Augsburg vor 10 Stunden

Tödliche Attacke von Augsburg: Was genau geschah, wollen die Ermittler nun mithilfe von Bild- und Video-Material herausfinden

Ein Mann wird auf offener Straße attackiert und stirbt, ein weiterer wird verletzt. Aber was genau geschah am Freitagabend am Augsburger Königsplatz? Aufschluss erhoffen sich die Ermittler von Bild- und Video-Material.