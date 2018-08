von Lukas Schäfer und dpa

Genau vor 125 Jahren fand in Paris eine Prüfungsfahrt statt, die von Historikern als eine der ersten Fahrprüfungen der Geschichte bewertet wird. Bis dahin herrschten zur Anfangszeit des Automobils auf den Straßen anarchieähnliche Zustände. Verkehrsregeln für die wenigen Autos, die sich ohnehin nur die reiche Oberschicht leisten konnte, gab es noch nicht. Dadurch kam es zu Unfällen mit Personen oder Pferdekutschen. Gefahren wurde dort, wo genügend Platz war. Auch die Identifizierung der Verkehrsrüpel war schwierig, da die Fahrzeuge über keine Kennzeichnung verfügten.

Fahrkönnen stand bei der Prüfung nicht im Fokus



Vor 125 Jahren beschloss Louis Lepine, der damalige Pariser Polizeipräsident, für mehr Sicherheit auf den Straßen zu sorgen und eine Fahrprüfung sowie Nummernschilder einzuführen. Aus heutiger Sicht war die Abnahme der Fahrtauglichkeit denkbar einfach: Fahrzeug starten, eine Runde um den Block fahren und sicher zum Stehen kommen. Schulterblick, Bremsweg-Berechnung und Abstand halten waren im damaligen Straßenverkehr noch nicht relevant. Doch für Fahrer im 19. Jahrhundert bedeutete schon das Starten des Motors schweißtreibende Arbeit, denn ohne Handkurbel sprangen die Autos nicht an.

Wichtiger als die Kontrolle über das Fahrzeug war dessen Wartung. Durch die schlechten Straßenzustände und die Pferdekutschen im Verkehr waren platte Reifen keine Seltenheit. Das Fahren erlernten die Autobesitzer nach Anleitung der Hersteller selbst.

Auto als vorübergehende Erscheinung eingestuft

Bei dieser Fahrprüfung handelte es sich noch nicht um eine behördliche Prüfung. Die erfolgten laut Historikern erst im Jahr 1901 in Wien. In Deutschland wollte man hingegen von einer behördlichen Prüfung nichts wissen und setzte eher auf die Eigenverantwortung der Fahrer. Kaiser Wilhelm der II war einer der größten Skeptiker des Automobils. So soll er angeblich gesagt haben: "Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung."

Im Jahr 1909 einigte man sich auf einer internationalen Automobilkonferenz in Frankreich erstmals auf einheitliche Verkehrszeichen für Autofahrer. Als Folge konnten sich die Verkehrsteilnehmer nicht mehr ohne Regeln im Verkehr bewegen. Diese Änderung führte in Deutschland zum Beschluss einer Führerscheinpflicht und entsprechenden Fahrprüfungen.

Pionier des modernen Straßenverkehrs



Die Fahrprüfung und die Kennzeichnungspflicht für Autos waren jedoch nicht die einzigen Mittel, die Polizeipräsident Lepine 1893 für mehr Sicherheit im Straßenverkehr einführte. Ihm verdanken wir auch den Führerschein, spezielle Parkflächen und die entsprechenden Parkverbote.

Mehr Fahranfänger scheitern

Die aktuellen Fahrprüfungen stellen junge Fahranwärter vor Schwierigkeiten. Seit Jahren steigen bei den Führerscheinprüfungen die Durchfallquote bundesweit. Wie aus aktuellen Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes hervorgeht, scheitern die Prüflinge bei mehr als jeder dritten Theorieprüfung im Südwesten. Das entspricht knapp 38 Prozent. Die Praxis-Prüfung war für jeden vierten Fahrschüler zu schwer (24 Prozent).

Jochen Klima, Vorsitzender des baden-württembergischen Fahrlehrerverbandes, sieht für die steigenden Zahlen zwei Gründe. Zum einen habe die Zahl der Bewerber aus anderen Ländern zugenommen, die nicht im deutschen Verkehrssystem aufgewachsen sind und deswegen Probleme haben. Zum anderen habe das Interesse Jugendlicher nachgelassen. Die Prüfungen werden seinem Eindruck nach nicht mehr ernst genug genommen

