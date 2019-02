Nach Wochen trüben Wetters lockte das Wochenende mit strahlend blauem Himmel und frühlingshafter Milde nach draußen. Beliebte Ziele wie die Insel Reichenau wurden gut besucht, Spaziergänger und Radfahrer zog es ans Seeufer. Doch nicht nur am Bodensee, sondern deutschlandweit sorgte Hoch „Dorit“ für milde Temperaturen.

Bild: Achim Mende

Bild: Achim Mende

Bei frühlingshaften Temperaturen und atemberaubender Fernsicht waren Fotograf Achim Mende und Pilot Gerhard Plessing auf einem traumhaften Bodenseeflug unterwegs.

Bild: Achim Mende

Bild: Matthias Strauss, dpa

Besucher auf dem Brockengipfel. Norddeutschlands höchster, zur Zeit noch schneebedeckter Berg. lockte mit frühlingshaften Temperaturen von fast zehn Grad Celsius.

Bild: Salvatore Di Nolfi

Auch in Genf konnten die Menschen einen warmen Wintertag am Bains des Paquis am Ufer des Genfer Sees genießen

Bild: Patrick Seeger, dpa

Auf dem Feldberg im Schwarzwald fahren Skisportler bei strahlendem Sonnenschein vor dem Alpenpanorama in einer Gondel.

Bild: Patrick Seeger

Strahlender Sonnenschein auch in Freiburg: Ein Mann springt vor dem Münster im Stadtgarten auf einer Slackline.

Bild: Christoph Schmidt, dpa

Im baden-württembergischen Fellbach sonnt sich eine Biene auf der Blüte eines Krokus.

Bild: Jan Woitas

Sachsen, Markkleeberg: Radfahrer, eine Familie und eine Joggerin nutzen das frühlingshafte Wetter für einen Ausflug zum Cospudener See in Markkleeberg bei Leipzig.

Bild: Rene Priebe

Ausflügler in einem Lokal auf dem Wetterkreuzberg in der Pfalz genießen das vorfrühlingshafte Wetter.

Bild: Angelika Warmuth, dpa

Sportler in Garmisch-Partenkirchen sind bei Sonnenschein auf der Langlaufloipe unterwegs.

Bild: Jan Woitas

Ein Teddy «sonnt» sich am Cospudener See in Markkleeberg bei Leipzig.

Bild: Patrick Seeger

Krokusse blühen im Stadtgarten Freiburg

Bild: Laurent Gillieron

Paddeln am Genfer See: Im Hintergrund sind die teilweise schneebedeckten Schweizer und französischen Alpen zu sehen.

Bild: Nicolas Armer

Strahlend blauer Himmel auch in Bayern

Bild: Christoph Soeder

Ausflügler in Berlin am Potsdamer Platz

Bild: Markus Scholz

Frühlingshaftes Wetter lockte Hamburger und Touristen an den Alsteranleger am Jungfernstieg.