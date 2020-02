Das seit Tagen angekündigte Sturmtief „Sabine“ ist da – und Deutschland wappnet sich gegen Gefahren. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab für große Teile Deutschlands die zweithöchste Unwetterwarnstufe heraus.

Höchste Warnstufe in Teilen des Schwarzwalds

In Teilen des Schwarzwaldes gilt die höchste der vier Warnstufen. Das Sturmtief wird laut DWD die ganze Nacht von Norden nach Süden durch das Land ziehen. Auf den Straßen sei Vorsicht geboten. Es könnten Äste oder auch Ziegel hinunterfallen.

Auch für Konstanz hat der DWD eine amtliche Unwetterwarnung vor Orkanböen herausgegeben. Die Warnung gilt ab Montagnacht 4 Uhr bis Montagabend 18 Uhr. Die Polizei hat Personal aufgestockt.

Die Feuerwehr Konstanz warnt auf ihrer Facebook-Seite vor den Auswirkungen des Sturms:

Schulen in Furtwangen, St. Georgen und Mönchweiler bleiben geschlossen

Angesichts möglicher Gefahren auf dem Schulweg infolge des Orkantiefs „Sabine“ können Eltern in Baden-Württemberg am Montag ihre Kinder vom Unterricht befreien lassen. Sie könnten selbst „entscheiden, ob der Schulweg für ihre Kinder zumutbar ist“, teilte das Kultusministerium in Stuttgart mit. Die Schule solle aber informiert werden.

Auch die Konstanzer Schüler dürfen am Montag zu Hause bleiben, es liegt im Ermessen der Eltern.

Alle Schulen in Furtwangen inklusive der Schule in Neukirch, in Vöhrenbach und Gütenbach bleiben am Montag geschlossen. Gleiches gilt in St. Georgen und Mönchweiler.

Züge fallen aus - reduzierte Geschwindigkeit auf der Gäubahn

In Wehr und Öflingen fällt am Montag zum Teil der Unterricht aus, eine Betreuung soll es aber geben. Im Oberen Wiesental im Kreis Lörrach bleiben die Schulen ganz geschlossen.

Die Deutsche Bahn hat den Fernverkehr in Nordrhein-Westfalen eingestellt. Sukzessive solle der Fernverkehr bundesweit eingestellt werden. Man habe sich entschieden, „beginnend in NRW nach und nach alle Züge des Fernverkehrs bundesweit an größeren Bahnhöfen enden zu lassen“, schrieb die Bahn in ihrem für den Sturm eingerichteten Presseblog.

Beeinträchtigungen gibt es auch im Regionalverkehr von Baden-Württemberg. Auf der Gäubahn zwischen Stuttgart und Singen, der Höllentalbahn und Dreiseenbahn Freiburg-Donaueschingen/Seebrugg und auf der Nagoldtalbahn Pforzheim-Horb kann nur noch mit reduzierter Geschwindigkeit gefahren werden.

Der Katamaran zwischen Konstanz und Friedrichshafen wird am Montag voraussichtlich nicht verkehren. Das teilte die Reederei am Sonntagabend mit.

Übernachtungszüge und Hotelgutscheine für gestrandete Bahnreisende

Gestrandete Bahnreisende, deren Züge nicht weiterfahren können, sollen im Rahmen ihrer Fahrgastrechte Hotelgutscheine und Taxigutscheine erhalten. In größeren Bahnhöfen sollen zudem sogenannte Übernachtungszüge bereitgestellt werden, so Deutsche-Bahn-Konzernsprecher Achim Stauß. Bundesweit seien mehrere tausend Bahnmitarbeiter zusätzlich im Einsatz, "viele melden sich in solchen Situationen freiwillig".

Züge in Regionen, die vom Sturm besonders betroffen sind, sollen "in den Bahnhöfen gehalten werden", weil die Fahrgäste dort besser betreut werden können. Sie sollen nicht weiter auf die Strecke fahren.

