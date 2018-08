Rund zweieinhalb Jahre nach einem tödlichen Autorennen in Berlin stehen die beiden Angeklagten seit Dienstag erneut vor dem Landgericht der Hauptstadt. Am ersten Verhandlungstag nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs über das neue Verfahren wurde erneut die auf Mord lautende Anklageschrift gegen die mittlerweile 26 und 29 Jahre alten Männer verlesen. Deren Verteidigung kündigte an, dass sich die Beschuldigten nicht äußern würden.

Die Männer sollen im Februar 2016 nachts mit bis zu 170 Stundenkilometern über den Kurfürstendamm und über mehrere rote Ampeln gerast sein. An einer Kreuzung erfasste einer der beiden den Wagen eines 69-Jährigen. Der Mann starb noch am Unfallort.

BGH hob Mordurteil auf

Das Landgericht Berlin verurteilte die Angeklagten deshalb im Februar 2017 wegen Mordes zu lebenslangen Freiheitsstrafen. Es war das erste Mordurteil in einem derartigen Fall. Der BGH hob das Urteil allerdings im vergangenen März wieder auf.

Die Angeklagten (2.v.r.) und (5.v.r.) sitzen in einem Gerichtssaal. Dort müssen sie sich erneut wegen des illegalem Autorennens mit tödlichem Ausgang auf dem Kurfürstendamm verantworten. | Bild: Paul Zinken

Nach Ansicht der Karlsruher Richter fehlte den beiden Rasern der Vorsatz für eine Tötung, womöglich machten sie sich nur der fahrlässigen Tötung strafbar. Für den neuen Prozess sind zunächst 19 Verhandlungstage angesetzt.

Die Verteidigung stellte am Dienstag einen Befangenheitsantrag gegen die Strafkammer, über den eine andere Kammer entscheiden muss. Dass die Angeklagten nach wie vor in Untersuchungshaft säßen, deute darauf hin, dass das Gericht voreingenommen sei, erklärte sie im Kern. Der Prozess wurde aber nicht unterbrochen. (AFP)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein