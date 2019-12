Oh du fröhliche! Zwischen Gänsebraten, Geschenken und Familie blieb für manch einen kaum Zeit zu verschnaufen. Wer es trotz seines vollen Bauchs nach draußen geschafft hat, konnte auf vielen Veranstaltungen in der Region weiter schlendern, schlemmen und feiern:

Kreis Konstanz

Obwohl es an Heiligabend kalt, nass und windig ist, schaffen die Musiker der Narrenmusik in Radolfzell eine weihnachtliche Atmosphäre in der Stadt. Sie spielen Weihnachtslieder vom Münsterturm. Wir haben sie begleitet und nicht nur die besten Bilder, sondern auch die schönsten Stücke aufgenommen:

Die Narrenmusik lässt weihnachtliche Töne vom Radolfzeller Münster erklingen. | Bild: Schneider, Anna-Maria

Spätestens zum Heiligabend gehen im Hegau vielerorts die Lichter an: Hier leuchtet ein großer Baum, dort ein kleiner Stern. Wir haben uns im Hegau umgesehen, wo es wie erleuchtet ist:

Schwarzwald

Auch dieses Jahr fanden die Besucher der X-Mas-Party im Kraftwerk Rottweil schon am Wochenende vor Heiligabend Grund zu feiern und gut gelaunt zu sein. Hier gibt‘s die Eindrücke:

In Mönchweiler haben an Heiligabend viele Messe gegen Musical getauscht und sich in der Alemannenhalle die Aufführung des Weihnachtsmusicals der Evangelisch Freikirchlichen Gemeinde angesehen. Für „Das erste Weihnachtswunder“ hatten sich die Kinder und viele weitere Helfer intensiv vorbereitet, nun ernteten sie zu Recht tosenden Applaus:

Mit viel Schwung und tollen Stimmen sing der Chor beim Weihnachtsmusical in der Alemannenhalle von der Weihnachtsgeschichte. | Bild: Cornelia Putschbach

In der Heiligen Nacht erfüllen die Villinger ein Gelübde und singen gemeinsam das Weihnachtslied. Den Brauch gibt es schon seit 1765. Hier geht es zu den Bildern vom sogenannten Kuhreihen:

Am ersten Weihnachtsfeiertag hat der traditionelle Winterzauber in Triberg seine Pforten geöffnet: Bis zum 30. Dezember können die Besucher hier das von mehr als einer Millionen Lichter verzauberte Gebiet rund um die Wasserfälle bewundern – oder einfach vom Sofa aus mit unserem Video-Rundgang und der Bilderstory einen Blick auf den Winterzauber erhaschen:

So schön beleuchtet zeigt sich der 16. Triberger Weihnachtszauber. | Bild: Bartler

Hochrhein

Der Schnee blieb aus am zweitägigen Weihnachtsmarkt rund ums Bonndorfer Schloss – doch das schmälerte nicht die festliche Atmosphäre:

Wer noch nicht genug hat...

... und zwischen Weihnachten und Silvester nicht nur auf dem Sofa sitzen möchte, findet hier noch zahlreiche Partys und Veranstaltungen in der Region:

