von dpa

Januar

Im Januar schlägt der Winter richtig zu: Im Süden Bayerns und in Österreich werden am 9. Januar mehrere Orte durch ein Schneechaos von der Außenwelt abgeschnitten. In einigen Landkreisen wie Garmisch-Partenkirchen, Miesbach und Berchtesgadener Land wird der Katastrophenfall ausgerufen.

Feuerwehrmänner schaufeln Schnee vom Dach eines Hauses bei Berchtesgaden – der Winter hatte Teile Bayerns und Österreichs im Januar fest im Griff. | Bild: Bernd März/dpa

Aufatmen in den USA: Dort endet am 25. Januar die mit 35 Tagen bislang längste Haushaltssperre, in der auch Staatsdiener nicht bezahlt werden konnten. Im Streit zwischen Republikanern und Demokraten ging es um 5,7 Milliarden Dollar, die Präsident Donald Trump für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko fordert.

Was im Januar sonst noch passierte 4. Januar: Die Deutsche Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL einigen sich auf stufenweise Lohnerhöhungen um 6,1 Prozent und Freizeitregelungen. Damit sind Streiks bis 2021 vom Tisch.



6. Januar: Der japanische Skispringer Ryoyu Kobayashi gewinnt alle Wettbewerbe bei der Vierschanzentournee. Vor ihm gelang das nur dem Deutschen Sven Hannawald und dem Polen Kamil Stoch. Die Deutschen Markus Eisenbichler und Stephan Leyhe feiern mit Platz zwei und drei die größten Erfolge ihrer Karriere.



7. Januar: In Bremen wird der AfD-Bundestagsabgeordnete und Landesvorsitzende Frank Magnitz von Unbekannten überfallen und am Kopf verletzt. Die Täter können nicht ermittelt werden.



13. Januar: Ein vorbestrafter Bankräuber ersticht den Danziger Bürgermeister Pawel Adamowicz (53) auf offener Bühne während einer Spendenveranstaltung. Der Attentäter wollte sich für eine Haftstrafe rächen.



15. Januar: Der Verfassungsschutz erklärt den „Flügel“ der rechtsnationalen AfD zum Verdachtsfall. „Der Flügel“ ist eine Strömung um den thüringischen AfD-Chef Björn Höcke.



16. Januar: Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe bestätigt erstmals ein Mordurteil gegen einen Autoraser. 2017 hatte der betrunkene Mann in Hamburg einen tödlichen Unfall verursacht.



19. Januar: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder wird in München auf einem Sonderparteitag mit 87,4 Prozent zum neuen Vorsitzenden der CSU gewählt. Ehrenvorsitzender ist Söders Vorgänger Horst Seehofer, Bundesinnenminister seit 2018.



21. Januar: Am frühen Morgen kann auch in Deutschland eine totale Mondfinsternis beobachtet werden. Dabei verschwand der Vollmond etwa eine Stunde im Kernschatten der Erde.



22. Januar: Auf dem Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos diskutieren Politiker, Manager und Fachleute über Globalisierung, Finanzprobleme, Handelskriege und Klimawandel. Die Präsidenten der USA, Frankreichs und Russlands bleiben dem jährlichen Treffen fern.



26. Januar: Die sogenannte Kohlekommission einigt sich auf einen Ausstieg Deutschlands aus der Braunkohle bis Ende 2038. Für die betroffenen Reviere in Ost und West sind Strukturhilfen in Höhe von 40 Milliarden Euro vorgesehen. Der Ausstieg soll den Co2-Ausstoß im Kampf gegen die Erderwärmung verringern.

Februar

Ein wirtschaftlicher Paukenschlag zu Beginn des Februars: Nach ihrem Insolvenzantrag stellt die Berliner Germania Fluggesellschaft ihren Betrieb ein. Germania war die viertgrößte Fluglinie Deutschlands, hatte 1700 Mitarbeiter und beförderte jährlich etwa vier Millionen Passagiere.

Die Insolvenz der Luftverkehrsgesellschaft Germania reißt im Februar große Lücken in die Flugpläne vieler Flughäfen. | Bild: Martin Schutt/dpa

Außerdem reformiert der Bundestag im Februar Paragraf 219a des Abtreibungsrechts. Ärzte dürfen künftig angeben, dass sie Abtreibungen vornehmen. Ausgelöst wurde die Änderung durch den Fall einer Ärztin aus Gießen, die wegen unerlaubter Werbung verurteilt wurde.

Was im Februar sonst noch passierte 1. Februar: Die US-Regierung steigt aus dem Abrüstungsabkommen INF von 1987 aus. Am Tag danach kündigt auch Russland den Vertrag über den Verzicht auf nukleare Mittelstreckenwaffen. Beide werfen sich vor, die Abmachung zu verletzen.



2. Februar: Die Finanzminister von Bund und Ländern einigen sich auf Grundzüge einer Grundsteuer-Reform. Die Steuerhöhe soll sich vor allem am Wert der Grundstücke und Gebäude orientieren. Die Länder können selbst entscheiden, ob sie so verfahren. Der Bundesrat stimmt am 8. November zu.



6. Februar: Achteinhalb Jahre nach der Loveparade-Tragödie stellt das Landgericht Duisburg das Verfahren gegen die meisten Angeklagten ein. Bei dem Techno-Festival im Juli 2010 waren 21 junge Menschen zu Tode gedrückt und über 650 verletzt worden.



10. Februar: Der SPD-Vorstand beschließt in Berlin einstimmig eine Abkehr vom Hartz-IV-Konzept. Wer lange eingezahlt hat, soll auch länger Arbeitslosengeld statt Sozialhilfe bekommen.



12. Februar: In Madrid beginnt der Prozess gegen zwölf katalanische Politiker. Wegen der Unabhängigkeitsbestrebungen im Jahr 2017 wird ihnen zunächst Rebellion vorgeworfen. Ihr Anführer Charles Puigdemont war ins Exil nach Belgien geflüchtet.



14. Februar: Der Flugzeughersteller Airbus gibt bekannt, dass die Produktion des Großraumflugzeugs A380 im Jahr 2021 eingestellt wird. Die Fluglinie Emirates, Großkunde von Airbus, hatte ihre Bestellungen drastisch reduziert.



15. Februar: Auf der Münchner Sicherheitskonferenz treten deutliche Meinungsunterschiede zwischen Europäern und den USA zutage. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kritisiert die Alleingänge von US-Präsident Donald Trump in der Außen- und Handelspolitik scharf. US-Vize Mike Pence verlangt erneut höhere Wehretats der Nato-Verbündeten.



21. Februar: Der Bundestag billigt eine Grundgesetzänderung für den Bund-Länder-Digitalpakt für Schulen. Der Bund übernimmt jetzt die Kosten für neue Computer, besseres Internet und digitale Lehrmethoden.



27. Februar: Michael Cohen, Ex-Anwalt von Donald Trump, nennt den US-Präsidenten in einer öffentlichen Anhörung im Repräsentantenhaus einen „Lügner“. Er habe ihn unter anderem zu Unwahrheiten gegenüber dem Parlament und zu Zahlungen an eine frühere Pornodarstellerin angehalten.

März

Aufregung um die deutsche Elf: Am 5. März treibt Bundestrainer Joachim Löw den Umbruch der Fußball-Nationalmannschaft voran und entlässt drei ehemalige Weltmeister aus dem Team – die Münchner Jérôme Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller. Besonders Müller beklagt sich über mangelnde Wertschätzung.

Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels erfahren im März, dass ihre Zeit in der Nationalmannschaft vorbei ist. | Bild: Carmen Jaspersen/dpa

Stürmischer Monat: Durch den Eifel-Ort Roetgen südlich von Aachen zieht am 13. März ein Tornado. Der Wirbelsturm beschädigt Dutzende Häuser und entwurzelt viele Bäume. Mehrere Einwohner werden verletzt.

Was im März sonst noch passierte 3. März: Die rund eine Million Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Länder erhalten mehrstufige Gehaltserhöhungen von acht Prozent bis 2021. Darauf einigen sich die Tarifpartner. Der Abschluss ist einer der höchsten seit Jahren.



3. März: Deutschland belegt bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften im österreichischen Seefeld mit sechsmal Gold und dreimal Silber den zweiten Platz. Deutlich vorn mit 25 Medaillen liegt Norwegen. Überschattet wurde die WM von einer Doping-Razzia, bei der sieben Verdächtige festgenommen wurden.



6. März: Venezuela weist den deutschen Botschafter aus. Der Diplomat Daniel Kriener hatte sich auf die Seite des selbst ernannten Präsidenten Juan Guaidó und gegen Amtsinhaber Nicolás Maduro gestellt.



12. März: Wie bereits im Januar stimmt das britische Unterhaus erneut gegen den Brexit-Vertrag von Premierministerin Theresa May. Trotz eines von der EU gewährten Aufschubs und Nachbesserungen scheitert May immer wieder.



15. März: Die Bewegung „Fridays for Future“ organisiert nach dem Vorbild der schwedischen Schülerin Greta Thunberg weltweite Schülerstreiks zur Rettung des Planeten vor dem Klimawandel. In Deutschland und etwa 100 anderen Ländern demonstrieren Hunderttausende.



15. März: Bei einem Terroranschlag auf zwei Moscheen in der neuseeländischen Stadt Christchurch erschießt ein 28-jähriger australischer Rechtsextremist 51 Menschen. Die Attacke überträgt Brenton Tarrant im Internet. Vor dem Blutbad hatte er eine Kampfschrift mit rassistischen Parolen ins Netz gestellt. Die Regierung verschärft die Waffengesetze.



17. März: Deutschlands über Jahre erfolgreichster Skirennfahrer Felix Neureuther beendet seine Karriere. Er hatte 13 Weltcup-Siege, drei WM-Medaillen im Slalom und zwei mit der Mannschaft errungen.



22. März: US-Sonderermittler Robert Mueller übergibt seinen Abschlussbericht zur Russland-Affäre dem Justizministerium. Präsident Donald Trump sieht sich darin vom Vorwurf geheimer Wahlkampfabsprachen mit Russland entlastet. Ob Trump die Justiz behindert hat, bleibt offen.



23. März: In der britischen Hauptstadt London protestieren etwa eine Million Menschen gegen den Brexit. Unter EU-Fahnen verlangen sie ein neues Referendum.



26. März: Das EU-Parlament beschließt ein neues Urheberrecht. Kritiker sehen die Freiheit im Netz bedroht, Befürworter finanzielle Vorteile für Kreative und Künstler. Im April stimmt der EU-Ministerrat zu.

April

Ein Land steht unter Schock: In der weltberühmten Kathedrale Notre Dame de Paris bricht Mitte April ein verheerendes Feuer aus. Der hölzerne Dachstuhl und das Bleidach werden zerstört, ein Turm in der Mitte stürzt ein. Die meisten Kunstschätze werden gerettet, darunter die Reliquie einer Dornenkrone.

