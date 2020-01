Davos vor 1 Stunde

Trump steckt im Nebel: Autokonvoi statt Hubschrauber nach Zürich

Mit dem Hubschrauber will US-Präsident Donald Trump nach seinem Auftritt beim Weltwirtschaftsforum in Davos schnell zum Flughafen in Zürich. Doch das Wetter macht ihm einen Strich durch die Rechnung.