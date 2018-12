von Sarah Schierack und Christina Heller

Über kein Thema wird in deutschen Büros so eisern geschwiegen wie über das Gehalt. Nach einer aktuellen Umfrage der Unternehmensberatung Ernst & Young wissen zwei Drittel der deutschen Beschäftigten nicht, was ihre Kollegen verdienen. Und das, obwohl die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit immer mehr verschwimmen: Schreibtisch-Nachbarn tauschen sich über Kinder, Hobbys oder Krankheiten aus. Beim Lohnzettel jedoch hört die Freundschaft auf, Gespräche über das Gehalt sind tabu.

Glaubt man der Studie, dann will die Mehrzahl der Beschäftigten daran nichts ändern. 56 Prozent der Befragten geben an, dass transparente Gehälter nur zu Neid unter Kollegen führen würden – oder Leistung plötzlich keine Rolle mehr spielen könnte. Aber stimmt das überhaupt? Verträgt die Arbeitswelt keine Transparenz? Oder ist es vielleicht eher andersherum? Wäre das Büro ein besserer Ort, wenn das Gehalt nicht länger ein Geheimnis ist?

Über die Grenzen hinaus

Wie so oft, wenn es um ganz grundsätzliche Fragen geht, lohnt es sich, über den eigenen Tellerrand zu schauen und zu fragen: Wie machen das andere eigentlich? Die Schweden zum Beispiel. Dort kann seit fast 40 Jahren jeder herausfinden, wie viel der Nachbar verdient. Einmal im Jahr erscheint der sogenannte Steuerkalender, der so dick ist, wie die Telefonbücher mehrere Städte. Darin aufgelistet ist jeder Einwohner Schwedens mit Name, Geburtstag, Familienstand und Einkommen. Wer wissen will, was der Chef verdient oder der schwedische Popstar Björn Ulvaeus von ABBA, kann nachgucken.

Der Grund für die Transparenz ist aber nicht die besonders große Neugier der Schweden. Hinter dem Offenlegen der Gehälter steckt etwas anderes. Die Skandinavier wollen die Steuertreue ihrer Bürger erhöhen. Wer weiß, dass jemand anders, der ähnlich viel verdient, auch ähnlich hohe Steuern bezahlt, ist eher bereit, sich selbst an die Gesetze zu halten, so die Überlegung. Und tatsächlich hat der Kalender schon dazu beigetragen, Steuersünder zu überführen.

Transparenz gegen Geheimnis

Dass die Schweden und übrigens auch die Norweger, die ähnlich offen mit ihren Einkünften umgehen, so vorgehen, verwundert Florian Becker nicht. Der Wirtschaftpsychologe berät seit 2001 Unternehmen unter anderem dazu, wie sie ihre Mitarbeiter am besten motivieren. Das Gehalt spielt dabei natürlich eine wichtige Rolle. Becker sagt: „In nordisch-skandinavischen Ländern, zu denen auch Deutschland zählt, gibt es eine Tendenz zum Egalitarismus.“

Das heißt: Traditionell werden in solchen Ländern die Gemeinsamkeiten von Menschen stark betont. Alle gelten als gleich. Hierarchien, Machtgefälle und Unterschiede werden nicht gerne gesehen. Doch obwohl die Skandinavier und die Deutschen ähnlich denken, ziehen sie daraus völlig unterschiedliche Schlüsse. Während die einen im hohen Norden auf Transparenz setzen, würden die anderen ihr Einkommen niemals preisgeben.

„Wie viel verdient ein Manager? Das interessiert in den USA keinen“

Und dennoch: Themen wie Managergehälter oder Gehaltsunterschiede sind in Deutschland Dauerbrenner. „Wie viel verdient ein Manager? Das interessiert in den USA keinen“, sagt Becker. „Wie viel ein Firmeneigentümer seinen Mitarbeitern bezahlt, das ist in Amerika allein seine Sache. In Deutschland wollen alle mitreden.“ Es gibt auch Länder, in denen Reichtum offensiv zur Schau getragen wird – in China zum Beispiel. „Dort ist es keine Seltenheit, dass jemand eine Uhr für 300 000 Euro trägt oder eine Gürtelschnalle aus massivem Gold“, erzählt Becker. „Dafür werden die Träger bewundert. In Deutschland würde ich keinem raten, mit seinem Gehalt – zumal, wenn es höher liegt – anzugeben.“ Solche Unterschiede werden nicht gern gesehen.

Aber die Unterschiede sind da. Alte verdienen in der Regel mehr als Junge, langjährige Mitarbeiter mehr als neue Beschäftigte, die auf der gleichen Position anfangen. Auch der Wohnort spielt eine Rolle, der Familienstand – und immer noch das Geschlecht. Frauen verdienen im Schnitt in der Stunde 21 Prozent weniger als Männer.