Flammen und Rauch steigen im April aus der Kathedrale Notre-Dame in Paris auf. | Bild: Thierry Mallet/AP/dpa

Abschied von einem ganz Großen des Sports: Basketball-Superstar Dirk Nowitzki beendet am 10. April nach zwei Jahrzehnten seine internationale Karriere. Im letzten Spiel erzielt der 40-Jährige beim 94:105 seiner Dallas Mavericks gegen San Antonio Spurs 20 Punkte. Der gebürtige Würzburger spielte seit 1999 für den US-Club.

Was im April sonst noch passierte 2. April: Reinhard Grindel tritt als Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zurück. Zuvor war er wegen der Annahme einer teuren Uhr kritisiert worden. Grindel legt am 10. April auch seine internationalen Posten in der UEFA und FIFA nieder. Grindels Nachfolger an der DFB-Spitze wird Fritz Keller.



6. April: In Berlin und in anderen deutschen Städten gehen Zehntausende gegen steigende Mieten auf die Straße. Zudem startet in Berlin ein Volksbegehren zur Enteignung großer Wohnungskonzerne. Der Vorstoß zielt vor allem auf den Konzern Deutsche Wohnen, der in Berlin rund 112 000 Wohnungen besitzt.



9. April: Das Likud-Lager um den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und das Bündnis Blau-Weiß des früheren Armeechefs Benny Gantz liegen bei der Parlamentswahl gleichauf. Beide haben je 35 Sitze in der 120-köpfigen Knesset. Es gelingt nicht, eine neue Regierung zu bilden.



10. April: Die EU und Großbritannien einigen sich auf den 31. Oktober als neues Brexit-Datum. Das bedeutet, dass die Briten an den Europawahlen im Mai teilnehmen.



10. April: Wissenschaftler präsentieren erstmals ein Teleskop-Foto von einem sogenannten Schwarzen Loch. Das extrem massereiche Exemplar ist im Zentrum einer 55 Millionen Lichtjahre entfernten Galaxie. Bisher gab es nur Illustrationen von Schwarzen Löchern.



11. April: Wikileaks-Gründer Julian Assange wird von der britischen Polizei in der Londoner Botschaft von Ecuador festgenommen. Das südamerikanische Land hatte ihm nach sieben Jahren das Asylrecht entzogen. Die USA verlangen seine Auslieferung. Wikileaks hatte unter anderem Menschenrechtsverletzungen der US-Armee enthüllt.



12. April: Der Bundesrat billigt ein Gesetz für schnellere Arzttermine. Praxisärzte sollen mindestens 25 statt 20 Stunden in der Woche für gesetzlich Versicherte anbieten müssen. Die Regelung tritt im Mai in Kraft.



17. April: Bei einem Busunglück auf der portugiesischen Insel Madeira kommen 29 Deutsche ums Leben. Der Bus war östlich der Inselhauptstadt Funchal eine Böschung hinunter gestürzt.



21. April: Der Komiker Wolodymyr Selenskyj wird mit 73 Prozent der Stimmen zum Präsidenten der Ukraine gewählt. Er tritt sein Amt als Nachfolger von Petro Poroschenko am 20. Mai an und löst das Parlament auf. Selenskyj will die Korruption bekämpfen und für Frieden im Osten des Landes sorgen.



21. April: Bei einer Anschlagsserie auf drei christliche Kirchen und drei Luxushotels in Sri Lanka werden am Ostersonntag mehr als 250 Menschen getötet und etwa 500 verletzt. Ein islamistisches Selbstmordkommando hatte die Bomben gezündet.



25. April: Der frühere US-Vizepräsident Joe Biden bewirbt sich als Kandidat der Demokraten für die Präsidentenwahl 2020. Mit anderen Bewerbern debattiert er in den folgenden Monaten auf öffentlichen Veranstaltungen.

Mai

Royaler Nachwuchs bei den Briten: Herzogin Meghan und Prinz Harry bekommen am 6. Mai ihr erstes Kind. Der Junge mit den Vornamen Archie Harrison ist der Siebte in der britischen Thronfolge.

Prinz Harry von Großbritannien und Meghan, Herzogin von Sussex, halten ihren Sohn Archie in der St. George‘s Hall im Windsor Castle im Arm. | Bild: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa

Polit-Beben im Nachbarland: Ein 2017 heimlich auf Ibiza gedrehtes Video löst in Österreich eine Regierungskrise aus. Der von „Spiegel“ und „Süddeutsche Zeitung“ verbreitete Film zeigt Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, wie er einer angeblichen russischen Oligarchin öffentliche Aufträge gegen Wahlkampfhilfe verspricht. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) verkündet am nächsten Tag das Ende der Koalition.

Was im Mai sonst noch passierte 1. Mai: In der „Zeit“ plädiert der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert für eine Kollektivierung großer Unternehmen auf „demokratischem Wege“. Führende Politiker und die Wirtschaft kritisieren den Vorschlag. Vertreter des linken SPD-Flügels und der Partei Die Linke stimmen Kühnert zu.



3. Mai: Die Situation an der Gaza-Grenze zu Israel eskaliert. Schießereien, Luftschläge und Hunderte auf Israel abgefeuerte Raketen verletzen viele Menschen. Vier Palästinenser werden getötet, darunter eine Schwangere und ihr 14 Monate altes Kind. Am 6. Mai vermittelt Ägypten eine Waffenruhe.



