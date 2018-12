von Ismira Tisnadibrata und Angelika Engler, dpa

Die Band „Seventeen“ spielte gerade ihren zweiten Song an einem beliebten Strand auf Indonesiens Insel Java, als die Todeswelle heranrollte. Ein Tsunami, vermutlich ausgelöst durch die Eruption des Vulkans Anak Krakatau in der Sunda-Meerenge, riss nicht nur die Bühne und Konzertbesucher auf Stühlen mit sich. Als die Flutwelle ohne Vorwarnung am Samstagabend indonesischer Zeit auf Land traf, zerstörte sie Küstengebiete auf den beiden, an der Meerenge gelegenen Inseln Java und Sumatra und tötete mindestens 222 Menschen. 843 Menschen wurden im Westen Javas und dem Süden Sumatras verletzt.

Bewohner des Orts Carita inspizieren ein durch den Tsunami zerstörtes Haus auf der Suche nach Überlebenden. Die Katastrophe auf den indonesischen Inseln Sumatra und Java hat mindestens 222 Menschen das Leben gekostet. | Bild: dpa

Keine Meldung von deutschen Opfern

Die Gegend um die Meerenge ist wegen der Nähe zu der auf Java gelegenen Hauptstadt Jakarta gerade unter Einheimischen ein beliebtes Urlaubsziel. Deutsche befanden sich nach vorläufigen Erkenntnissen des Auswärtigen Amtes nicht unter den Opfern.

Ein Bewohner läuft durch Carita auf der Insel Java. Der Ort wurde durch den Tsunami zu großen Teilen zerstört. | Bild: dpa

Auf Videos waren die Spuren der Verwüstung in Form zerstörter Gebäude und Boote sowie umgekippter Autos zu sehen. Der indonesische Katastrophenschutz sprach unter anderem von Hunderten beschädigter oder zerstörter Häuser, darunter auch neun Hotels. Das ganze Ausmaß der Katastrophe war auch Stunden später noch unklar.

Der Tsunami traf vor allem die im Westen Javas gelegene Provinz Banten, wo gerade viele Touristen urlaubten. Alleine dort zählte der indonesische Katastrophenschutz mindestens 126 Tote. Und genau in dieser Provinz, am Strand von Tanjung Lesung im Bezirk Pandeglang mit Blick auf die Sunda-Meerenge, spielte auch die Band vor etwa 260 Mitarbeitern des staatlichen Energiekonzerns PLN und deren Familien.

Ein Mann bricht in Tränen aus, nachdem er seinen toten Verwandten identifiziert hat. | Bild: dpa

„Auf einmal krachte eine große Welle von hinten auf die Bühne“, berichtete Sänger Riefian Fajarsyah – auch bekannt als Ifan – dem lokalen TV-Sender One. Zwei Stunden habe er im Wasser getrieben, um sich herum Leichen.

Als es ihm gelang, wieder Boden unter den Füßen zu bekommen, habe er unter Trümmern die Leichen des Tourmanagers und des Bassisten gefunden. Auch der Gitarrist sei tot, schrieb „Seventeen“ in einer Mitteilung. Ifans Frau sowie weitere Bandmitglieder zählten zu den zahlreichen Vermissten.

Indonesische Soldaten tragen in Carita einen Leichensack mit einem Opfer der Tsunami-Katastrophe. | Bild: dpa

Mitarbeiter zahlreicher Hilfsorganisationen halfen bei den Such- und Bergungsaktionen mit. Freiwillige Helfer des Indonesischen Roten Kreuzes seien etwa in dem Bezirk Pandeglang im Einsatz, um Verletzte zu versorgen, nach Vermissten zu suchen und erste Schäden zu ermitteln, so eine Sprecherin.