von Matthias Hoenig, dpa

Der Tod kommt um 17.40 Uhr auf dem Kreuzfahrtschiff. Ein Passagier erleidet einen medizinischen Notfall – einen Tag vor dem Ende einer zweiwöchigen Ostseekreuzfahrt während der Durchfahrt durch den Nord-Ostsee-Kanal am 12. Juli. Die Reederei will über den konkreten Fall am liebsten gar nichts sagen. Die Branche reagiert bei Sterbefällen an Bord schmallippig – offensichtlich ein Tabu-Thema.

Genaue Zahlen nennt die Branche nicht

Hochglanzprospekte versprechen Entdeckungen, Exotik, Spaß und Wellness auf den Weltmeeren. Mehr als zwei Millionen Deutsche buchen jedes Jahr eine Kreuzfahrt, ein wachsender Markt. Es ist davon auszugehen, dass jedes Jahr mehrere Dutzend Passagiere an Bord sterben. Doch die genaue Zahl nennt die Branche nicht.

Nur Tui wird konkreter

Mit Ausnahme von Tui Cruises: „Bei Tui Cruises gab es im Zeitraum von April 2018 bis April 2019 elf Todesfälle an Bord von sieben Kreuzfahrtschiffen mit mehreren Hunderttausend Gästen im Jahr“, sagt ein Tui Cruises-Sprecher. Nur ein einziger Suizid sei seit Gründung des Unternehmens 2008 bekannt – und das bei inzwischen mehreren Millionen Gästen.

Das Kreuzfahrtschiff „AIDACara“. Über Todesfälle an Bord der Riesen-Kreuzer sprechen viele Reedereien nur ungern. | Bild: Markus Scholz, dpa

In Erinnerung bleibt vielen der Fall Daniel Küblböck, der vor gut einem Jahr auf einem Kreuzfahrtschiff vor der Küste Kanadas über Bord ging. Angenommen wird, dass der 33-jährige Sänger und Schauspieler Suizid beging.

Erst vor knapp einem Jahr verschwand der Sänger und Schauspieler Daniel Küblböck von einem Kreuzfahrtschiff vor Kanada. Ermittler gehen von einem Suizid des 33-Jährigen aus. | Bild: Fredrik Von Erichsen, dpa

Erst vor wenigen Wochen, am 5. Juli, sprang eine Frau von Bord der „MSC Meraviglia“ in den Skagerrak zwischen Norwegen und Dänemark. Trotz schneller Rettungsaktion mit Huschrauber starb die Deutsche.

Tourismus Kreuzfahrtriesen auf Kollisionskurs: Immer mehr Städte bekommen die Folgen des Massentourismus zu spüren Das könnte Sie auch interessieren

Unglaubliches Glück hatte im vergangenen Jahr eine Britin vor Kroatien vom Kreuzfahrtschiff „Norwegian Star“ von Bord ging. Sie überlebte zehn Stunden lang im Wasser und konnte am nächsten Tag von der kroatischen Marine gerettet werden.

Die Britin Kay überlebte im August 2018 einen Sturz von einem Kreuzfahrtschiff. Nach zehn Stunden im Meer wurde sie gerettet. | Bild: Uncredited/AP/dpa

Kein Leichenwagen auf dem Pier

Das sind jedoch die Ausnahmen. Alters- oder krankheitsbedingte Todesfälle überwiegen an Bord der meisten Riesen-Kreuzer. „Viele Kreuzfahrer sind älter, die Passagierzahlen steigen seit Jahren und damit logischerweise auch die Zahl der Todesfälle“, sagt ein Mitarbeiter einer Schiffsmaklerei, der namentlich nicht genannt werden will. „Diskretion ist gewünscht, einen Leichenwagen schicken wir natürlich nicht auf die Pier.“ Kreuzfahrtreedereien beauftragen Schifffahrtsagenturen oder andere Unternehmen – Tui Cruises etwa den medizinischen Dienstleister med con team aus Reutlingen.

Leichensäcke in der Regel an Bord

Costa-Kreuzfahrten teilt nur mit, solche Fälle seien „äußerst selten“. Aida Cruises bleibt ebenfalls allgemein: „Bei Todesfällen an Bord unserer Kreuzfahrtschiffe haben wir ein festes Prozedere, nach dem wir vorgehen.“ Der Branchenverband Cruise Lines International Association (CLIA) Deutschland wird konkreter und nennt unter anderem Leichensäcke: „An Bord von Kreuzfahrtschiffen gibt es in der Regel Body Bags sowie für diese Fälle vorgesehene Kühlfächer.“ Diese Fächer befinden sich, wie der Mitarbeiter der Schiffsagentur ergänzt, in der Regel im Hospitalbereich der Schiffe. „Die alte Mär, Leichen würden neben den Kühlräumen für Lebensmittel aufbewahrt, ist natürlich Unfug.“

Erst Anfang Juli sprang eine Deutsche von Bord der „MSC Meraviglia“. | Bild: Frank Molter

Eine „Seegesundheitserklärung“ muss vor jedem Einlaufen abgegeben werden

Wenn ein Schiff einen Hafen anläuft, muss die Schiffsleitung die Anlaufpapiere ausfüllen. Dazu gehört die „Seegesundheitserklärung“ – ein Formular mit Fragen, ob es Erkrankte mit ansteckenden Krankheiten an Bord gibt oder ob Menschen während der Seereise gestorben sind (kein Unfall). „Wenn es Tote gibt, schrillen bei den Behörden sofort die Alarmglocken“, sagt der Mitarbeiter der Schiffsmaklerei. Stehe die Todesursache fest, könne die Agentur handeln. Wenn nicht, seien die Fälle Fälle Sache der Behörden.