9. Mai: Papst Franziskus ordnet eine weltweite Meldepflicht für Fälle von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche an. Eine Meldepflicht an staatliche Stellen ist nicht vorgesehen.



14. Mai: Wegen möglicher Krebsgefahren durch Produkte seiner US-Tochter Monsanto verurteilt ein US-Gericht in Kalifornien den Bayer-Konzern zur Zahlung von über zwei Milliarden Dollar (1,78 Mrd Euro) an ein Rentnerpaar. Es ist die dritte große Niederlage im Streit um den Unkrautvernichter Glyphosat. Der Konzern geht gegen das Urteil vor.



17. Mai: Der Bundesrat billigt die Zulassung von E-Scootern. Die Elektroroller dürfen maximal 20 km/h schnell sein, ihre Fahrer müssen mindestens 14 Jahre alt sein, brauchen keinen Führerschein und keinen Helm. Die Roller dürfen nicht auf Gehwegen fahren. Kritik kommt unter anderem von Polizei und Ärzten.



17. Mai: Die deutsche Biathlon-Sportlerin Laura Dahlmeier (25) erklärt das Ende ihrer Laufbahn. Die Sportlerin des Jahres 2017 hatte zwei olympische Goldmedaillen und sieben Weltmeister-Titel gewonnen. Die einmalige Bestmarke von fünf WM-Titeln bei einem Event schaffte sie 2017 in Hochfilzen in Österreich.



18. Mai: Den Eurovision Song Contest im israelischen Tel Aviv gewinnt der Niederländer Duncan Laurence mit seiner Liebesballade „Arcade“. Der deutsche Beitrag „Sister“ landet auf dem vorletzten Platz.



18. Mai: Kurz vor der Europawahl schlägt ein Internet-Video mit dem Titel „Die Zerstörung der CDU“ hohe Wellen. Der Youtuber Rezo kritisiert darin scharf die Sozial- und Klimapolitik der Regierungsparteien. Tage später verlangt die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer „klare Regeln“ auch für Meinungsäußerungen im Netz und erntet damit heftige Kritik.



26. Mai: Bei der Europawahl in Deutschland erleiden Union (28,9 Prozent/-6,5 Prozentpunkte) und SPD (15,8/-11,4) schwere Verluste. Die Grünen steigern sich auf 20,5 Prozent, AfD auf 11,0 und FDP auf 5,4. Die Linke rutscht auf 5,5 Prozent. EU-weit wird die Europäische Volkspartei (EVP) trotz erheblicher Verluste erneut stärkste Kraft (24,2 Prozent) gefolgt von den Sozialdemokraten (S&D/20,5). Auch zusammen erreichen beide Fraktionen keine Mehrheit. Rechte, Grüne und liberale Parteien verzeichnen hohe Zugewinne.



29. Mai: Auf der Donau bei Budapest stoßen das Ausflugsschiff “Hableany„ und ein größerer Flusskreuzer zusammen. Das kleinere Schiff mit 33 koreanischen Touristen an Bord kentert sofort. 28 Menschen ertrinken.

Juni

Wirbel um Flüchtlingsretter: Trotz eines Verbots der Behörden legt das deutsche Rettungsschiff „Sea Watch 3“ mit 40 Migranten an Bord im Hafen der italienischen Insel Lampedusa an. Die Kapitänin Carola Rackete wird vorübergehend festgenommen und unter Hausarrest gestellt.

Die deutsche Kapitänin Carola Rackete an Bord des Rettungsschiffs „Sea Watch 3“. | Bild: Till M. Egen/Sea-Watch.org/dpa

Grausame Tat von Rechts: Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke (65) wird am 2. Juni vor seinem Wohnhaus im hessischen Wolfhagen-Istha mit einem Kopfschuss aus nächster Nähe ermordet. Als mutmaßlicher Täter wird der Rechtsextremist Stephan E. festgenommen. Der CDU-Politiker hatte sich für Flüchtlinge eingesetzt.

Was im Juni sonst noch passierte 3. Juni: Andrea Nahles tritt nach nur gut 13 Monaten als Vorsitzende der SPD zurück. Tags darauf legt sie auch den Vorsitz der Bundestagsfraktion nieder. Bei der Europawahl im Mai hatte die SPD ein historisch schlechtes Ergebnis erzielt. Die kommissarische Leitung der Partei übernimmt ein Trio der Nahles-Stellvertreter. Die SPD hatte nach 1945 insgesamt 14 Parteichefs.



7. Juni: Im Brexit-Streit mit der eigenen Partei tritt Theresa May als Vorsitzende der britischen Konservativen zurück. Sie bleibt jedoch Premierministerin bis zur Übergabe des Amtes an ihren Nachfolger Boris Johnson am 24. Juli.



12. Juni: Am Ende der zwölfwöchigen 5G-Mobilfunkauktion hat der deutsche Staat 6,55 Milliarden Euro eingenommen. Die Frequenzblöcke wurden von den Providern Deutsche Telekom, Vodafone, Telefónica und Drillisch erworben. Der Bund will den Erlös in die Digitalisierung stecken.



13. Juni: Im Golf von Oman werden ein norwegischer und ein japanischer Öltanker angegriffen. Das norwegische Schiff gerät in Brand. Die USA beschuldigen den Iran. Eine Woche später schießt der Iran eine US-Aufklärungsdrohne über dem Golf ab.



13. Juni: Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet, dass das millionenfache Töten männlicher Küken für eine Übergangszeit weiterhin erlaubt ist. Die Geflügelbranche begrüßt das Urteil.



16. Juni: Wie in der Vorwoche demonstrieren in Hongkong etwa eine Million Menschen gegen einen Gesetzentwurf der Stadtregierung, der Auslieferungen an China ermöglichen soll. Proteste kleineren Ausmaßes gab es schon seit März. Premierministerin Carrie Lam will das Vorhaben vorerst stoppen.



18. Juni: Der Europäische Gerichtshof erklärt das 2017 beschlossene Gesetz zur Einführung einer deutschen Pkw-Maut für rechtswidrig. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) gerät in die Kritik, weil er noch vor dem Urteil kostspielige Verträge mit Mautbetreibern abgeschlossen hatte.



21. Juni: Im Rheinischen Braunkohlerevier bei Garzweiler beginnen dreitägige Demonstrationen von etwa 6000 Klimaschützern gegen die Braunkohleförderung des Energieversorgers RWE. Unter dem Motto „Ende Gelände“ blockieren sie den Tagebau und Bahnlinien zu zwei Kraftwerken.



29.06. Die deutschen Frauen scheiden im Viertelfinale der Fußball-WM in Frankreich aus. Durch die 1:2-Niederlage gegen Schweden verpasste das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg auch die Olympia-Teilnahme 2020 in Tokio.



30. Juni: Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un treffen sich an der Demarkationslinie zwischen Nord- und Südkorea. Dort betritt Trump als erster US-Präsident nordkoreanischen Boden.

Juli

Eine Tat, die deutschlandweit für Entsetzen sorgt: Im Frankfurter Hauptbahnhof stößt ein Mann einen achtjährigen Jungen und seine Mutter vor einen einfahrenden ICE. Das Kind stirbt, die Mutter kann sich retten. Mutmaßlicher Täter ist ein 40-jähriger Flüchtling aus Eritrea, der seit 2006 in der Schweiz lebt. Dort war der dreifache Familienvater bereits in psychiatrischer Behandlung gewesen.

Ein ICE steht am Gleis 7 des Frankfurter Hauptbahnhofs, nachdem es bei der Einfahrt des Zuges zu einem Zwischenfall mit einem Kind kam. Eine Frau und ihr achtjähriger Sohn wurden vor den Zug gestoßen, der Junge kam ums Leben. | Bild: Frank Rumpenhorst/dpa

Sorge um die Bundeskanzlerin: Angela Merkel (CDU) erleidet am 10. Juli in der Öffentlichkeit zum dritten Mal einen Zitteranfall. Sorgen beschwichtigt die Politikerin:

Was im Juli sonst noch passiert ist 3. Juli: Der Bundesgerichtshof entscheidet, dass Ärzte nicht verpflichtet sind, Patienten nach einem Suizidversuch zu retten. Damit wird das Selbstbestimmungsrecht sterbewilliger Patienten gestärkt.



4. Juli: Vor Gibraltar stoppt die britische Marine den unter der Flagge von Panama fahrenden Tanker „Grace 1“ mit Öl für Syrien an Bord. Im Gegenzug kapern die iranischen Revolutionsgarden am 19. Juli den britischen Tanker „Stena Impero“. Das britische Schiff kommt am 15. August frei, die „Grace 1“ am 27. September.



6. Juli: Der US-Multimillionär Jeffrey Epstein wird verhaftet. Er soll für teils Prominente einen Sex-Ring mit minderjährigen Mädchen organisiert haben. Am 10. August begeht er in seiner Zelle Selbstmord.



7. Juli: Die Deutsche Bank will bis 2022 rund 18.000 Stellen streichen. Auch die Konzerne BASF und Siemens hatten im Juni Tausende Arbeitsplätze in Frage gestellt.



14. Juli: Im längsten Finale der Wimbledon-Geschichte besiegt Novak Djokovic den Schweizer Roger Federer, achtmaliger Gewinner des berühmten Tennisturniers. Erst nach 4:57 Stunden kann der Serbe über seinen fünften Wimbledon-Triumph jubeln. Am Vortag hatte die Rumänin Simona Halep die US-Amerikanerin Serena Williams geschlagen.



16. Juli: Die deutsche Politikerin Ursula von der Leyen (CDU) wird im Europaparlament als erste Frau an die Spitze der EU-Kommission gewählt. Die SPD-Abgeordneten stimmen dagegen. Sie wird Nachfolgerin des Luxemburgers Jean-Claude Juncker. Am 17. Juli übergibt von der Leyen das Verteidigungsministerium an Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU).



20. Juli: Beim Landeanflug im badischen Bruchsal prallt ein Kleinflugzeug des französischen Typs Jodel gegen die Fassade eines Baumarktes. Die drei Insassen kommen ums Leben.



24. Juli: Am Tag nach seiner Wahl zum Chef der britischen Konservativen beauftragt Königin Elizabeth II. Boris Johnson mit der Regierungsbildung. Der neue Premierminister verspricht dem Parlament einen EU-Austritt zum 31. Oktober, „ohne Wenn und Aber“.



25. Juli: Im niedersächsischen Lingen wird mit 42,6 Grad Celsius ein neuer deutscher Hitzerekord gemessen. Die alte Rekordmarke lag am 5. Juli 2015 bei 40,3 Grad im fränkischen Kitzingen.

