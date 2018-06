von dpa / VOL.AT

Die junge Frau wurde im Stiegenhaus eines Gebäudes in Bregenz gefunden, in dem sich der mutmaßliche Täter bewaffnet in einer Wohnung im zweiten Stock verschanzt hat. Die Polizei ging laut Meldung des Online-Portals www.vol.at von einer Beziehungstat aus. Nicht klar war vorerst allerdings, in welchem Verhältnis der Mann und die Frau zueinanderstehen.

Einsatzkommando Cobra nach Meldungen von Schüssen vor Ort

Gegen 10.15 Uhr wurde die Bregenzer Polizei von einer Ohrenzeugin von Schüssen im Raum Laimgrubengasse und Strabornstraße informiert. Die Polizei riegelte daraufhin das Gebiet großräumig ab, das Einsatzkommando Cobra drang in das Gebäude ein. Bild: VOL.AT/Pascal Pletsch Die junge Frau lebte noch, als die Spezialeinheit Cobra in das Gebäude vordrang. Sie habe schwer verletzt im Stiegenhaus gelegen, sei jedoch kurz darauf ihren Schussverletzungen erlegen, korrigierte die Polizei erste anderslautende Angaben.

Der mutmaßliche Täter hatte sich in dem Gebäude verschanzt. Laut Angaben der Polizei befand er sich allein in einer Wohnung im zweiten Stock.

Schwangere Frau und Kinder in Sicherheit gebracht Aus der Wohnung sind bis kurz nach Mittag alle anderen Personen evakuiert worden, darunter eine Schwangere und ein Kind. Laut Angaben einer Nachbarin lebt in den zwei bis drei Wohnungen in dem Gebäude eine Großfamilie mit mehreren Kindern. Bisher habe es nie Vorkommnisse gegeben, sagte sie der APA. Am späten Vormittag hat ein Verhandlungsteam Kontakt zu dem mutmaßlichen Täter aufgenommen.

Lage um 14 Uhr unter Kontrolle Gegen 14 Uhr wurde der Polizeieinsatz in Bregenz beendet, der Täter ist unter Kontrolle. Im Lauf des Abends will die Polizei weitere Details bekannt geben.

