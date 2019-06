Nach dem heißen Wochenende und Temperaturen um die 30 Grad drohen im Südwesten Unwetter. 30 bis 40 Liter Regen pro Quadratmeter, örtlich auch Hagel – die Baden-Württemberger müssen sich auf heftige Gewitter einstellen.

Erste Gewitter erreichen nördlichen Schwarzwald

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) blitzte und donnerte es bereits am frühen Montagnachmittag im Nordschwarzwald und auf der Ostalb. Bis in den späten Abend hinein rechneten die Meteorologen mit Unwettern wegen einer Kaltfront aus dem Westen.

Eine Warnung vor starken Gewittern gab der DWD am Nachmittag für die Regierungsbezirke Stuttgart und Karlsruhe heraus. Es drohten lebensgefährliche Blitzschläge; vereinzelt könnten Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. „Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände“, hieß es. Bei Platzregen seien auch kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.

Südosten wohl am stärksten betroffen

Wo genau es wie heftig wird, lasse sich nicht sagen. „Potenzial ist überall gegeben“, sagte ein DWD-Experte. Der südliche und südöstliche Teil Baden-Württembergs werde voraussichtlich am meisten betroffen sein.

Heiß bleibt es trotzdem vorerst: Bis Mittwoch werden Höchsttemperaturen zwischen 26 und 32 Grad erwartet. In der Nacht zum Dienstag geht dem Schlechtwetter nach DWD-Prognose die Puste aus: „Gegen Mitternacht dürfte es höchstens noch im Nordosten Gewitter geben.“ Dienstag und Mittwoch sollen heiter und weitgehend trocken sein. Erst in der Nacht zum Donnerstag drohen laut DWD wieder Gewitter.

Gewitter in Duisburg und Düsseldorf

Die Einsatzkräfte in Duisburg rückten schon in der Nacht zum Montag fünfmal wegen umgestürzter Bäume aus. Mehrere Autos seien beschädigt worden, Menschen wurden demnach aber nicht verletzt. Im Kreis Kleve waren zahlreiche Haushalte am Sonntagabend einem Polizeisprecher zufolge kurzzeitig von einem vermutlich sturmbedingten Stromausfall betroffen.

Starke Gewitter gab es auch in Düsseldorf, Mönchengladbach, Essen und Münster – nach Angaben der örtlichen Feuerwehren verliefen diese jedoch glimpflich und ohne größere Einsätze.

Die DWD-Meteorologen erwarteten, dass die Gewitter im Laufe des Montags weiter nach Osten ziehen. In einem breiten Streifen von Baden-Württemberg bis zur Ostsee sei mit teils kräftigen Gewittern, Starkregen, Hagel und Sturmböen zu rechnen.

Hitzewarnung für den Osten

Für Ostdeutschland warnte der DWD außerdem vor Hitze: Bis zu 35 Grad erwartete der Dienst für Teile Brandenburgs. Für das restliche Land ging der DWD von Höchsttemperaturen zwischen 22 und 27 Grad aus.

Mit einer Spitzentemperatur von 32,9 Grad war der Sonntag der bisher heißeste Tag des Jahres. Laut DWD erreichte das Thermometer diesen Wert sowohl in Geldern-Walbeck in Nordrhein-Westfalen als auch in Lenzen (Elbe) in Brandenburg. (dpa)