Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) sorgt mal wieder mit einem Facebook-Post für Aufregung. Am vergangenen Sonntag veröffentlichte er am Morgen auf seiner Seite eine Nachricht, die es in sich hatte: Angela Merkel und Horst Seehofer würden „mit sofortiger Wirkung von ihren Ämtern als Vorsitzende der CDU und der CSU zurücktreten“. Damit wollten sie „einen Neuanfang für Deutschland, Bayern und die Union ermöglichen“. Mit ihrem Rückzug wollten Merkel und Seehofer unmittelbar vor der Landtagswahl in Bayern die Chancen der CSU auf einen Sieg erhöhen. Und die Quelle? Hinter der Meldung stand zunächst „dpa/BP“.

Empörung bei der deutschen Presseagentur

Ist es also eine Meldung der seriösen Nachrichtenagentur? Zwar deutet der Zusatz „BP“ auf Palmer hin, trotzdem reagierte die Agentur. Sven Gösmann, dpa-Chefredakteur, schrieb auf Twitter: „Jeder blamiert sich eben in einer freien Gesellschaft im Rahmen des Rechts, wie er möchte. Deshalb kommentieren wir normalerweise auch verkrampfte Satire-Gehversuche von Kommunalpolitikern nicht. In diesem Fall haben wir aber klargestellt, dass dpa mit Boris Palmers Facebook-Post nichts zu tun hatte.“

Eine solche Stellungnahme sei leider in Zeiten notwendig, „in denen die Glaubwürdigkeit von Medien regelmäßig angezweifelt wird.“ Palmer erwiderte daraufhin auf Facebook, „BP“ sei ein satirischer Hinweis auf seine Person gewesen. Der Rathauschef entfernte das Agentur-Kürzel und schrieb: „Sämtliche handelnden Figuren sind von mir frei erfunden und Ähnlichkeiten mit real existierenden Vorgängen rein zufällig.“ Also alles nur Satire?

Kritik von grünen Landesvorsitzenden

Die beiden Landesvorsitzenden der Südwest-Grünen, Sandra Detzer und Oliver Hildenbrand, fanden den Vorgang überhaupt nicht witzig. In einer gemeinsamen Erklärung rückten sie ihren Parteifreund Palmer in die Nähe von Rechtspopulisten: „Wir schließen uns in der Bewertung dieses Vorgangs der treffenden Stellungnahme von dpa-Chefredakteur Sven Gösmann an. Jeder blamiert sich in einer freien Gesellschaft im Rahmen des Rechts, wie er möchte. In diesem Fall durch die Verbreitung einer frei erfundenen Rücktrittsmeldung, was uns in Stil und Inhalt an das Repertoire von Rechtspopulisten erinnert.“ Ihre Erwartung sei, dass sich Amtsträger verantwortungsvoll verhielten – auch in den sozialen Medien.

Palmer sagte, er würde alles wieder genauso machen und sehe keinen Grund, sich „für Satire zu entschuldigen“. Er wies den Vorwurf der Fake-News zurück, schließlich sei die Meldung formell und inhaltlich klar als Satire zu identifizieren gewesen. „Leute, die zum Lachen in den Keller gehen wollen, können dies gerne tun“, so Palmer. Er habe damit gerechnet, dass er von rechten und linken Kräften angegangen werde.

