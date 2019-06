Die Gesichter der Pilger sind abgekämpft, aber sie lächeln. In kleinen Gruppen ziehen sie den kleinen Kanal entlang, an dem die Bäume in hellem Frühlingsgrün stehen. Eine Nachtigall zwitschert auf den Wiesen, ein kleines Elektroboot fährt fast lautlos den Canal de Castilla entlang, auf dem früher Lasten transportiert wurden.

Im Frühling unterwegs: eine Pilgerin auf dem Jakobsweg nahe Frómista. | Bild: Schierle, Beate

Touristen nutzen das Schiffchen, aber auch die Müden, die die letzten Kilometer abkürzen wollen. Drei Euro kostet die einfache Fahrt, für Pilger zwei Euro. Sie wollen heute noch Frómista erreichen, den nächsten Halt auf dem spanischen Jakobsweg. Ihr Endziel ist Santiago de Compostela im äußersten Nordwesten – von Frómista ist das noch ein ganz schönes Stück.

Auf dem Jakobsweg

Spanien – damit verbinden viele Deutsche vor allem Südspanien. Viele waren schon einmal in Madrid, in Barcelona natürlich und in Andalusien. Dann kennt man noch die Balearen und die Kanaren. Aber dass Spanien auch grün, rau und manchmal kalt sein kann, das muss mancher erst lernen.

Wunderschön: Kreuzgang in der Zisterzienser-Abtei San Andres de Arroyo. | Bild: Schierle, Beate

Es ist frisch an diesem Frühlingsmorgen in Castilla y Leon, der großen Region im Norden des Landes. Touristisch noch wenig bekannt, bietet die Region vor allem schöne Landschaft, entzückende kleine Städtchen und für Freunde historischer Kirchen eine große Auswahl an romanischen Bauwerken, an Klöstern und Abteien.

Castilla y Leon ist die zweitgrößte Region Spaniens, dünnbesiedelt und hat wie viele solcher Regionen das Problem der Landflucht. Es gibt viele kleine Dörfer, in denen nur noch wenige Menschen leben. Dafür aber Ruhe, Natur und Beschaulichkeit.

Hier gedeihen berühmte Weine

Zunächst geht die Reise von Madrid aus durch Gebirge, wo oben noch Schnee liegt, dann folgen Hügel, es wird noch flacher, Weinberge erscheinen. Die Rebstöcke stehen fast schwarz in der rotbraunen Erde, Grün ist noch keines zu sehen. Castilla y Leon ist die Heimat des Ribera del Duero, dem berühmtesten Rotwein Spaniens, und vieler anderer bekannter Weine wie etwa des weißen Rueda. Der Duero, der in Portugal Douro heißt, ist hier noch ein kleines Flüsschen. Erst auf seinem Weg über die iberische Halbinsel wird er zu dem großen Strom anwachsen, der schließlich bei Porto in den Atlantik fließt.

Hübsches Städtchen: Aguilar de Campoo. | Bild: Schierle, Beate

Hier aber ist er in bester Gesellschaft anderer kleiner Flüsschen, die durch malerische Orte wie Aguilar de Campoo (mit zwei o!) oder die Provinz-Hauptstadt Palencia fließen. In Aguilar ist abends die ganze Stadt auf den Beinen, um auf der Plaza Mayor den Aperitif zu nehmen. Die Kinder spielen Fußball, während die Erwachsenen an kleinen Tischchen sitzen. Das Glas Weißwein kostet 1,20 Euro, die Chips gibt‘s mit dazu. Als wir gehen, verabschiedet sich der nette Kellner herzlich mit: „Bis bald, Mädels!“

Kuchen-Verkauf aus dem Drehschrank

Das Städtchen Lerma ist Heimat eines Klarissenklosters, in dem Besucher delikate Süßspeisen, selbstgemachten Kuchen, aber auch kandierte Orangen in dunkler Schokolade kaufen können. Früher gab der Besucher den Nonnen das Geld noch durch eine Art Drehschrank, sodass die Nonnen den Blicken verborgen blieben. Heute kommen zwei junge Nonnen aber ganz fröhlich und offen in den kleinen Laden und erklären, was es zu kaufen gibt. Sie erzählen gern, fotografiert werden wollen sie nicht.

Storch im Abflug: Ein Storchenpärchen auf einem Dach. | Bild: Schierle, Beate

Romanische Kirchen bestimmen die Kirchenarchitektur der Region. Im Museum „Rom„ in Aguilar hat man aus einem alten Kloster eine Schule und ein Museum gemacht. Das Kloster war praktisch vollkommen zerstört, wurde aber von den Stadtbewohnern in den 1980er-Jahren wieder hergerichtet.

Eine Heizung gab es nicht

Jaime Nuño Gonzalez, der durch das Museum führt, erzählt, wie simpel die Mönche früher gelebt haben. Eine Heizung gab es selbstverständlich nicht, allenfalls Feuerschalen spendeten im kalten Winter ein wenig Wärme. Wie verraucht alles gewesen sein mag und wie es gerochen hat angesichts so vieler ungewaschener Männer, möchte man sich heute nicht mehr vorstellen. Interessant sind einige Sarkophage in der Kirche aus dem 13. Jahrhundert, bei denen man die damalige Frisurenmode anhand der Gesichter sehr gut erkennen kann.

Die kleine Kirche des Örtchens Olleros wurde in den Fels gehauen. | Bild: Schierle, Beate

Im kleinen Ort Olleros wurde das dorfeigene Kirchlein in den Fels gehauen, die Jesus-Figur auf dem Altar stammt aus dem 11. Jahrhundert, wie der örtliche Führer Abel de Robarnos erklärt. Vor 31 Jahren hat er dort geheiratet, erzählt der sympathische Mann, denn seine Frau stammte aus dem Dörfchen.

Lesen konnte kaum jemand

Im Pilgerort Frómista fällt die dortige Kirche San Martin durch ihre Architektur auf, sie gilt als eine der markantesten romanischen Kirchen in Spanien. Die Säulenkapitelle im Inneren zeigen Todsünden, aber auch landwirtschaftliche Szenen; Lesen konnte im Mittelalter kaum jemand. Pilger strömen hinein und hinaus.

Führerin Mara Castaño erzählt, wie der Jakobsweg zu seinem Namen kam: In Santiago de Compostela sind die Jakobsmuscheln, die viele Fischfans kennen, weit verbreitet. Weil das Pilgern nach Santiago auch schon im Mittelalter gut fürs Seelenheil, vielen Reichen aber zu anstrengend war, ließen sie lieber arme Leute den Weg für sich gehen. Als Beweis, dass das Pilgern stattgefunden hatte, ließen sie sich eine Jakobsmuschel mitbringen.

Die Jakobsmuschel, das Allzweckwerkzeug

Diese findet sich stilisiert noch heute an allen Rucksäcken. Denn die Form ist praktisch: Man kann damit Wasser schöpfen, man kann daraus essen, und die scharfe Kante eignet sich zum Schneiden. Oder man geht einfach in die Bar „La Mancha“. Dort stärken sich die Pilger für die Weiterreise. Man hört deutsch, man hört amerikanisches Englisch. Die Pilger werden angezogen von einigen Wochen raus aus dem Hamsterrad, auf den eigenen Füßen unterwegs zu sein, treffen Menschen wie ihresgleichen, die auf der Sinnsuche sind. Besonders an den Abenden wird viel geredet in den Pilgerherbergen, hört man.

Hauptstadt der Region ist Palencia, eine Stadt mit etwa 80 000 Einwohnern. Ein Höhepunkt des Jahres sind die Prozessionen in der Karwoche. Neun Büßer-Bruderschaften in bunten Gewändern und Kapuzen, die das Gesicht verhüllen, tragen Figuren mit Szenen aus dem Leiden und Sterben Jesu durch die Straßen.

Tropfsteinhöhlen und weite Aussicht

Wer mal eine Abwechslung von den Kirchenbesichtigungen braucht, sollte sich die Cueva de los Franceses in Revilla de Pomar anschauen. Der Name der Tropfsteinhöhle rührt daher, dass in den spanisch-napoleonischen Kriegen tote französische Soldaten dort beerdigt wurden. Die Tropfsteinhöhle ist gut erschlossen und begehbar und bietet allen Höhlenfans Anschauungsobjekte und Anregung für die eigene Fantasie.

Schöne Aussicht: Am Mirador de Valcabado. | Bild: Schierle, Beate

Nicht weit weg davon liegt der Aussichtspunkt Mirador de Valcabado. Hier ober schweift der Blick weit ins Land, der Wind pfeift, die Windräder im Tal drehen sich fleißig. In Castilla y Leon ist Spanien so ganz anders. Aber diese Herbheit ist Anregung, das Lieblingsland der Deutschen besser kennenzulernen, das mehr zu bieten hat als Dauer-Sonne.