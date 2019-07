Promis vor 6 Stunden

TV-Star Oliver Wnuk: „Heimat ist für mich da, wo ich bin“

Heimatliebe Teil 9, Oliver Wnuk und Heimat: Schauspieler Oliver Wnuk ist in Konstanz aufgewachsen und lebt in Berlin. Intensiv hat er sich in das musikalisch-theatrale Werk „Daheim – eine Odyssee“ der Südwestdeutschen Philharmonie mit über 600 Menschen aus der Region eingebracht. Hier schildert er seine persönliche Sicht auf Heimat.