von Carmen Biehler

Saskia Biehler ist 24 Jahre alt. Sie ist Studentin und lebt derzeit in Singen. Gern kocht sie immer wieder „Mauke und Blumenkohl“, also Blumenkohl mit Kartoffelbrei. Dieses Essen verbindet sie mit der alten Heimat ihrer Familie, der Oberlausitz. „Das ist ein Gericht, das schon meine Uroma gekocht hat, da es preiswert ist und sie viele Kinder zu versorgen hatte“, erzählt Saskia.

Saskia Biehler, 24, lebt in Singen und ist Studentin. | Bild: Carmen Biehler

Die junge Frau findet das Gericht gut, da sie Vegetarierin ist. „Das Gericht ist „regional, saisonal und einfach zuzubereiten“, erklärt sie. „Und gerade Kohl ist gesund und hat viele Vitamine.“ So enthält Blumenkohl etwa besonders viel Vitamin C, aber auch Kalium, was für die Entwässerung des Körpers hilfreich ist, sowie verschiedene B-Vitamine. Wenn man Blumenkohl-Röschen mit Zitronensaft oder Milch beträufelt, bleiben sie übrigens weiß.

In Saskia Biehlers Familie wird nicht so gern vegetarisch gegessen. Aber beim Blumenkohl mit Kartoffelbrei machen alle eine Ausnahme und greifen zu: „Das ist ein Gericht, das wirklich alle gern mitessen“, sagt sie.

Für 4 Personen:

1000 g Kartoffeln (mehlig kochend)

etwa 250 ml Milch

Butter, Pfeffer,

Salz, Muskat,

1 Eigelb, etwas Butter (alternativ: Speck

und angedünstete Zwiebeln),

1 Blumenkohl,

3 EL Würzöl nach eigenem Geschmack.

Zubereitung:

Kartoffeln schälen und in Salzwasser kochen, bis sie weich sind. Abgießen, zu Mus zerstampfen und mit Milch zu Brei schlagen. Eigelb und etwas Butter unterrühren, falls gewünscht, statt der Butter etwas Speck und angedünstete Zwiebeln zugeben. Mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken.

Beim Blumenkohl Blätter und Strunk entfernen. In Röschen teilen. Für das Würzöl 3 EL Olivenöl mit einem gehäuften Teelöffel voll eingesalzenem Suppengemüse und einer Prise Chili vermischen. Auch anderes Öl schmeckt gut, oder man verwendet nach Belieben getrocknete Kräuter, Chili oder Sojasoße. Es muss kräftig salzig und würzig schmecken.

In einer Schüssel (oder am besten gleich in der Auflaufform, die man später verwendet) die Blumenkohlröschen gründlich mit dem Öl vermischen, am besten geht das mit der Hand. Jedes Röschen muss mit Öl überzogen sein.

In eine Auflaufform geben, die groß genug ist, dass die Röschen nicht übereinander liegen. Im vorgeheizten Backofen bei 180° Grad ca. 30 Minuten backen. Guten Appetit!