August

Eine Katastrophe für die Umwelt: Dunkle Rauchschwaden über der brasilianischen Stadt Sao Paulo machen im August weltweit auf verheerende Brände im Regenwald des Amazonas aufmerksam. Mehr als 80.000 Feuer vernichten in Brasilien, Bolivien, Peru und Paraguay Bäume auf Tausenden Quadratkilometern. Brandrodung, Trockenheit und Hitze sind die Ursache.

In Südamerika wüten im August schwere Waldbrände. Vor allem Brasilien, Venezuela, Bolivien und Kolumbien sind von den Feuern betroffen. | Bild: Xinhua/NOTIMEX/dpa

Brexit-Streit auf der Insel: Die britische Königin Elizabeth II. verfügt auf Ersuchen von Premierminister Boris Johnson eine Zwangspause des Unterhauses bis Mitte Oktober. Im Streit über den Brexit will Johnson so seinen Plan für einen Austritt des Landes aus der EU am 31. Oktober retten. Tausende protestieren.

Was im August sonst noch passierte 2. August: Wie im Februar angekündigt steigen die USA aus dem Vertrag über nukleare Mittelstreckenraketen von 1987 auch formell aus. Russland folgt am nächsten Tag.



3. August: Heidi Klum (46) heiratet den Tokio-Hotel-Sänger Tom Kaulitz (29). Schauplatz der Feier ist die vor der italienischen Insel Capri liegende Luxusjacht „Christina O“. Es ist Klums vierte Ehe.



5. August: Per Sanktionsdekret friert US-Präsident Donald Trump alle Vermögen der venezolanischen Regierung in den USA ein. US-Firmen werden Finanzgeschäfte mit dem Krisenland verboten.



5. August: Aus Protest gegen den Einfluss Chinas rufen Hongkongs Oppositionelle einen Generalstreik aus. Premierministerin Carrie Lam klagt: „Sie zerstören Hongkong“. Im Verlauf der fast täglichen Demonstrationen werden die Auseinandersetzungen auf beiden Seiten immer gewalttätiger.



8. August: Matteo Salvini, italienischer Innenminister und Chef der rechtspopulistischen Lega, erklärt die Koalition mit der Fünf-Sterne-Bewegung für gescheitert. Er fordert Neuwahlen.



10. August: Bei der größten Massendemonstration seit 2011 in Moskau protestieren etwa 50.000 Menschen gegen den Ausschluss von Kandidaten für die Wahl des Stadtparlaments und gegen die russische Regierung. Die Polizei spricht von etwa 20.000 Teilnehmern. Die Behörden hatten die Demonstration erlaubt.



14. August: Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg startet in einer Segeljacht von England über den Atlantik Richtung New York. Vor der UN-Klimakonferenz am 23. September beschuldigt die 16-Jährige die angereisten Staats- und Regierungschefs: „Ihr habt meine Träume und meine Kindheit gestohlen.“



20. August: US-Präsident Donald Trump sagt einen für September geplanten Besuch in Dänemark ab. Sein Vorschlag, die zum Königreich gehörende Insel Grönland zu kaufen, hatte die Regierung in Kopenhagen befremdet.



24. August: Im französischen Biarritz beginnt ein dreitägiger G7-Gipfel. Zu internationalen Krisen und Klimaschutz gibt es kein Schlusskommuniqué. Überraschend reist am 25. August der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif zu Gesprächen mit dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron an.



31. August: Im Berliner Zoo werden zwei Panda-Babys geboren. Es ist die erste Panda-Geburt in Deutschland. Panda-Mutter Meng Meng und der Vater sind Leihgaben Chinas.

September

Urteil in einem aufsehenerregenden Fall: Im Prozess wegen jahrelangen Missbrauchs auf einem Campingplatz im nordrhein-westfälischen Lügde werden Anfang September zwei Männer in Detmold zu Haftstrafen von 12 und 13 Jahren und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. In mehreren hundert Fällen hatten sie 34 Kinder sexuell missbraucht.

Ein Absperrband der Polizei flattert vor einem Gebäude auf dem Campingplatz Eichwald in Lüdge. Auf dem Gelände im Kreis Lippe waren Kinder für Pornodrehs missbraucht worden. | Bild: Guido Kirchner/dpa

Urlaubs-Alptraum Ende September: Der britische Reisekonzern Thomas Cook mit 21.000 Beschäftigten ist pleite und stellt den Betrieb ein. 150.000 britische Touristen sitzen im Ausland fest. Ende November geht bei der insolventen deutschen Tochter das Licht aus. Den zum Konzern gehörenden deutschen Ferienflieger Condor rettet ein 380-Millionen-Kredit vom Bund und Land Hessen.

Was im September sonst noch passierte 1. September: Der Tropensturm „Dorian“ trifft mit nahezu 300 Stundenkilometern auf die Inselgruppe der Bahamas vor der Südostküste der USA. Im Norden richtet er tagelang gewaltige Schäden an. Mindestens 65 Menschen kommen ums Leben, etwa 280 werden vermisst. Dann zieht der Hurrikan nordwärts.



4. September: Auf der ersten Regionalkonferenz in Saarbrücken präsentieren sich die Bewerber-Duos für den SPD-Vorsitz. Deutschlandweit finden 23 Auftritte statt. In einer ersten Abstimmung im Oktober liegen Vizekanzler Olaf Scholz und Klara Geywitz vor Nordrhein-Westfalens Ex-Finanzminister Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken.



