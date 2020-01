von Gerd Lache

„Langsamer fahren, Gaspedal sanft betätigen, mit sehr viel Gefühl lenken, weich bremsen“ – so lauten die Anweisungen des bisher einzigen deutschen Rallye-Weltmeisters beim Wintertraining auf schneebedeckter Fahrbahn.

Spricht so einer, der vom dreifachen Formel-1-Weltmeister Niki Lauda einst als „wilder Hund“ und „Genie auf Rädern“ bezeichnet worden ist? Ja. Die ironische Philosophie von Walter Röhrl (72) lautet: „Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln. Ein Auto braucht Liebe.“

Die Physik gilt für alle

Für seine Sprüche ist die Motorsport-Legende ebenso bekannt wie für sein fahrerisches Können. Und deshalb weiß Röhrl: „Selbst ein Profi kann die Physik nicht außer Kraft setzen.“ Besonders im Winter bekommen unerfahrene Fahrzeuglenker diese unumstößlichen Gesetze auf der Straße zu spüren – und landen gelegentlich neben derselben.

Schön hintereinander: Im Gänsemarsch zum Schleuderkurs. | Bild: Gerd Lache

„Man muss sich bewusst sein, auf Schnee und Eis hast du, verglichen mit Asphalt, nur ungefähr ein Viertel der Möglichkeiten Kraft zu übertragen“, sagt Röhrl beim Interview und mahnt: „Runter mit dem Tempo.“

In Österreich müssen Neulinge ein Sicherheitstraining machen

Wir befinden uns im Lungau im Salzburger Land. Die Region wird auch als Kälteloch von Österreich bezeichnet. Dort, im Thomatal, geben Walter Röhrl und sein Team mit Thomas Walch und Reini Sampl auf einer mit Eis und Schnee präparierten Rundstrecke sogenannte Winterfahrtrainings. Der Rallye-Weltmeister begrüßt die österreichische Vorschrift, wonach Führerscheinneulinge in der Alpenrepublik dazu verpflichtet sind, ein Fahrsicherheitstraining zu absolvieren.

Rallye-Legende Walter Röhrl als Coach beim Winterfahrtraining im österreichischen Lungau. | Bild: Doris Löffler

Seit mehr als 20 Jahren zeigen die Winterfahrtrainer im Thomatal, wie richtiges Verhalten auf verschneiten und vereisten Strecken funktioniert. Ein Schlagwort fällt dabei immer wieder: driften. „Das ist die Kunst, einen instabilen Zustand stabil zu halten“, erklärt Röhrl, den die Fachwelt als „erfolgreichsten Querlenker der Nation“ bezeichnet. Erst im instabilen Zustand stelle sich heraus, wer sein Fahrzeug unter Kontrolle habe.

Geschmeidig und kontrolliert quer zur Fahrtrichtung

Wer also geschmeidig und kontrolliert quer zur gewünschten Fahrtrichtung in die Kurve rutsche, der beherrsche das Driften. Doch „wenn jemand in eine brenzlige Situation gerät und noch nie geübt hat, wie er sich verhalten muss, dann wird es gefährlich“, sagt Röhrl. Neulinge wie erfahrene Lenker sollten deshalb grundsätzlich ein Fahrtraining absolvieren.

Promi-Training: Porsche-Vorstandsmitglied Albrecht Reimold (3. von links) und Trainer Thomas Walch (rechts). | Bild: Doris Löffler

Mehr als ein Vierteljahrhundert ist das Motorsport-Idol als Repräsentant und Testfahrer für Porsche unterwegs. Für unser Training auf dem österreichischen Winterparcours hat der Stuttgarter Autobauer fast die ganze Armada seiner Modelle vorfahren lassen. „Mit der modernen Regeltechnik lässt sich vieles mit dem Gas erledigen. Ein Gasstoß, das Heck geht quer, wir driften, und können Radius und Tempo mit dem Gas kontrollieren“, erklärt Röhrl.

Wenn du den Baum siehst...

Fahrzeuge mit Frontmotor neigen mehr zum Untersteuern, also dem Geradeausschieben über die Vorderräder. Mittel- und Heckmotor seien deutlich agiler, damit aber auch nervöser. „Wenn du den Baum siehst, in den du reinfährst, dann hast du untersteuert, wenn du nur den Schlag hörst, dann hast du übersteuert“, lautet die plakative Erklärung des Rallye-Weltmeisters.

Die Kraftübertragung auf Schnee und Eis ist für jedes Fahrzeug deutlich geringer als auf Asphalt. | Bild: Gerd Lache

Beim intelligenten Allradantrieb laufe die kontrollierte Drift noch einmal deutlich anders ab als beim reinen Heckantrieb. Indes ist für Röhrl ein Auto mit lediglich zwei angetriebenen Rädern „nur eine Notlösung“. Fahranfänger kommen seiner Ansicht nach übrigens am besten mit einem Fronttriebler zurecht.

Der Taycan war nicht dabei

Einer hat bei der Porsche-Modell-Auswahl im Lungau gefehlt: der neue Vollelektrische namens Taycan. Der allradgetriebene Bolide kommt 2020 auf die Straßen. Zuvor wurden die Vorserienmodelle in mehr als 30 Ländern und unter Extrem-Temperaturen auf sechs Millionen Testkilometer geschickt. In Skandinavien musste sich der Tesla-Herausforderer auf Schnee und Eis beweisen.

Grundsätzlich hätten Elektrofahrzeuge einige Vorteile bei schwierigen Straßenverhältnissen, heißt es unisono von den Autotestern der Fachpresse. Das höhere Gewicht aufgrund des schweren Akkus drücke die Reifen satt in den Schnee. Elektronische Assistenten tun ihr Übriges. Sie greifen bei gefährlichen Situationen ein. Doch auch sie müssen „die physikalischen Gesetze akzeptieren“, warnt Röhrl.

Wer in Österreich Winterfahren lernen will: www.winterfahrtraining.at.

Preise: ab 349 Euro/Tag mit eigenem Fahrzeug

Röhrls Winter-Fahrtipps Winterreifen aufziehen. Sie bieten mit ihrem gröberen Profil und einer weicheren Gummimischung deutlich mehr Grip. Die Scheiben rundum großräumig von Schnee und Eis befreien. Nur ein kleines Guckloch freikratzen birgt hohe Unfallgefahr. Vor dem Einsteigen die Schuhe gründlich abklopfen. Schneereste im Auto verstärken das Beschlagen der Scheiben. Sitzposition: Nicht mit voll durchgestreckten Armen am Lenkrad drehen, Rücken leicht in die Sitzlehne drücken, denn dadurch spüre ich besser, was das Auto macht. Keine Panik, wenn das Fahrzeug ins Rutschen kommt. Beim Gegenlenken reicht oft eine Viertel-Lenkradumdrehung, damit das Auto fährt, wohin es soll. Beim Schwänzeln des Hecks oder beim Ausbrechen hilft oft, die Kupplung zu treten. Dadurch drehen die Antriebsräder frei und das Fahrzeug stabilisiert sich schneller. Ausreichend Abstand zum vorausfahrenden Auto einhalten. Das gibt Zeit zum Reagieren. Lenken, Gas geben und Bremsen mit deutlich mehr Gefühl. Überschätzt Euch nicht. Jeder hat Grenzen! Aber das Wichtigste überhaupt: die Geschwindigkeit reduzieren.