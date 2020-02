Seit Tagen wird „Sabine“ erwartet, nun ist das befürchtete Orkantief auch in Baden-Württemberg angekommen. Bislang ist das Land von größeren Schäden verschont geblieben. Das baden-württembergische Innenministerium hat am Montagmorgen mitgeteilt, dass bisher keine größeren Schäden bekannt sind. „Wir haben bis gegen 4.00 Uhr morgens insgesamt 420 Einsätze gezählt“, sagte ein Sprecher.

Dennoch hat das Wetter massive Auswirkungen für Pendler und Schulkinder. Hier finden Sie alle Informationen für Ihren Weg zur Arbeit oder die Sicherheit Ihrer Schulkinder.

8.23 Uhr: Konstanz hat wieder Strom

Ein kurzer Stromausfall von wenigen Minuten hat wohl das gesamte Konstanzer Stadtgebiet betroffen. Wie Christopher Pape, Sprecher der Stadtwerke Konstanz, mitteilte, sei die Ursache für den Stromausfall noch unklar und werde jetzt untersucht.

8.20 Uhr: Seehas-Evakuierung läuft

Zwischen Singen Industriegebiet und Böhringen hat die Evakuierung eines Seehas-Zuges begonnen. Wegen eines Baums in der Oberleitung hatte der Zug am Morgen auf der Strecke halten müssen. 40 bis 50 Passagiere saßen mehrere Stunden in dem Zug fest. Die SBB geht davon aus, dass die Evakuierung gegen 9 Uhr abgeschlossen sein wird. Die Seehas-Strecke bleibt zunächst gesperrt.

8.15 Uhr: Stromausfall in Konstanz

In Teilen von Konstanz ist am Montagmorgen der Strom ausgefallen. Die Stadtwerke Konstanz untersuchen die Ursache.

8.08 Uhr: Deutsche Bahn prüft Strecken

Die Bahn gibt bekannt, dass der Betriebsbeginn auf allen Strecken der DB Region Baden-Württemberg in Abhängigkeit der Witterungssituation erfolgt. Zunächst müssten die Schäden bei Erkundungsfahrten gesichtet werden Dann könnten die Strecken schrittweise wieder freigegeben werden. Erst nach den Sichtungsfahrten könne der Zeitpunkt des Betriebsbeginns kommuniziert werden.

Die Lage um 7.51: Züge fallen aus, Behinderungen auf Straßen

Auf der Seehas-Strecke zwischen Singen und Konstanz kommt es laut Fahrplanauskunft der Bahn aktuell zu Verspätungen und Teilausfällen. Grund ist laut Bahn eine Oberleitungsstörung wegen eines Baums im Gleisbereich. Laut Auskunft der SBB steht ein Zug mit 40 bis 50 Personen an Bord zwischen den Haltestellen Singen Industriegebiet und Böhringen kann nicht weiterfahren. Ein Notfallmanagement sei vor Ort und versorge die Fahrgäste. Auf Facebook meldete sich eine Passagierin des Zugs. Auf Nachfrage des SÜDKURIER berichtete sie, im Zug sei es dunkel und es sei unklar, wann die Fahrt fortgesetzt werden könne. Laut Auskunft der SBB soll der Zug sobald wie möglich evakuiert werden.

Leserreporterin Petra Hermann schickte dieses Bild aus dem Seehas. | Bild: Petra Hermann

Züge im baden-württembergischen Regional- und Fernverkehr stehen am Montagmorgen landesweit still. Laut der Deutschen Bahn soll auf allen Strecken der DB Regio Baden-Württemberg der Betrieb, abhängig vom Wetter, erst gegen 8 Uhr beginnen. Strecken würden erst nach Sichtung der Schäden Stück für Stück freigegeben. Die Bahn weist auch darauf hin, dass Störungen den ganzen Tag über andauern können. Ersatzverkehre mit Bussen könnten demnach nicht angeboten werden.

Auf dem Bodensee hat der Katamaran zwischen Konstanz und Friedrichshafen den Betrieb eingestellt.

Auch die Fährverbindung zwischen Friedrichshafen und Romanshorn ist eingestellt.

Die Fähre Konstanz - Meersburg ist bis auf Weiteres in Betrieb und kann genutzt werden.

Auf den Bundesstraßen 31 und 33 kommt es im Schwarzwald aktuell zu Behinderungen durch Orkanböen und umgestürzte Bäume. Aktuelle Informationen zum Verkehr auf den Straßen in der Region finden Sie hier.

Bei Titisee-Neustadt ist ein Baum auf das Dach eines Autos gekracht, ein Mensch wurde dabei laut Polizei verletzt.

7.30 Uhr: Keine Züge am Bahnhof Konstanz

Bild: Jörg-Peter Rau

Montagmorgen halb acht am Bahnhof Konstanz. Keine Züge, keine Menschen. Auch nach Kreuzlingen geht nichts.

