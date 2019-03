In der Nacht vom 23. auf den 24. Mai 1949, um 0 Uhr, wurde das Grundgesetz rechtskräftig, weshalb der 23. Mai bis heute als inoffizielles Gründungsdatum der Bundesrepublik gilt. An diesem Tag kamen in Bonn – unter den Augen der alliierten Militärgouverneure – die 65 Verfassungsväter und -mütter des Parlamentarischen Rats zusammen, um ihre Unterschriften unter jenes Werk zu setzen, an dem sie monatelang gearbeitet hatten. Nur die beiden kommunistischen Delegierten verweigerten die Unterzeichnung.

8. Mai 1949: Konrad Adenauer (CDU, Mitte), Präsident des Parlamentarischen Rats und ab September Bundeskanzler, während der Stimmzählung für die Abstimmung über das Grundgesetz. Links eine der Mütter des Grundgesetzes, Helene Wessel. | Bild: dpa

Soweit die Politik. Der Alltag der Menschen wurde von dem protokollarischen Akt in Bonn nicht beeinflusst. Für sie waren andere Dinge wichtiger, für die man durch Währungsreform und Einführung der neuen D-Mark im Juni 1948 bereits die Grundlage gelegt hatte: eine ausreichende und immer besser werdende Versorgung mit Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs.

Kann man sich das wieder leisten? Zwei Passantinnen vor den Schaufensterauslagen eines Textilgeschäftes mit Damen-Oberbekleidung in Berlin-Steglitz. | Bild: dpa

Was kostet die Seife und was Brot und Kartoffeln? Kann sich Papa vom Lohn bald ein Motorrad kaufen oder reicht es irgendwann sogar für einen VW-Käfer? Denn der war 1949 bei einem Preis von 5300 Mark nur etwas für Gutverdiener.

Was suchen die Lederhosen-Jungen unter dem VW-Käfer? Vermutlich ist ihnen eine Murmel oder ein Ball unter das Auto gerollt. Der VW-Käfer, der in den 60er-Jahren zum Massenwagen schlechthin wurde, kostete 1949 den stattlichen Preis von 5300 Mark in der Standard-Version (ohne Rückspiegel außen und nur mit lackierter, nicht verchromter Stoßstange). Das war mehr als das Jahresgehalt eines Facharbeiters. So ist es nicht verwunderlich, dass ein Großteil der Käfer, der seit 1946 wieder vom Band lief, für den Export gebaut wurde. | Bild: imago stock&people

Der SÜDKURIER möchte auch aus der lebensweltlichen Perspektive der Menschen an das Jahr 1949 erinnern und bittet seine Leserinnen und Leser um Unterstützung. Die Redaktion sucht Fotografien, die in den Jahren 1948 bis 1950 gemacht wurden und die den Alltag von damals dokumentieren. Kinder, Eltern und Ältere daheim, Häuser und Geschäfte in den Straßen, Beruf, Sport, Ausflüge oder die Heimkehr von Angehörigen aus der Kriegsgefangenschaft – das alles sind die Themen, die die Redaktion interessieren, wenn sie auf Fotos lebendig werden.

Deutsche Kriegsgefangene kehren Anfang der 50er-Jahre aus Russland heim. Hier läuft ein Zug aus der Sowjetunion im Bahnhof Wiener Neustadt ein. Die Männer werden von Angehörigen mit Blumen begrüßt. | Bild: Votava - dpa