5. September: In Rom wird der Parteilose Giuseppe Conte als italienischer Ministerpräsident einer Regierung von populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und sozialdemokratischer PD vereidigt. Die Koalition der rechten Lega mit den Fünf Sternen war Anfang August geplatzt.



10. September: Das britische Parlament geht in eine von Premierminister Boris Johnson durchgesetzte Zwangspause. Am 24. September erklärt der Supreme Court, das oberste Gericht, dies für rechtswidrig und hebt die Zwangspause auf.



10. September: Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig gibt wegen einer Brustkrebs-Erkrankung ihre SPD-Ämter als Vizechefin und kommissarische Co-Vorsitzende auf. Ende September zieht sich auch Thorsten Schäfer-Gümbel aus der Parteispitze zurück.



14. September: Drohnenangriffe auf zwei Ölraffinerien im Osten Saudi-Arabiens legen die Hälfte der Produktion des Landes lahm und richten Millionenschäden an. Die jemenitischen Huthi-Rebellen bekennen sich zu der Aktion. Saudi-Arabien und die USA beschuldigen den Iran. Teheran weist das zurück.



20. September: Die große Koalition einigt sich nach langen Verhandlungen auf ein Klimapaket, das 54 Milliarden Euro umfasst. Um die Klimaschutz-Ziele für 2030 zu erreichen, sollen der Co2-Ausstoß einen Preis erhalten und Benzin, Heizöl sowie Erdgas teurer werden.



20. September: Weltweit demonstrieren Millionen Menschen für Klimaschutz, unter ihnen Hunderttausende in Deutschland. Die Jugendbewegung „Fridays for Future“ hat erstmals auch Erwachsene aufgerufen, sich zu beteiligen. Bereits im März und im Mai hatte es globale Klimademos gegeben.



24. September: Die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, kündigt Schritte zur Absetzung von US-Präsident Donald Trump an. In einem Telefonat am 25. Juli soll Trump vom ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj Ermittlungen gegen seinen demokratischen Rivalen Joe Biden verlangt haben. Sonst werde er Militärhilfen von 400 Millionen Dollar zurückhalten.



29. September: Bei der Parlamentswahl in Österreich gewinnt die konservative ÖVP von Ex-Kanzler Sebastian Kurz klar mit 37,5 Prozent und erhält 71 der 183 Sitze. Die sozialdemokratische SPÖ fällt auf 21,2 Prozent zurück, die rechtsgerichtete FPÖ auf 16,2 Prozent. Für die Grünen stimmen 13,9 Prozent.

Oktober

Wurst-Skandal in Hessen: Nach wohl durch Listerien verursachten Todesfällen schließen die Behörden Anfang Oktober den nordhessischen Wurstproduzenten Wilke. In der Firma werden schwere Hygienemängel festgestellt.

Der Listerienfund beim hessischen Fleischhersteller Wilke sorgt im Oktober deutschlandweit für Schlagzeilen. | Bild: Uwe Zucchi/dpa

Antisemitische Attacke: Nach dem gescheiterten Versuch, eine Synagoge in Halle an der Saale (Sachsen-Anhalt) zu stürmen, erschießt ein 27-jähriger Rechtsextremist zwei Menschen. Auf der Flucht wird er von Polizisten festgenommen. Der Täter hatte seine antisemitischen Motive als Bekennerschreiben und seine Aktion per Livestream ins Netz gestellt.

Was im Oktober sonst noch passierte 3. Oktober: Im Hauptquartier der Pariser Polizei tötet ein Islamist vier Kollegen mit einem Messer. Dann erschießt ihn ein Polizist. Der 45-jährige Informatiker arbeitete seit langem bei der Behörde und war zum Islam konvertiert.



3. Oktober: Bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in der katarischen Hauptstadt Doha wird der Mainzer Niklas Kaul Weltmeister im Zehnkampf. Die Thüringerin Malaika Mihambo siegt drei Tage später beim Weitsprung-Finale.



8. Oktober: Ex-Fußball-Weltmeister Sebastian Schweinsteiger beendet seine Karriere. Er hatte 17 Jahre für den FC Bayern München gespielt und über 100 Tore geschossen, zuletzt war er beim US-Club Chicago Fire. 2014 wurde er Weltmeister.



9. Oktober: Die Bundesregierung beschließt das Gesetz zum lange umstrittenen Klimapaket. Der Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen soll bis 2030 um 55 Prozent im Vergleich zu 1990 reduziert werden. Am 16. Oktober werden Teile des Programms vom Kabinett präzisiert.



12. Oktober: Der Kölner Triathlon-Athlet Jan Frodeno gewinnt die Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii. Es ist sein dritter Sieg nach 2015 und 2016. Bei den Frauen erringt die Würzburgerin Anne Haug den Titel.



14. Oktober: Das Oberste Gericht in der spanischen Hauptstadt Madrid verurteilt neun katalanische Separatistenführer wegen Aufruhrs zu Haftstrafen von neun bis 13 Jahren. In Barcelona und anderen Städten Kataloniens protestieren Tausende dagegen.



20. Oktober: In einem Fernsehinterview verlangt der britische Prinz Harry von der Boulevardpresse, das Privatleben seiner Frau und Familie zu respektieren. Auch zum Verhältnis zu seinem Bruder William äußert er sich: Es sei getrübt; zwischen Brüdern gebe es gute wie schlechte Tage.



21. Oktober: Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) fordert eine internationale Sicherheitszone im syrischen Grenzgebiet zur Türkei. Am 6. November verlangt sie mehr Bundeswehreinsätze im Ausland. Beide Vorschläge ernten Kritik.