Sturm "Sabine" legt den Zugverkehr ab Bahnhof Konstanz lahm. | Bild: Jörg-Peter Rau

Auch wer in die Schweiz will, muss laut einem Mitarbeiter der Deutschen Bahn nach Kreuzlingen fahren, ab dort rollt der Verkehr.

7.20 Uhr: Die Lage im Schwarzwald

Alle Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Villingen-Schwenningen sind zum Teil seit Stunden im Einsatz, berichtet Kommandant Markus Megerle. Vor allem umgestürzte Bäume machen den Einsatzkräften zu schaffen. Zum Teil sind Bäume auf Häuser gestürzt. Die Feuerwehr sichert entsprechend die Lage vor Ort. Nachts war es schwer, mit Aufräumarbeiten voranzukommen: ,,Die Eigengefährdung der Kameraden vor Ort ist sehr hoch“, sagt Markus Megerle. Mit dem beginnenden Tag hoffen die Einsatzkräfte, die Lage und das Gefahrenpotenzial besser einschätzen zu können.

In Furtwangen wurde sicherheitshalber der Narrenbaum gefällt.

6.00 Uhr: Diese Schulen bleiben geschlossen

Angesichts möglicher Gefahren auf dem Schulweg infolge des Orkantiefs „Sabine“ können Eltern in Baden-Württemberg am Montag ihre Kinder vom Unterricht befreien lassen. Sie könnten selbst „entscheiden, ob der Schulweg für ihre Kinder zumutbar ist“, teilte das Kultusministerium in Stuttgart mit. Die Schule solle aber informiert werden.

Manche Schule in der Region geht in Sachen Sicherheit einen Schritt weiter und bleibt am Montag ganz geschlossen. Die Übersicht:

Das Landratsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises fordert alle Schülerinnen und Schüler des Landkreises auf, am Montag nicht zur Schule zu kommen.

fordert alle Schülerinnen und Schüler des Landkreises auf, am Montag nicht zur Schule zu kommen. Auch die Stadt Villingen-Schwenningen empfiehlt den Schülern, zu Hause zu bleiben.

empfiehlt den Schülern, zu Hause zu bleiben. Alle Schulen in Furtwangen inklusive der Schule in Neukirch , in Vöhrenbach und Gütenbach bleiben am Montag geschlossen.

inklusive der Schule in , in und bleiben am Montag geschlossen. Gleiches gilt in St. Georgen, Unterkirnach und Mönchweiler .

. In Triberg , Schonach und Schönwald sowie an den Zinzendorfschulen Königsfeld findet ebenfalls kein Unterricht statt.

, und sowie an den findet ebenfalls kein Unterricht statt. Auch in Bräunlingen und Döggingen bleiben Schulen und Kindergärten geschlossen.

bleiben Schulen und Kindergärten geschlossen. In Hüfingen fällt der Unterricht ebenfalls aus.

fällt der Unterricht ebenfalls aus. Auch der Landrat des Landkreises Waldshut, Martin Kistler, hat die Empfehlung herausgegeben, dass die Schülerinnen und Schüler zu Hause bleiben und nicht zur Schule gehen sollen. Das gilt auch für die Kindertageseinrichtungen. Ein regulärer Transport durch den Öffentlichen Personennahverkehr könne aufgrund des Unwetters und der Gefährdung nicht sichergestellt werden, heißt es vonseiten des Landkreises. Schüler, die nicht informiert werden konnten oder in der Schule eintreffen, sollen dort betreut werden.

In Wehr und Öflingen fällt am Montag zum Teil der Unterricht aus, eine Betreuung soll es aber geben. Im Oberen Wiesental im Kreis Lörrach bleiben die Schulen ganz geschlossen.

Die Situation an den Flughäfen in Stuttgart und Friedrichshafen

Wegen des Orkantiefs „Sabine“ sind Dutzende Flüge am Stuttgarter Flughafen annulliert worden. Nach Angaben einer Sprecherin wurden bis zum Montagmorgen mindestens 35 Starts abgesagt. Angaben zu gestrichenen oder verspäteten Landungen lagen zunächst nicht vor. Mit Einschränkungen rechnet der Flughafen aber bis in den Nachmittag hinein. Wenn die Maschinen nicht in Stuttgart ankämen, fehlten sie für die geplanten Weiterflüge, erklärte die Sprecherin.

Die Airline Eurowings strich fast alle Flüge für die Dauer des Sturmtiefs - auch davon war Stuttgart stark betroffen. Fluggäste sollten nicht mehr zu den betroffenen Flughäfen anreisen, warnte das Unternehmen. Sie könnten ihre Buchungen kostenfrei umbuchen.

Auch am Flughafen Friedrichshafen waren die Auswirkungen zu spüren. Ein Flug nach London war am Sonntag gestrichen worden. Für Montag ist der Flug LH 370 von Frankfurt nach Friedrichshafen mit Ankunft 9.50 Uhr gestrichen, ebenso die Verbindung nach Frankfurt (LH 373), die um 10.25 Uhr starten würde.

Die aktuellen Entwicklungen im Newsticker