als 100 Millionen Euro investiert wurden.

Sanierung in den USA gestoppt: Mit dem Wiederaufbau einer Lockheed Starliner L-1649 A wollte die Lufthansa einen großen Coup landen. 2018 wurde das Projekt abgebrochen, obwohl bereits mehr als 100 Millionen Euro investiert wurden. | Bild: Conniesurvivors

Das teilrestaurierte Flugzeug ist zerlegt und soll wohl in diesem Frühjahr nach Deutschland transportiert werden. Was mit der Maschine geschehen soll, ist unklar. Fliegen wird die schöne Connie wohl nie.

Ähnlich schlecht sieht es bei den deutschen und Schweizer Junkers: Die Ju 52 (Kennzeichen: D-AQUI), die von der Deutschen Lufthansa Berlin Stiftung (DLBS) betrieben wird und seit Jahrzehnten Rundfluggäste fliegt, erkennen selbst Laien am Geblubber ihrer Sternmotoren.

Die bekannte Lufthansa Junkers Ju 52 "D-AQUI" fliegt über Hamburg. Die Lufthansa hat die Unterstützung für den Passagierbetrieb kürzlich eingestellt. | Bild: Maurizio Gambarini

Sie war auch in Friedrichshafen öfters zu Gast. Deshalb war der Schock für Freunde des Oldtimers zu Jahresbeginn 2019 umso größer, als bekannt wurde, dass die Lufthansa ihren Zuschuss zum Flugbetrieb einstellt.

Ein Zuschuss-Geschäft

Was viele nicht wussten: Der Ju 52-Flugbetrieb war trotz mehrerer tausend Fluggäste jährlich und hoher Rundflugpreise von um die 300 Euro nicht kostendeckend. Wolfgang Servay, Sprecher der DLBS, bedauert das Aus von Passagierflügen, gibt aber zu: “Jeder Ju-52-Fluggast wurde in der Vergangenheit quasi von der Lufthansa AG bezuschusst”.

Ju52-LH4: 16 Passagiere fanden in der deutschen Ju52 Platz, dazu Flugbegleiterin, ein Flugingenieur und zwei Piloten. | Bild: Jürgen Schelling

Man werde bei der Lufthansa Berlin Stiftung beraten, wie es weitergehen könnte. Ein Konzept für einen Flugbetrieb könne man erstellen. Das dauert aber. Vielleicht wird die D-AQUI wieder fliegen, etwa auf Airshows, dann aber nicht mehr mit Passagieren. Zudem steht der Oldtimer mit einem Defekt an einer Motoraufhängung am Münchner Flughafen.

Startverbot für die Junkers

Nach dem Absturz der Schweizer Ju stehen auch die beiden noch verbliebenen Wellblech-Tanten am Boden. Es soll festgestellt werden, ob auch an diesen Maschinen Korrosion nagt. Zumindest in naher Zukunft sind weder in Deutschland noch in der Schweiz Mitflüge in einer der drei noch flugfähigen Junkers möglich.

Es gibt noch einen Propeller-Airliner, der im deutschsprachigen Raum flugfähig ist und Fans begeistert: Die Flying Bulls aus Salzburg betreiben eine restaurierte Douglas DC-6, die schon in Friedrichshafen zu sehen war. Leider sind mit dem viermotorigen Klassiker keine Rundflüge möglich. Wer als Gast einsteigt, entscheidet allein Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz.

Auch in Südbaden bekannt: Die Douglas DC-6 B der österreichischen Red-Bulls-Flotte vor Alpenpanorama. Die Maschine könnte zwar viele Passagiere mitnehmen, aber wer einsteigt, entscheidet Red-Bull-Boss Dietrich "Didi" Mateschitz. | Bild: Red Bull Content

Wo können Flugbegeisterte also noch in einem Oldie mitfliegen? Die Auswahl ist mittlerweile begrenzt. In Deutschland geht dies etwa mit einer DeHavilland Dove von LTU Classic vom Flugplatz Essen-Mülheim aus. Die Propellermaschine bietet Platz für neun Passagiere. Eine Maschine des gleichen Typs war einst auch für gekrönte Häupter im Einsatz.

Auch ein fliegendes Stück 50er-Jahre: Eine englische DeHavilland Dove von “LTU Classic”. Sie ist allerdings auf dem Flugplatz Essen-Mülheim stationiert. Die Propellermaschine bietet Platz für neun Passagiere. | Bild: Jürgen Schelling

In Südbaden sind die Rundflüge mit der einmotorigen Antonov An-2 beliebt. Sie ist der weltgrößte Doppeldecker, in dem bis zu zwölf Passagiere Rundflüge oder Erlebnisflüge buchen können. Das neue Flugprogramm für die Maschine, die im schweizerischen Birrfeld stationiert ist, erscheint etwa Mitte März.