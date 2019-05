von bock

TV-Urgestein Thomas Gottschalk (69) wird beim diesjährigen Finale von „Germany's next Topmodel“ auf der Showbühne stehen. „Er hat Heidi Klum schon als Gastjuror in Folge neun unterstützt“, erklärte eine ProSieben-Sprecherin am Samstag. Die „Bild“-Zeitung hatte zuvor berichtet. Welche Rolle der Ex-„Wetten, dass..?“-Moderator bei der Show am Donnerstag in Düsseldorf spielen soll, wurde noch nicht verraten. „Lassen Sie sich überraschen.“

Das sind die Finalistinnen Sie haben 15 Wochen vor den Kameras gestrahlt, sie haben bei den herausfordernden Walks überrascht, sie haben sich für die Shootings überwunden und für ihren großen Traum gekämpft. Jetzt stehen Simone (21, Stade), Sayana (20, Grevenbroich bei Düsseldorf) und Cäcilia (19, Freiburg im Breisgau) im Live-Finale von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum". | Bild: Frank Fastner (ProSieben/Frank Fastner/dpa)

Ebenfalls auf der Gästeliste bei Heidi Klum (45) stehen US-Topmodel Tyra Banks, US-Schauspieler Channing Tatum, die Popband Jonas Brothers, die britische Singer-Songwriterin Ellie Goulding und die deutsche Band Tokio Hotel.