26. Oktober: Der „Kalif“ der Terrormiliz Islamischer Staat, Abu Bakr al-Bagdadi, wird in seinem Unterschlupf in der nordsyrischen Provinz Idlib aufgespürt und begeht Selbstmord. Ein Kommando der US-Spezialtruppe „Delta Force“ hatte das Haus gestürmt.



28. Oktober: Nach der Einigung auf Änderungen des Brexit-Vertrags verschiebt die EU den Austritt Großbritanniens auf den 31. Januar. Am nächsten Tag stimmt das britische Unterhaus Neuwahlen am 12. Dezember zu.

November

Überschwemmungen in Italien: Venedig wird Mitte November vom schlimmsten Hochwasser seit über 50 Jahren heimgesucht. Auch der Markusplatz der Lagunenstadt ist überflutet. Starke Winde hatten das Wasser in die Kanäle gedrückt.

Mitte November wird Venedig zum dritten Mal innerhalb einer Woche überflutet – das Wasser steht zeitweise 150 Zentimenter über den normalen Meeresspiegel. | Bild: Claudio Furlan/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Hoeneß nimmt seinen Hut: Nach 49 Jahren als Spieler, Manager und Präsident des FC Bayern München verabschiedet sich der 69-Jährige vor über 6000 Vereinsmitgliedern. Unter ihm als Funktionär wurde der FC Bayern zum erfolgreichsten deutschen Fußballclub.

Was im November sonst noch passierte 5. November: Das Bundesverfassungsgericht erklärt Hartz-IV-Sanktionen teilweise für rechtswidrig. Bei Verstößen dürfen Leistungen nur maximal um 30 Prozent gekürzt werden.



6. November: Das britische Parlament wird aufgelöst. Damit startet der Wahlkampf für den Urnengang der Briten am 12. Dezember.



10. November: Nach langem Streit einigt sich die große Koalition auf einen Kompromiss zur Grundrente. Bis zu 1,5 Millionen Menschen mit sehr kleinen Renten und mindestens 35 Beitragsjahren sollen ab 2021 einen Zuschlag erhalten. Die Berechtigung und Höhe stellen Rentenversicherung und Finanzamt fest.



13. November: Der Rechtsausschuss des Bundestages wählt den AfD-Bundestagsabgeordneten Stephan Brandner als seinen Vorsitzenden ab, ein einmaliger Vorgang in der Geschichte des Parlaments. Die Mehrheit hielt Brandner „Hetze und Hass“ vor.



14. November: Der Bundestag beschließt eine weitgehende Abschaffung des Solidaritätsbeitrags ab 2021. Nur Spitzenverdiener sollen ihn noch weiterbezahlen. Er wurde als Sonderabgabe nach der Wende vor allem für den Aufbau Ostdeutschlands eingeführt.



14. November: Kinder und Mitarbeiter in Kitas und Schulen müssen ab März 2020 gegen Masern geimpft sein. Der Bundestag besiegelt die Impfpflicht, um die gefährliche Infektion einzudämmen.



15. November: Der Bundestag verabschiedet Teile des Klimapakets. Wegen des CO2-Preises werden Benzin, Diesel, Heizöl und Flüge teurer. Gebäudesanierungen sollen steuerlich gefördert werden.



16. November: Prinz Andrew, Sohn von Queen Elizabeth II., bestreitet in einem BBC-Interview eine Freundschaft mit dem verstorbenen US-Sexualtäter Jeffrey Epstein. Er habe auch keine Minderjährige aus dessen Callgirl-Ring missbraucht. Er lässt seine Aufgaben als Mitglied der Königsfamilie ruhen.



19. November: In einer Berliner Klinik ersticht ein 57-jähriger Mann aus Rheinland-Pfalz den Mediziner Fritz von Weizsäcker, Sohn von Ex-Bundespräsident Richard von Weizsäcker. Der Täter soll vermutlich wahnbedingt eine Abneigung gegen die Familie haben.



22. November: Auf dem CDU-Parteitag in Leipzig stellt die Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer mit Erfolg die Machtfrage und stellt so Kritiker ruhig. Die Junge Union scheitert mit dem Antrag, den Kanzlerkandidaten per Urwahl zu bestimmen.



25. November: Bei einem Einbruch in Dresdens berühmte Schatzkammer Grünes Gewölbe entwenden Unbekannte Juwelengarnituren von unschätzbarem Wert. Vermutlich zwei Täter waren durch ein Fenster in das Residenzschloss eingestiegen.

Dezember

Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken werden auf dem SPD-Parteitag in Berlin als Vorsitzende der Partei gewählt. Die SPD verlangt eine grundlegende Reform des Sozialstaats. Sie fordert unter anderem staatliche Milliardeninvestitionen, eine Vermögenssteuer und eine Abkehr von Hartz IV. Ein schneller Ausstieg aus der großen Koalition ist vom Tisch.

Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans werden im Dezember zu Vorsitzenden der SPD gewählt | Bild: Kay Nietfeld

Mit der Mehrheit der Demokraten beschließt das US-Repräsentantenhaus, ein Verfahren zur Amtsenthebung von Präsident Donald Trump zu eröffnen. In der Ukraine-Affäre habe er seine Macht missbraucht und die Ermittlungen behindert. Nun entscheidet der von den Republikanern dominierte Senat. Es ist das dritte Impeachment-Verfahren in der US-Geschichte.