Das ist der Preis der zusammenwachsenden Welt: Der Coronavirus gelangt von China auch nach Deutschland. Erste Unternehmen haben bereits reagiert und Dienstreisen ihrer Mitarbeiter nach China abgesagt. So kann ein winziger Virus dem Riesen der Globalisierung ein Bein stellen.

Die Faktenlage ist eindeutig

So kommt dem Virus viel Aufmerksamkeit zu. Aber ist sie wirklich gerechtfertigt? Da kann man sich nur auf Fakten stützen, und die sind klar: Das Coronavirus ist viel weniger aggressiv als das saisonale Grippevirus. Dem fallen in Deutschland jährlich tausende Menschen höheren Alters oder mit Vorerkrankungen zum Opfer. Allein im Winter 2017/18 kamen so 25 000 Menschen ums Leben.

Dieses Ausmaß ist durch den neuen Erreger nicht im Mindesten zu erwarten. Dennoch zeigen sich Menschen besorgt. Der auch von den Medien mit entfachte damalige Wirbel um Schweine- und Vogelgrippe sowie Sars hat seine Spuren hinterlassen. Damals wurde Verunsicherung genährt, und Apotheken ging der Impfstoff aus. Die Bedrohung stand, wie sich dann zeigte, im keinem Verhältnis zum Grad der Hysterie um die Erreger.

Corona-Virus Labortests, Isolierung, Flughäfen: So reagiert Deutschland Das könnte Sie auch interessieren

Eine tatsächliche Gefahr für viele stellt allein das Influenza-Virus dar. Allein in Deutschland mit seinen 80 Millionen Einwohnern erkranken nach Angaben des Robert-Koch-Instituts pro Saison bis zu 14 Millionen Menschen an der Grippe. Mehr Impfungen wären also hilfreich. Die Sensibilität dafür zu schärfen, könnte ein willkommener Nebeneffekt des Coronavirus sein.