Japan ist vom schwersten Taifun seit 25 Jahren heimgesucht worden. Windböen von rund 220 Stundenkilometern und massive Regengüsse ließen Millionen Menschen in Deckung gehen.

Laut örtlichen Medien starben mindestens sechs Menschen, etwa 150 weitere wurden demnach verletzt. Die Schäden waren erheblich. Fabriken und Läden schlossen, Verkehrsverbindungen wurden gestrichen, auf dem Großflughafen Kansai bei Osaka saßen rund 3000 Menschen fest. Die Behörden hatten vor Eintreffen von Taifun „Jebi“ gut 1,2 Millionen Menschen aufgefordert, sich in sichere Gebiete zu begeben. Der Chef-Meteorologe der japanischen Wetterbehörde, Ryuta Kurora, sprach vom stärksten Taifun im Land seit 1993. Der Sturm traf gestern Mittag in Japan auf Land, zog dann schnell über die Hauptinseln hinweg und steuerte am Abend aufs offene Meer zu.

Der auf einer künstlichen Insel im Meer gelegene internationale Flughafen Kansai in der westlichen Provinz Osaka ist durch Taifun "Jebi" teilweise überschwemmt. Der Taifun "Jebi" ist der stärkste Taifun seit rund 25 Jahren, der auf das japanische Archipel traf. | Bild: dpa

Der Sender NHK berichtete, es gebe mindestens sechs Todesopfer – unter ihnen ein 71-jähriger Mann, der unter den Trümmern seines eingestürzten Hauses begraben worden sei. Mindestens 164 Menschen erlitten den Angaben zufolge leichte Verletzungen. Im Hafen von Osaka löste sich ein Öltanker und trieb gegen eine Brücke.

Ein durch den Taifun "Jebi" abgetriebener Tanker ist gegen eine Brücke geprallt, die den auf einer künstlichen Insel im Meer gelegenen internationalen Flughafen Kansai mit dem Festland verbindet. | Bild: dpa

3000 Flug-Passagiere sitzen fest

Wegen des Schadens an der Brücke war der internationale Flughafen Kansai vom Festland abgeschnitten, außerdem waren Teile des Airports überschwemmt. Etwa 3000 Menschen saßen auf dem Flughafen fest, wie ein Behördenvertreter sagte. An den unbeschädigten Teilen der Brücke würden Sicherheitstests vorgenommen, es sei aber unklar, wann die gestrandeten Passagiere den Flughafen verlassen können. Insgesamt rund 800 Flüge in Japan wurden abgesagt, auch im Fähr- und Zugverkehr kam es zu Ausfällen. Rund 1,4 Millionen Haushalte in Zentraljapan waren ohne Strom. Bäume wurden entwurzelt, Strommasten umgerissen, Dächer abgedeckt. Der Sturm wehte Lastwagen um und setzte Straßen unter Wasser. NHK zeigte auch Bilder von einem hundert Meter hohen Riesenrad in Osaka, das allein durch die Kraft des Windes in Bewegung gesetzt wurde. Große Konzerne wie Toyota, Honda und Panasonic stellten wegen des Unwetters die Produktion ein und riefen ihre Angestellten auf, zuhause zu bleiben. Auch viele Schulen blieben geschlossen.

Ein Baugerüst in Osaka ist von einem Gebäude abgestürzt nachdem Taifun "Jebi" die Region erreichte. | Bild: dpa

Die Wetterbehörde hatte vorab vor Überschwemmungen, Erdrutschen und Sturmfluten gewarnt. Ministerpräsident Shinzo Abe berief einen Krisenstab ein. Japan hat in diesem Sommer bereits verschiedene Wetterextreme erlebt. Im Juli kamen etwa 220 Menschen bei Überschwemmungen und Erdrutschen ums Leben, ebenfalls im Juli starben 119 Menschen bei einer Hitzewelle. Asienweit war „Jebi“ der 21. Taifun in diesem Jahr.

Japan war in jüngster Zeit mehrfach von starken Taifunen getroffen worden. Besonders hart traf es den Westen der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt. Dort kamen in Folge von Überschwemmungen und Erdrutschen mehr als 220 Menschen ums Leben.

Überschwemmungen auch in Vietnam

In Vietnam starben mindestens 14 Menschen, die meisten von ihnen bei Überschwemmungen im Norden und in der Mitte des Landes. 360 Häuser wurden von den Fluten mitgerissen. Jedes Jahr gibt es in der Monsun-Saison in Vietnam Tote – 2017 kamen 389 Menschen ums Leben oder wurden vermisst. In Indien starben am Wochenende ebenfalls mindestens 27 Menschen nach starkem Monsunregen. Ein Tropensturm macht derzeit auch den USA zu schaffen. „Gordon“ führte in Teilen Floridas zu Überschwemmungen. Auch rund um New Orleans rüsten sich die Menschen jetzt für mögliche Sturmfluten. Von einer Stärke wie beim Hurrikan „Katrina“ 2005, der New Orleans extrem verwüstete, sei „Gordon“ aber weit entfernt.

