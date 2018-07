von stock.lennart

„Es wird verbreitet nass“, sagte Thomas Schuster, Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag in Stuttgart. Demnach zieht am heutigen Samstag von Westen eine Kaltfront über Baden-Württemberg und bringt Schauer, Gewitter und vereinzelt auch unwetterartigen Starkregen. Örtlich seien in kurzer Zeit Regenmengen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmetern möglich.

Dazu kühlt es sich etwas ab. Die Temperaturen erreichen nur noch 26 bis 30 Grad. Im Nordosten, wo der Regen erst später erwartet wird, sollen die Temperaturen am Samstag auf bis zu 32 Grad ansteigen.

Laut DWD-Prognose beruhigt sich das Wetter bereits in der Nacht zu Sonntag wieder. Nach einem wolkigen Start in den Tag soll sich die Sonne immer öfter blicken lassen. Die Temperaturen legen wieder zu und pendeln zwischen 26 auf der Alb und bis zu 33 Grad am Rhein.

