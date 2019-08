von Carmen Biehler

Erdbeeren, Johannisbeeren, Brombeeren, Himbeeren, Stachelbeeren – im Sommer haben die süßen Früchtchen wieder Saison, auch bei Familie Wirbser aus Aach. Früher wurde literweise Johannisbeersaft gekocht und Marmelade zubereitet, es gab Johannisbeerkuchen und die Oma hat Likör gemacht.

Joachim Wirbser, 60, ist Lehrer und lebt mit seiner Frau Dorothea in Aach. | Bild: Carmen Biehler

„Über diesen kicherten meine älteren Cousins. Sie behaupteten, dass er für Kleinkinder geeignet wäre, weil er ihnen zu schwach war. Reine Angeberei!“, erzählt Dorothea Wirbser.

Heute, da sie mit ihrem Mann Joachim (60) selbst einen Garten hat, werden wieder Beerenrezepte gepflegt. Joachim Wirbser unterrichtet Biologie und Chemie an einer beruflichen Schule in Überlingen. „Ich hatte als Kind fünf Geschwister“, erinnert sich Dorothea Wirbser.

„Um uns mit genug Obst zu versorgen, hatten meine Eltern, noch eine Kriegsgeneration, scheinbar unendlich viele Beerensträucher – so auch Stachelbeeren, die ich nicht leiden konnte. Es gab sie frisch, als Marmelade oder eingeweckt. Besonders schrecklich fand ich immer die schleimigen Körnchen.“

Joachim Wirbser, der diese erfrischende Stachelbeersuppe gekocht hat, lobt die vielfältigen Möglichkeiten: Man kann sie gekühlt als sommerlichen Nachtisch oder einfach mal so zwischendurch an einem heißen Tag verspeisen. Als Topping passen „Schneeballen“, das sind gezuckerte Eischnee-Klöße auf einer Soße, wie zum Beispiel Vanille- oder Schokosoße oder einfach auf der Stachelbeersuppe.

Zutaten:

500 g rote Stachelbeeren,

25 g Speisestärke, 1 Liter Wasser,

1 Tasse nicht zu herber Rosé- oder Weißwein,

etwa 70 g Zucker, etwas Zitronensaft,

50 g Rosinen nach Belieben

Für die Schneeballen:

2 Eiweiß, 2 EL Zucker

Zubereitung: Stachelbeeren waschen, trocknen und in einem Topf erhitzen, weich kochen. Das Fruchtmus gründlich durch ein feines Sieb streichen. Speisestärke in etwas kaltem Wasser, genommen von dem einen Liter, anrühren. Fruchtmus, restliches Wasser und den Wein in einem Topf erhitzen.

Die angerührte Speisestärke zugeben und unter Rühren mit erhitzen, bis die Suppe eindickt. Zucker und Zitronensaft zugeben, alles aufkochen lassen. Nach Belieben Rosinen in Wasser oder Wein einweichen und zugeben.

Für die Schneeballen Eiweiß mit Zucker steif schlagen. Stachelbeersuppe heiß in Suppenteller geben. Für die Eiweißklößchen Ballen mit einem Esslöffel abstechen, vorsichtig auf die Suppe setzen, ziehen lassen, servieren.