Etliche Fährverbindungen zu den Nordseeinseln wurden ebenfalls eingestellt.

Die Situation an den Flughäfen in Stuttgart und Friedrichshafen

Das Sturmtief wirbelt auch den Flugplan des Flughafens Stuttgart durcheinander. Bereits am Sonntag war eine Reihe von Flügen gestrichen. Ein Flughafensprecher erklärte, es handele sich vor allem um Maschinen, die aus dem Norden und Nordwesten Deutschlands und Europas kommen oder dorthin fliegen sollten. Dort war der Sturm schon am Sonntag zu spüren. In Stuttgart selbst war es am frühen Nachmittag zunächst ruhig. Wenn die Maschinen aber nicht in Stuttgart ankämen, fehlten sie für die geplanten Weiterflüge, sagte der Sprecher. Die Airlines seien dabei, ihre Planungen für den Montag zu aktualisieren. Genauere Informationen sollten am Sonntagabend abrufbar sein.

Auch am Flughafen Friedrichshafen waren die Auswirkungen zu spüren. Ein Flug nach London war am Sonntag gestrichen worden. Am Montag fällt der Flug um 10.25 Uhr vom Bodensee Airport nach Frankfurt/Main aus.

Video zeigt schwierige Landung in Birmingham

Wegen des aufziehenden Orkans strichen auch Flughäfen wie Frankfurt/Main, München, Köln/Bonn, Hannover und Bremen Dutzende Starts und Landungen. Am Amsterdamer Flughafen Schiphol wurden bis zum Mittag schon 120 Flüge gestrichen. Die Airline Eurowings stellte ihren Betrieb für die Dauer des Sturms fast vollständig ein.

Die Wetterbedingungen machen auch den Piloten zu schaffen: Eine Videoaufnahme von einer Landung eines Flugzeugs auf den Flughafen Birmingham, Großbritannien, geht auf Twitter viral. Als der Flieger zur Landung ansetzt, bringen heftige Winde die Maschine aus dem Gleichgewicht.

Skisprung-Weltcup und Fußballspiele abgesagt

Schon am Samstag war der Skisprung-Weltcup in Willingen (Hessen) abgesagt worden. „Sabine“ sorgte am Sonntag dann für weitere Absagen von Fußballspielen: So fiel auch die für 14.00 Uhr angesetzte Nachholpartie der Frauen-Bundesliga zwischen dem MSV Duisburg und dem 1. FC Köln den Wetterbedingungen zum Opfer. Auch Fußballspiele fielen aus, etwa das rheinische Bundesliga-Derby Mönchengladbach gegen Köln.

Auswirkungen in Europa

Auch andere europäische Länder rüsteten sich für das Orkantief.

In Großbritannien, wo „Sabine“ den Namen „Ciara“ trägt, wurden zahlreiche Zugverbindungen und Flüge gestrichen. Der Hafen von Dover stellte den Fährbetrieb ein. Queen Elizabeth II. sagte am Sonntag ihren Kirchgang im ostenglischen Sandringham aus Sicherheitsgründen für die Schaulustigen ab.

09.02.2020, Großbritannien, Saltcoats: Starker Wind peitscht die Wellen auf. Auch in Großbritannien und Irland ist es am Wochenende zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Schäden durch heftigen Wind und Regen gekommen. | Bild: Andrew Milligan (PA Wire)

In Irland kam es zu Überschwemmungen. Etwa 10.000 Haushalte hatten keinen Strom.

Der niederländische Wetterdienst forderte Autofahrer auf, nicht mit Anhängern und Wohnwagen zu fahren. Der niederländische Fußballverband KNVB sagte für Sonntag alle Spiele der Profiligen ab. Und in England musste die für Sonntag angesetzte Partie zwischen Meister Manchester City und West Ham United angesichts der Gefahren durch den dort „Ciara“ getauften Orkan verschoben werden. (dpa/sk)