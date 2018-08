von Gudrun Deinzer

Heike Badrans Küche ist immer picobello aufgeräumt. Kaum zu glauben, dass hier ständig und intensiv gearbeitet wird. „Ich arbeite strukturiert, nach Plan, ein Schritt nach dem anderen“, meint sie schulterzuckend und präsentiert die Schwarzwälder Kirschtorte, die sie eben für die Senioren im Bonndorfer St. Laurentius-Heim fertiggestellt hat. Die gelernte Konditoreifachverkäuferin sorgt sonst als städtische Angestellte in der Grundschule für die gesunde Ernährung der Kinder.

Über zwei Jahrzehnte war sie im Vorstand der Gündelwanger Landfrauen tätig. Verbandsaufgaben hat sie gerne erfüllt, gleichzeitig war es ihr nie zu viel, Hand anzulegen. Zwei oder drei Torten und Kuchen sagt sie jederzeit zu, wenn es bei einer Veranstaltung den berühmten Landfrauenkuchen geben soll. „Das macht mir Freude. Man muss immer wieder etwas für die Allgemeinheit tun. Es war mir auch wichtig, meinen Töchtern das als Beispiel mitzugeben.“

Heike Badran ist mit fünf Schwestern aufgewachsen in Hohentengen-Lienheim. Auch in dieser Familie war die Schwarzwälder Kirschtorte die wichtigste. „Wir waren so viele bei den Eltern daheim, von der Torte hat es für jeden Einzelnen nicht viel gegeben. Aber sie hat zu jedem Familienfest dazu gehört.“

Zutaten für den Biskuit: 6 Eier,

300 g Zucker, 300 g Mehl,

3 TL Backpulver, 3 TL Kakao.

Für die Tortenauflage: 1 Glas Schattenmorellen, 750 ml Schlagsahne, 1 Päckch. Pulvergelatine, 5 EL Kirschwasser, Schokoraspeln.

Zubereitung: Für den Tortenboden zunächst Eigelbe und Eiweiße trennen. Eiweiße schaumig schlagen und kühlstellen. Eigelbe mit dem Zucker und drei Esslöffeln warmem Wasser gut schaumig schlagen. Mehl, Kakao und Backpulver kurz unter die Eigelbmasse rühren. Zum Schluss den geschlagenen Eischnee unterheben. Bei 175 Grad (Umluft) 25 bis 30 Minuten backen.

Saft von einem Glas Schattenmorellen abgießen und auffangen. Den Saft erhitzen, mit Speisestärke abbinden, Kirschen wieder zugeben. Nach Geschmack 5 Esslöffel Kirschwasser und eventuell etwas Zucker zugeben. Sahne mit Sofortgelatine und Zucker nach Anweisung aufschlagen.

Zum Bau der Torte wird der Biskuit in drei gleiche Scheiben geschnitten. Die Kirschen kommen auf den unteren und den mittleren Boden nur in die Mitte. Dann wird die dreistöckige Torte rundherum großzügig mit Sahne garniert. Zur Deko Schokoraspeln und schöne zurückbehaltene Kirschen. (gud)