Der Unterschied zwischen Mann und Frau besteht immer noch

Die Zahlen müssen aber eingeordnet werden. Für diese Statistik wird der durchschnittliche Stundenlohn aller Frauen mit dem durchschnittlichen Stundenlohn aller Männer verglichen. Unterschiede, wie die Position, in der jemand arbeitet, der Beruf, den jemand ausübt, oder die Zahl der Berufsjahre, die jemand hat, werden nicht berücksichtigt. Und das hat Folgen. „Frauen arbeiten deutlich öfter in Teilzeit. Gerade bei den geburtenstarken Jahrgängen haben viele Frauen außerdem einen niedrigeren Berufsabschluss.

Sie sind deutlich seltener in Führungspositionen als Männer und sie arbeiten, in Branchen, in denen man weniger verdient“, zählt Christian Hutter die Einflussfaktoren auf. Der Volkswirt befasst sich für das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg mit dem Thema Lohntransparenz. Und weiß: Wenn all diese Unterschiede in der Statistik berücksichtigt werden – Frauen also mit Männern auf der gleichen Position verglichen werden – schrumpft die Lohnlücke zusammen: von 21 auf sechs Prozent.

„Wenn Frauen im Durchschnitt ein Fünftel weniger verdienen als Männer, dann ist das ein gesellschaftliches Problem“

Allerdings, so Christian Hutter, dürfte das tatsächliche Ausmaß der Diskriminierung damit eher unterschätzt werden, denn auch in einem Teil der Faktoren, mit denen man die Lohnlücke erklären kann, steckt Diskriminierung, zum Beispiel dann, wenn Frauen anders als Männern der Aufstieg in vergleichbare Positionen verwehrt ist.

Ähnlich sieht das auch Henrike von Platen. Die Finanzexpertin setzt sich seit Jahren für die gleiche Bezahlung von Männern und Frauen ein. Im vergangenen Jahr hat sie das Fair Pay Innovation Lab gegründet, das unter anderem Unternehmen berät, die ihre Gehaltsstrukturen umstellen wollen. Natürlich, sagt sie, lasse sich ein Teil der Lohnunterschiede wissenschaftlich erklären. Aber eine plausible Erklärung bedeute nicht, dass die Unterschiede nicht existieren. „Wenn Frauen im Durchschnitt ein Fünftel weniger verdienen als Männer, dann ist das ein gesellschaftliches Problem“, sagt sie.

Auch Eigeninitiative lohnt sich

Ihrer Meinung nach zeigt die 21-Prozent-Lücke, dass Frauen strukturell benachteiligt sind: Weil sie zu Hause bleiben oder die Arbeitszeit reduzieren, wenn sie ein Kind bekommen oder Angehörige pflegen. „Wer weniger verdient, bleibt zu Hause, wer zu Hause bleibt, verdient weniger – ein Teufelskreis!“ Zu dieser Erkenntnis ist auch Florian Becker gekommen. Er sagt: „Das Hauptproblem ist, dass zu wenige Frauen in Führungspositionen kommen.“ Und warum? Um das herauszufinden, hat er sich angeschaut, wer eigentlich befördert wird. Das Ergebnis: Je maskuliner jemand auftritt, egal ob Mann oder Frau, desto weiter kommt er die Karriereleiter nach oben.

Dass nicht allein die fachliche Leistung über ein Fortkommen im Job entscheidet, sondern viele verschiedene Faktoren, zeigt auch eine Studie des niederländischen Psychologen Jaap Denissen. Wer extrovertiert ist, kann demnach häufig ein deutlich höheres Gehalt aushandeln als weniger offene Mitarbeiter. Wer zu sorgfältig ist, habe dagegen sogar oft das Nachsehen.

Würde mehr Transparenz helfen?

Lohnexpertin von Platen ist der Meinung, dass sich dies durch mehr Transparenz ändern ließe. Wenn das Gehalt kein Geheimnis mehr ist, müssten Arbeitgeber in ihren Augen gerechter bezahlen und mehr Augenmerk auf das fachliche Können legen. Das würde auch automatisch die Gehaltslücke zwischen den Geschlechtern verringern. „Geld ist die wichtigste Stellschraube auf dem Weg zur Gleichstellung von Männern und Frauen auf dem Arbeitsmarkt“, betont von Platen.

Wenn sie Unternehmen berät, empfiehlt von Platen ihnen immer, den größten und schwersten Schritt gleich am Anfang zu machen: die Löhne offenzulegen. Ein Teil der Betriebe würde davor erst einmal zurückschrecken. „Viele Unternehmen glauben, gerecht zu bezahlen, ohne ihre Einkommensstrukturen jemals überprüft zu haben“, sagt von Platen. „Aber wer diese Hürde nicht nimmt, braucht mit allem anderen gar nicht erst anfangen.“

