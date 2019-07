von Doris Burger

Schmal und lang sind die gefüllten Weinblätter von Sultan Döner, 39, aus Radolfzell. „Ja, die machen schon viel Arbeit“, räumt sie ein. Aber ihre Kinder, zwei Mädchen von zwölf und vierzehn Jahren, lieben die Weinblätter, vor allem in der vegetarischen Variante.

Sultan Döner, 39, lebt in Radolfzell. | Bild: Doris Burger

Ihr Mann schätzt die fleischhaltige, in die sie zusätzlich Rinderhack einarbeitet. Und je dünner sie gerollt werden, je feiner schmecken sie auch. Eine Besonderheit ist auch ihre Würzmischung, mit der sie ein unverwechselbares Aroma herstellt.

Die Freundinnen vom Alevitischen Kulturverein schmecken Sultans Rollen aus allen anderen heraus. Im Kulturverein ist sie schon über viele Jahre aktiv, fester Punkt im Jahreskalender sind das Internationale Fest am Konzertsegel im Juni und das Hausherrenfest im Juli am vergangenen Wochenende. Da richten sie einen Stand ein und verkaufen die türkischen Spezialitäten, wie diese „Sarma“, aus ihrer früheren Heimat.

Gut schmeckt dazu Joghurt, das mildert auch die Schärfe. Wer mag, kann das Joghurt mit zuvor gesalzenen und ausgedrückten Gurkenscheiben, Minze oder Dill und etwas Knoblauch anrühren, als eine leichte Art „Cacik“.

Zutaten (für vier Portionen):

30-40 Weinblätter am besten frisch gepflückt (von einem ungespritzten Rebstock);

alternativ Weinblätter aus dem türkischen

Supermarkt.

Reis, Tomatenmark,

Petersilie,

eine kleine Zwiebel,

eine Zehe Knoblauch,

Gewürzmischung aus sieben Gewürzen

(mit Chili, je nach Geschmack),

Salz, Pfeffer,

Zitrone, Olivenöl.

Zubereitung:

Zuerst die Weinblätter in warmes Wasser legen. Wenn sie gelb werden, rausnehmen und abtropfen lassen. Rohen Reis mit klein gehackter Zwiebel, Knoblauch und Gewürzen und einer Tasse Wasser gut vermischen. Einen Streifen mit der Füllung belegen, rollen, Seiten einklappen und fertig rollen. Rollen dicht an dicht in einen flachen und breiten Topf setzen, eventuell in mehreren Lagen, die jeweils mit Weinblättern abgedeckt werden. 2 Gläser Wasser dazugeben, sodass die Blätter bedeckt sind, Zitronensaft und Salz dazu. Kurz aufkochen lassen, dann 20-30 Minuten sehr sanft kochen lassen. An einer Rolle testen, ob sie durchgezogen sind, bevor der Topf vom Herd kommt. Über die fertigen Rollen noch etwas Olivenöl geben. Schmecken sehr gut lauwarm, im Sommer zum Picknick auch kalt. (dob)