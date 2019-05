Schnakenplage vor 2 Stunden

Stechmückenbekämpfer am Rhein: „Haben die Lage aktuell gut im Griff“

Sie greifen in der Dämmerung an und wollen Blut. Die Mücken am Rhein können sich nach jedem Hochwasser schnell vermehren. Bisher herrscht den Schnakenbekämpfern zufolge Normalbetrieb. Im Visier aber bleibt die Asiatische Tigermücke. Sie gilt als fliegendes Sicherheitsrisiko.