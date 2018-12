Die Zeit ist noch nicht reif. Wenigstens darauf konnten sich die EU-Minister einigen. Auch das Aus für das ständige Drehen an den Uhren steht wohl fest. Aber nicht schon im nächsten Jahr, sondern frühestens 2021. „Es wäre unsinnig, wenn Deutschland oder Ungarn und Italien und Österreich unterschiedliche Zeitsysteme hätten“, begründetet der Wiener Verkehrsminister Norbert Hofer gestern das Zögern – Österreich hat derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne, was Hofer zum Sitzungschef seiner Kollegen macht. „Welches Modell dann kommen wird, Sommerzeit oder Winterzeit, das werden die Gespräche in den nächsten Monaten zeigen“, sagte der österreichische FPÖ-Politiker weiter. Fest steht nämlich gar nichts. Offizielle Festlegungen wurden bisher von allen Seiten vermieden.

Zu dunkel in Spanien, zu hell in Polen

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, der innerhalb der Bundesregierung für das Thema verantwortlich ist, gibt der ewigen Sommerzeit den Vorzug: „Die Mehrheit der Menschen in Deutschland hat eine eindeutige Präferenz – ich auch. Deshalb plädiere ich für die dauerhafte Sommerzeit.“ Schließlich, so der CDU-Politiker weiter, könnten die Menschen dann auch in der kalten Jahreszeit „länger im Freien aktiv sein, Kinder nach der Kita oder der Schule länger im Hellen spielen.“

Diplomat: "Das bringt alles nichts"

In Brüssel legten einzelne Minister erst einmal die Probleme auf den Tisch. Derzeit gibt es insgesamt drei Zeitzonen in der EU, aber eine große von Polen bis Spanien, zu der auch Deutschland gehört. Würden diese insgesamt 17 Länder dauerhaft die Sommerzeit einführen, bedeutet das für Spanien im Winter Dunkelheit bis zehn Uhr morgens, während die Sonne in der polnischen Hauptstadt Warschau im Sommer bereits um drei Uhr morgens aufgeht. Ein Diplomat: „Das bringt alles nichts.“ Einige Ländervertreter sprachen gestern sogar davon, die zweimal jährliche Uhrenumstellung lieber beizubehalten, weil sie „Extreme in Europa“ zu verhindern helfe. Fest steht also vor Beginn der Beratungen in den EU-Ländern und vor allem untereinander also rein gar nichts.